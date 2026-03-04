Με μία τριήμερη δημόσια κηδεία, η οποία ξεκινά σήμερα, οι Ιρανοί οπαδοί του θεοκρατικού καθεστώτος θα αποχαιρετήσουν τον Ανώτατο Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου, από αμερικανο-ισραηλινό πλήγμα στο σπίτι του, στην Τεχεράνη.
Διαβάστε LIVE όλες τις εξελίξεις από την κρίση στη Μέση Ανατολή
Η τελετή θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 10 μ.μ. (τοπική ώρα, 20:30 ώρα Ελλάδας) στην Τεχεράνη, στο τεράστιο και επιβλητικό σιιτικό τέμενος Ιμάμης Χομεϊνί και θα διαρκέσει τρεις ημέρες.
Όπως μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης, η πομπή της κηδείας θα ανακοινωθεί μόλις ολοκληρωθεί η τελετή, για λόγους ασφαλείας.
Η σορός του Αλί Χαμενεΐ θα ταφεί στη γενέτειρά του, την πόλη Μασάντ στο βορειοανατολικό Ιράν, ανέφερε το Fars News, μέσο που συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης..
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.