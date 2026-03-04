Το τηλεφώνημα Νετανιάχου στον Τραμπ που πυροδότησε τον πόλεμο στο Ιράν

Την περασμένη Δευτέρα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου τηλεφώνησε στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, μεταφέροντάς του μια πολύ σημαντική πληροφορία: ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν και οι κορυφαίοι σύμβουλοί του θα είχαν συνάντηση στην Τεχεράνη το πρωί του Σαββάτου.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Axios, που επικαλείται τρεις πηγές με γνώση της επικοινωνίας, ο Νετανιάχου είπε στον Τραμπ πως με μια αεροπορική επιδρομή θα μπορούσαν να σκοτωθούν όλοι.

Η τηλεφωνική επικοινωνία της 23ης Φεβρουαρίου, που έγινε στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου, δεν έχει γίνει γνωστή μέχρι σήμερα και φαίνεται πως ήταν καθοριστικός παράγοντας για την επίθεση στο Ιράν.

Ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και ο στενός του κύκλος θα βρίσκονταν όλοι μαζί σε ένα σημείο και επρόκειτο για μια ευκαιρία που ούτε ο Τραμπ ούτε ο Νετανιάχου ήθελαν να πάει χαμένη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Axios, ήδη σκεφτόταν στρατιωτική επιχείρηση στο Ιράν πριν μάθει τις πληροφορίες για την τοποθεσία του Χαμενεΐ, αλλά δεν είχε πάρει την τελική του απόφαση μέχρι τη στιγμή που τον κάλεσε ο Νετανιάχου.

Η τηλεφωνική επικοινωνία ήταν μέρος μιας συντονισμένης προσπάθειας μεταξύ των δύο ηγετών, οι οποίοι συναντήθηκαν δύο φορές και μίλησαν τηλεφωνικά 15 φορές κατά τη διάρκεια των δύο μηνών που προηγήθηκαν του πολέμου, σύμφωνα με αξιωματούχους των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ είχαν εξετάσει το ενδεχόμενο να επιτεθούν μια εβδομάδα νωρίτερα στο Ιράν, αλλά το ανέβαλαν για επιχειρησιακούς λόγους, μεταξύ των οποίων και οι κακές καιρικές συνθήκες.

Μετά το τηλεφώνημα, η CIA έκανε έρευνα έπειτα από εντολή του Τραμπ και επιβεβαίωσε τις πληροφορίες για τον Χαμενεΐ που είχε συλλέξει η ισραηλινή στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο Τραμπ πήρε μια «σκόπιμη απόφαση» να μην επικεντρωθεί υπερβολικά στο Ιράν, ώστε να μην τρομάξει τον Χαμενεΐ πριν από την επίθεση.

Μέχρι την Πέμπτη, η CIA είχε επιβεβαιώσει πλήρως «ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα ήταν μαζί και ότι έπρεπε να το εκμεταλλευτούμε», ανέφερε μια πηγή.

Την ίδια μέρα, οι απεσταλμένοι του Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, τηλεφώνησαν από τη Γενεύη, μετά από ώρες συνομιλιών με Ιρανούς αξιωματούχους, λέγοντας πως οι διαπραγματεύσεις δεν οδηγούσαν πουθενά.

«Αν αποφασίσετε ότι θέλετε να ακολουθήσετε τη διπλωματική οδό, θα πιέσουμε και θα παλέψουμε για να επιτύχουμε μια συμφωνία. Αλλά αυτοί οι τύποι μας έδειξαν ότι δεν ήταν διατεθειμένοι να κάνουν μια συμφωνία που θα σας ικανοποιούσε», ανέφερε ένας Αμερικανός αξιωματούχος.

Ο Τραμπ θεωρούσε τον Νετανιάχου στενό συνεργάτη και ήταν πραγματικά ανοιχτός στις συμβουλές του σχετικά με το Ιράν, αλλά ήταν επίσης αποφασισμένος να εξαντλήσει πρώτα τις διπλωματικές προσπάθειες.

«Η μία πλευρά του Λευκού Οίκου διαπραγματευόταν και η άλλη πλευρά έκανε κοινό στρατιωτικό σχεδιασμό» με το Ισραήλ, ανέφερε ένας Αμερικανός αξιωματούχος. «Αξιολογούσε και τα δύο πράγματα συνεχώς», επισήμανε.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο επέμεινε πάντως πως η στρατιωτική επιχείρηση «έπρεπε να γίνει ούτως ή άλλως» και ότι ήταν απλώς «θέμα χρόνου».

«Ο Τραμπ ήθελε να χτυπήσει νωρίτερα — στις αρχές Ιανουαρίου. Ο Μπίμπι ήταν αυτός που ζήτησε να καθυστερήσει», ανέφερε Ισραηλινός αξιωματούχος.

Το αρχικό σχέδιο προέβλεπε μια επίθεση στα τέλη Μαρτίου ή στις αρχές Απριλίου, δίνοντας χρόνο στην κυβέρνηση να εξασφαλίσει την υποστήριξη του κοινού. Ο Νετανιάχου ήταν αυτός που άσκησε πίεση ώστε να γίνουν νωρίτερα οι επιθέσεις, αποκάλυψε ένας Αμερικανός αξιωματούχος στο Axios.

Ο ίδιος σημείωσε πως ο Νετανιάχου άρχισε να «αναστατώνεται» και προειδοποιούσε πως οι ηγέτες της ιρανικής αντιπολίτευσης, που είχαν βρει καταφύγιο σε ασφαλή σπίτια, κινδύνευαν να σκοτωθούν από το καθεστώς.

Η αμερικανική κυβέρνηση έδρασε τελικά χωρίς να προετοιμάσει το έδαφος και ο Λευκός Οίκος δικαιολόγησε τις επιθέσεις αφού είχαν γίνει.

«Δεν προετοιμάσαμε το έδαφος εκ των προτέρων όσο καλά θα μπορούσαμε, επειδή η ευκαιρία μας ήρθε πολύ γρήγορα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο αξιωματούχος.

Ένας άλλος αξιωματούχος αναγνώρισε ότι υπήρξαν συγκεχυμένα μηνύματα από τον Ρούμπιο και τον Λευκό Οίκο, οι οποίοι άρχισαν να προετοιμάζουν το έδαφος για τον πόλεμο μετά την επίθεση.

Επειδή ο Τραμπ και ο Νετανιάχου απέκρυψαν την επίθεσή τους, πολλοί Αμερικανοί πολίτες βρέθηκαν εντελώς απροετοίμαστοι και εγκλωβισμένοι, καθώς το Ιράν εξαπέλυσε αντίποινα χτυπήματα σε ολόκληρο τον Κόλπο.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ του Ρούμπιο έσπευσε να οργανώσει μια επείγουσα επιχείρηση εκκένωσης για περισσότερους από 1.500 Αμερικανούς που ζήτησαν βοήθεια για να φύγουν από την περιοχή.

Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους την Τρίτη γιατί δεν υπήρχε σχέδιο εκκένωσης, ο Τραμπ απάντησε: «Επειδή όλα συνέβησαν πολύ γρήγορα».

Ο Ισραηλινός πρέσβης στην Ουάσινγκτον αρνήθηκε να σχολιάσει τις λεπτομέρειες της τηλεφωνικής συνομιλίας της 23ης Φεβρουαρίου, αλλά αρνήθηκε ότι ο Νετανιάχου «υποκίνησε» ή ανέφερε ποτέ την απειλή προς τους ηγέτες της ιρανικής αντιπολίτευσης ως λόγο για να επιταχυνθούν οι διαδικασίες.

«Τον τελευταίο χρόνο συνεργαστήκαμε πιο στενά από ποτέ με τους εταίρους μας στις ΗΠΑ όσον αφορά το Ιράν και συμφωνούμε απόλυτα ως προς τον κίνδυνο που αποτελεί το Ιράν για το Ισραήλ, τις ΗΠΑ και τον ελεύθερο κόσμο», ανέφερε ο πρέσβης και τόνισε πως: «Όποιος γνωρίζει τον πρόεδρο Τραμπ καταλαβαίνει ότι είναι ένας ισχυρός ηγέτης που δεν μπορεί να επηρεαστεί».

Και ο ίδιος ο Τραμπ αρνήθηκε πως τον επηρέασε ο Νετανιάχου. Σε δηλώσεις του την Τρίτη ανέφερε πως: «Είχαμε διαπραγματεύσεις με αυτούς τους τρελούς και πιστεύω πως ήθελαν να επιτεθούν πρώτοι. Ήμουν απόλυτα σίγουρος γι’ αυτό. Αν μη τι άλλο, ίσως να ανάγκασα το Ισραήλ να πάρει αυτή την απόφαση».

Πηγή: skai.gr

