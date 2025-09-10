Η Κάμαλα Χάρις θεωρεί ότι ήταν «απερισκεψία» να επιτραπεί στον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν να αποφασίσει μόνος του αν θα διεκδικήσει την επανεκλογή του το 2024. Ωστόσο, όπως παραδέχεται, ένιωθε ότι ήταν το τελευταίο άτομο που θα μπορούσε να του ζητήσει να αποσυρθεί, σύμφωνα με αποσπάσματα από το νέο της βιβλίο που δόθηκαν στη δημοσιότητα την Τετάρτη.

Ο Μπάιντεν, Δημοκρατικός, εγκατέλειψε την προεκλογική του εκστρατεία στις 21 Ιουλίου 2024, μετά από μια κακή εμφάνιση στο debate με τον Ρεπουμπλικανό υποψήφιο Ντόναλντ Τραμπ, που έκανε συνεργάτες και στελέχη του κόμματος να αμφιβάλλουν ανοιχτά αν μπορούσε να αντέξει μια πλήρη εκστρατεία ή να υπηρετήσει δεύτερη θητεία.

«Από όλα τα άτομα στον Λευκό Οίκο, εγώ ήμουν στη χειρότερη θέση για να πω ότι έπρεπε να αποσυρθεί. Ήξερα ότι θα του φαινόταν απίστευτα ιδιοτελές αν τον συμβούλευα να μη θέσει υποψηφιότητα», γράφει η Χάρις στο βιβλίο 107 Days, σύμφωνα με απόσπασμα που δημοσίευσε το περιοδικό The Atlantic.

«Είναι απόφαση του Τζο και της Τζιλ. Το λέγαμε όλοι, σαν μάντρα, λες και μας είχαν υπνωτίσει. Ήταν χάρη ή απερισκεψία; Εκ των υστέρων, πιστεύω ότι ήταν απερισκεψία. Το διακύβευμα ήταν απλώς πολύ μεγάλο. Δεν έπρεπε να είναι μια επιλογή που θα άφηνε χώρο στο εγώ ή στη φιλοδοξία ενός ατόμου. Έπρεπε να είναι κάτι παραπάνω από μια προσωπική απόφαση.»

Η Χάρις, 60 ετών, έγινε η υποψήφια των Δημοκρατικών και είχε μόλις 107 ημέρες για να παρουσιάσει την υποψηφιότητά της στο αμερικανικό κοινό. Ηττήθηκε από τον Τραμπ, 79 ετών σήμερα, στις εκλογές του Νοεμβρίου και έκτοτε έχει κρατήσει χαμηλό προφίλ, δηλώνοντας μάλιστα τον Ιούλιο ότι δεν θα είναι υποψήφια για κυβερνήτης της Καλιφόρνια.

Η αιφνιδιαστική αποχώρηση Μπάιντεν συνοδεύτηκε από ερωτήματα για το αν ο Λευκός Οίκος απέκρυψε κρίσιμες πληροφορίες σχετικά με την πνευματική του διαύγεια. Οι στενότεροι συνεργάτες του το διέψευσαν, υποστηρίζοντας ότι ήταν απολύτως ικανός να λαμβάνει σημαντικές αποφάσεις.

Στο βιβλίο της, η Χάρις αρνείται ότι υπήρξε συνωμοσία συγκάλυψης των ηλικιακών αδυναμιών του Μπάιντεν, αν και αναγνωρίζει ότι αυτές έγιναν πιο έντονες όσο κλιμακωνόταν η εκστρατεία.

«Ακόμη και στη χειρότερη μέρα του, ήταν πιο καταρτισμένος, πιο ικανός να κρίνει και πολύ πιο συμπονετικός από τον Ντόναλντ Τραμπ στην καλύτερή του», σημειώνει. «Αλλά στα 81 του, ο Τζο κουραζόταν.»

Ο Μπάιντεν, ο γηραιότερος πρόεδρος στην ιστορία των ΗΠΑ, είναι σήμερα 82 ετών και έχει διαγνωστεί με «επιθετική μορφή» καρκίνου του προστάτη που έχει κάνει μεταστάσεις στα οστά.

Η Χάρις, πρώην γερουσιαστής της Καλιφόρνια, διετέλεσε αντιπρόεδρος την περίοδο 2021–2025, η πρώτη γυναίκα με καταγωγή από τη Νότια Ασία και Αφροαμερικανίδα που υπηρέτησε σε αυτή τη θέση.



