Με μία τριήμερη δημόσια κηδεία, η οποία ξεκινά σήμερα, οι Ιρανοί οπαδοί του θεοκρατικού καθεστώτος θα αποχαιρετήσουν τον Ανώτατο Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου, από αμερικανο-ισραηλινό πλήγμα στο σπίτι του, στην Τεχεράνη.

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 10 μ.μ. (τοπική ώρα, 20:30 ώρα Ελλάδας) στην Τεχεράνη, στο τεράστιο και επιβλητικό σιιτικό τέμενος Ιμάμης Χομεϊνί και θα διαρκέσει τρεις ημέρες.

Όπως μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης, η πομπή της κηδείας θα ανακοινωθεί μόλις ολοκληρωθεί η τελετή, για λόγους ασφαλείας.

Η σορός του Αλί Χαμενεΐ θα ταφεί στη γενέτειρά του, την πόλη Μασάντ στο βορειοανατολικό Ιράν, ανέφερε το Fars News, μέσο που συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης..

Πηγή: skai.gr

