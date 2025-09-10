Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Ο Βρετανός Πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, υποδέχθηκε την Τρίτη το απόγευμα στην Ντάουνινγκ Στριτ τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, σε μια συνάντηση όπου κυριάρχησαν οι εξελίξεις στην Ντόχα και η παροχή βοήθειας προς την Ουκρανία.

Οι δύο ηγέτες ξεκίνησαν τις συνομιλίες τους εστιάζοντας στην κατάσταση στην Ντόχα, με τον Πρωθυπουργό να καταδικάζει την πρόσφατη επίθεση και να επαναλαμβάνει την επιτακτική ανάγκη για αποφυγή περαιτέρω κλιμάκωσης στην περιοχή.

Στη συνέχεια, η συζήτηση στράφηκε στην Ουκρανία, με τις δύο πλευρές να αναλύουν την κατάσταση στο μέτωπο και να υπογραμμίζουν την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι η χώρα λαμβάνει τις απαραίτητες στρατιωτικές δυνατότητες.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ ενημέρωσε τον Βρετανό Πρωθυπουργό για τις συζητήσεις που είχε νωρίτερα την ίδια ημέρα στην Ομάδα Επαφής για την Άμυνα της Ουκρανίας. Και οι δύο ηγέτες χαιρέτησαν τις προσπάθειες των συμμάχων για την ενίσχυση της υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβουλίας της «συμμαχίας των προθύμων». Συμφώνησαν, επίσης, ότι η στρατιωτική προεργασία για την ενσωμάτωση της αμερικανικής υποστήριξης στο σχέδιο της συμμαχίας έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο.

Παράλληλα, οι δύο ηγέτες τόνισαν την ανάγκη άσκησης μεγαλύτερης πίεσης στη Ρωσία, κυρίως μέσω κυρώσεων, προκειμένου να εξαναγκαστεί ο Πρόεδρος Πούτιν να συμμετάσχει ουσιαστικά σε ειρηνευτικές συνομιλίες.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ συνεχάρη τον Πρωθυπουργό για συμφωνία Ηνωμένου Βασιλείου και Νορβηγίας για την προμήθεια φρεγατών στη δεύτερη. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός από την πλευρά του δήλωσε ότι η απόφαση αυτή θα ενισχύσει την ευρωατλαντική ασφάλεια του ΝΑΤΟ και θα αυξήσει περαιτέρω τη διαλειτουργικότητα εντός της συμμαχίας, ενώ ταυτόχρονα θα στηρίξει τις θέσεις εργασίας στην εγχώρια αμυντική βιομηχανία.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με τους δύο ηγέτες να εκφράζουν την πρόθεσή τους να βρίσκονται σε συνεχή επαφή.

Πηγή: skai.gr

