Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, την Τετάρτη σχολίασε την παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου από ρωσικά drones, μετά την ανακοίνωση της Βαρσοβίας ότι κατέρριψε τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε: «Ποιο είναι το πρόβλημα με τη ΡΩΣΙΑ που παραβιάζει τον εναέριο χώρο της Πολωνίας με drones; Πάμε».

Η δήλωση αυτή ήρθε λίγες ώρες μετά το σοβαρό περιστατικό, που οδήγησε την Πολωνία να ενεργοποιήσει το Άρθρο 4 του ΝΑΤΟ και να συγκαλέσει διαβουλεύσεις με τους συμμάχους.

Μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ κατέρριψαν τα ξημερώματα της Τετάρτης πολλά ρωσικά drones που παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Πολωνίας κατά τη διάρκεια επίθεσης εναντίον της γειτονικής Ουκρανίας, σε μια εξέλιξη που η Συμμαχία χαρακτήρισε ως «απολύτως επικίνδυνη» και που ανεβάζει την ένταση σε νέο επίπεδο.

Η επιχείρηση σηματοδοτεί την πρώτη φορά που το ΝΑΤΟ προχωρά σε χρήση πυρός από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, πολωνικά και ολλανδικά μαχητικά αναχαίτισαν τα drones, με τη συνδρομή ιταλικών, γερμανικών και πολυεθνικών δυνάμεων της Συμμαχίας.

Μιλώντας στο πολωνικό κοινοβούλιο, ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ τόνισε ότι, αν και δεν μπορούμε να πούμε πως η Πολωνία βρίσκεται σε κατάσταση πολέμου, η χώρα είναι «πιο κοντά σε σύγκρουση από οποιαδήποτε άλλη φορά μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο». Όπως είπε, η Πολωνία αντιμετωπίζει έναν «εχθρό που δεν κρύβει τις εχθρικές του προθέσεις».

Ο Τουσκ ανακοίνωσε επίσης ότι η Πολωνία ενεργοποίησε το Άρθρο 4 του ΝΑΤΟ, που προβλέπει τη σύγκληση του κύριου πολιτικού οργάνου λήψης αποφάσεων της Συμμαχίας για διαβουλεύσεις σχετικά με την κατάσταση και τα επόμενα βήματα.



