Τουρκικά ΜΜΕ: Σενάρια για ισραηλινό χτύπημα και στην Τουρκία

«Είμαστε δίπλα στους Παλαιστίνιους και στο Κατάρ με κάθε κόστος» δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετά το ισραηλινό χτύπημα στο Κατάρ, με στόχο την ηγετική ομάδα της Χαμάς.

«Το Ισραήλ δείχνει πως θέλει σύγκρουση και αστάθεια» πρόσθεσε ο Τούρκος πρόεδρος, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας ανακοίνωσε πως «η επίθεση μεγάλωσε τον αριθμό των κρατών που στοχοποιούνται από το Ισραήλ»

«Η σημερινή επίθεση του Ισραήλ στη διαπραγματευτική ομάδα της Χαμάς στο Κατάρ κατέδειξε για άλλη μια φορά ξεκάθαρα ότι η παράφρων κυβέρνηση Νετανιάχου στοχεύει στην εμβάθυνση της σύγκρουσης και της αστάθειας. Αυτή η επίθεση, μια σαφής παραβίαση του διεθνούς δικαίου και της κυριαρχίας του Κατάρ, στόχευσε επίσης την ασφάλεια και την ειρήνη του αδελφού μας έθνους, του Κατάρ. Καταδικάζω αυτήν την επίθεση.

Η Τουρκία στέκεται στο πλευρό των Παλαιστινίων αδελφών και του συμμάχου, στρατηγικού εταίρου και φίλου της, του Κράτους του Κατάρ, με όλα τα μέσα που διαθέτει. Όσοι έχουν κάνει την τρομοκρατία κρατική πολιτική δεν θα επιτύχουν ποτέ τους στόχους τους. Θα διατηρήσουμε την αποφασιστική και ακλόνητη στάση μας ενάντια στη του Ισραήλ, η οποία στοχεύει να σύρει ολόκληρη την περιοχή στην καταστροφή, και θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε την ειρήνη, το διεθνές δίκαιο και την ελευθερία του παλαιστινιακού λαού με κάθε κόστος» δήλωσε ο Ερντογάν.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει: «Με αυτήν την επίθεση, το Κατάρ, το οποίο μεσολάβησε στις διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός, προστέθηκε στον κατάλογο των χωρών που στοχοποιούνται από το Ισραήλ στην περιοχή. Αυτή η κατάσταση αποτελεί σαφή απόδειξη των επεκτατικών πολιτικών του Ισραήλ στην περιοχή και της υιοθέτησης της τρομοκρατίας ως κρατικής πολιτικής. Στηρίζουμε το Κατάρ ενάντια σε αυτήν την αποτρόπαια επίθεση που στοχεύει την κυριαρχία και την ασφάλειά του».

Τουρκικά ΜΜΕ: Μετά το Κατάρ, το Ισραήλ θα στοχεύσει και την Τουρκία;

Αναλυτές: «Η Τουρκία δεν είναι Κατάρ, η Τουρκία είναι η ισχυρότερη χώρα της Ευρώπης»

CNN TURK: «Αμέσως άρχισαν να ανεβάζουν μηνύματα που γράφουν σήμερα το Κατάρ, αύριο η Τουρκία. Κάποιοι από αυτούς είναι ακαδημαϊκοί,δεν είναι ξεκάθαρο ποιοι διαχειρίζονται τους λογαριασμούς αυτούς. Εδώ γράφουν 'το Κατάρ, η Ιορδανία και η Τουρκία θα πληρώσουν το τίμημα'. Οι δυνάμεις ασφαλείας του Ισραήλ δεν αστειεύονται. Σε ένα άλλο δημοσίευμα ανέβασαν χάρτη με όλες τις περιοχές της Κωνσταντινούπολης. Προβοκάτορες από το Ισραήλ ξεκίνησαν μια επίθεση δημιουργίας εντυπώσεων. Όπως και γνωστοί ακαδημαϊκοί. Γιατί το κάνει αυτό το Ισραήλ και μιλάει για επόμενο στόχο την Τουρκία; Θα τολμούσε να κάνει κάτι τέτοιο; Να πω το εξής... η Τουρκία δεν είναι το Κατάρ. Η Τουρκία δεν είναι οποιαδήποτε χώρα της Μέσης Ανατολής. Η Τουρκία στρατιωτικά είναι η πιο ισχυρή χώρα της περιοχής».

HABER GLOBAL: «Υπήρξαν μηνύματα όπως 'αυτός που επιτέθηκε στην Ντόχα, μπορεί να επιτεθεί και στην Άγκυρα'. Το ανέβασε ο ακαδημαϊκός Μεΐρ Μάσρι. Ανέβασε τη φωτογραφία από τη συνάντηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια, και στέλνει ένα μήνυμα πως αφού χτυπήθηκε το Κατάρ, μπορεί να συμβεί το ίδιο και στην Άγκυρα. 'Σήμερα το Κατάρ, αύριο η Τουρκία. Το Ισραήλ καταπολεμά την τρομοκρατία' αυτά γράφει».

