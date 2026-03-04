Kουρδικές δυνάμεις ετοιμάζονται για χερσαία επιχείρηση στο δυτικό Ιράν τις επόμενες ημέρες, και αναμένουν υποστήριξη από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ στο πλαίσιο της επιχείρησης, αναφέρει το CNN, επικαλούμενο Κούρδο αξιωματούχο.

Η CIA εργάζεται για να εξοπλίσει τις κουρδικές δυνάμεις με στόχο την υποκίνηση μιας λαϊκής εξέγερσης στο Ιράν, δήλωσαν πηγές στο αμερικανικό δίκτυο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) τις προηγούμενες ώρες κάλεσε τον αρχηγό μιας από τις ιρανοκουρδικές οργανώσεις της αντιπολίτευσης, αποκάλυψε το CNN.

Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί χώρος για να εξεγερθούν Ιρανοί που αντιτίθενται στο ισλαμικό καθεστώς τώρα που ο ανώτατος ηγέτης Αλί Χαμενεΐ και άλλοι κορυφαίοι αξιωματούχοι έχουν σκοτωθεί μετά την έναρξη, το Σάββατο, της αμερικανοϊσραηλινής επίθεση τονίζεται.



Όπως τόνισε εξάλλου ο αναλυτής του ΣΚΑΪ στην Ουάσινγκτον Μιχάλης Ιγνατίου χτυπήθηκαν εγκαταστάσεις της CIA στη Σαουδική Αραβία και το Ιράκ και αυτό προκαλεί μεγάλη εντύπωση, καθώς δεν θα έπρεπε να είναι γνωστές.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Διαβάστε εδώ όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.