Ξεκινά η τριήμερη, δημόσια κηδεία του Χαμενεΐ στην Τεχεράνη – Μυστική ακόμα η πομπή 

Χιλιάδες Ιρανοί αναμένεται να γεμίσουν το τεράστιο και επιβλητικό τέμενος «Ιμάμης Χομεϊνί» - Η σορός του Αλί Χαμενεΐ θα ταφεί στην πόλη Μασάντ

Με μία τριήμερη δημόσια κηδεία, η οποία ξεκινά σήμερα, οι Ιρανοί οπαδοί του θεοκρατικού καθεστώτος θα αποχαιρετήσουν τον Ανώτατο Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου, από αμερικανο-ισραηλινό πλήγμα στο σπίτι του, στην Τεχεράνη. 

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 10 μ.μ. (τοπική ώρα, 20:30 ώρα Ελλάδας) στην Τεχεράνη, στο τεράστιο και επιβλητικό σιιτικό τέμενος Ιμάμης Χομεϊνί και θα διαρκέσει τρεις ημέρες. 

Όπως μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης, η πομπή της κηδείας θα ανακοινωθεί μόλις ολοκληρωθεί η τελετή, για λόγους ασφαλείας. 

Η σορός του Αλί Χαμενεΐ θα ταφεί στη γενέτειρά του, την πόλη Μασάντ στο βορειοανατολικό Ιράν, ανέφερε το Fars News, μέσο που συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης..

