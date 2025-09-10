Ισραηλινός πρέσβης στις ΗΠΑ: «Αν δεν τους εξοντώσαμε τώρα, θα το κάνουμε την επόμενη φορά»

Ο Ισραηλινός πρέσβης στην Ουάσινγκτον, Γιεχιέλ Λάιτερ, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να γίνει και νέα επίθεση αντίστοιχη με αυτή στην Ντόχα, καθώς δεν πέτυχε το βασικό στόχο της, δηλαδή την εξόντωση στελεχών της Χαμάς. «Αν δεν τους εξοντώσαμε αυτή τη φορά, θα τα καταφέρουμε στην επόμενη», δήλωσε χαρακτηριστικά στο Fox News.

Ο Λάιτερ υπογράμμισε πως η επιχείρηση στρεφόταν αποκλειστικά κατά της Χαμάς, απορρίπτοντας την ιδέα ότι το Κατάρ βρέθηκε στο στόχαστρο. «Δεν έχουμε πρόβλημα με τον λαό του Κατάρ», τόνισε, επιχειρώντας να μετριάσει τις εντυπώσεις μετά τη διεθνή κατακραυγή, ακόμη και από την Ουάσινγκτον. Παραδέχθηκε κυνικά πως κι αν η χώρα του δέχεται σήμερα λίγη κριτική, θα την ξεπεράσει σύντομα»

Σε ερώτηση για το γεγονός ότι τα στελέχη της Χαμάς βρίσκονταν σε διαδικασία διαπραγματεύσεων για εκεχειρία στη Ντόχα όταν σημειώθηκε η επίθεση, απάντησε ότι οι συζητήσεις κρατούν μήνες, ενώ την ίδια στιγμή οι όμηροι του Ισραήλ λιμοκτονούν στα τούνελ της Χαμάς.

