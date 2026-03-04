Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να συναντηθεί την Παρασκευή στον Λευκό Οίκο με στελέχη των μεγαλύτερων αμερικανικών αμυντικών εταιρειών, προκειμένου να συζητήσουν την επιτάχυνση της παραγωγής όπλων, καθώς το Πεντάγωνο εργάζεται για την αναπλήρωση των αποθεμάτων έπειτα από τα πλήγματα στο Ιράν και άλλες πρόσφατες στρατιωτικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με πέντε πρόσωπα που γνωρίζουν το σχέδιο και μίλησαν στο Reuters.

Εταιρείες όπως η Lockheed Martin και η RTX, μητρική της Raytheon, μαζί με άλλους βασικούς προμηθευτές, έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν στη συνάντηση, ανέφεραν οι ίδιες πηγές, ζητώντας ανωνυμία επειδή οι συζητήσεις είναι ιδιωτικές.

Η συνάντηση υπογραμμίζει την αίσθηση του επείγοντος στην Ουάσινγκτον για την ενίσχυση των αποθεμάτων όπλων, αφού η επιχείρηση στο Ιράν «ξόδεψε» σημαντικές ποσότητες πυρομαχικών.

Τουλάχιστον μία από τις πηγές ανέφερε ότι η συνάντηση αναμένεται να επικεντρωθεί στην άσκηση πίεσης προς τους κατασκευαστές όπλων ώστε να επιταχύνουν την αύξηση της παραγωγής.

Η Lockheed, το Πεντάγωνο και ο Λευκός Οίκος δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχόλιο. Η RTX αρνήθηκε να σχολιάσει. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη Δευτέρα, ο Τραμπ δήλωσε ότι υπάρχει «σχεδόν απεριόριστη προμήθεια» αμερικανικών πυρομαχικών και ότι «οι πόλεμοι μπορούν να διεξάγονται “για πάντα” και με μεγάλη επιτυχία, χρησιμοποιώντας μόνο αυτά τα αποθέματα».

Η συνάντηση στον Λευκό Οίκο πραγματοποιείται ενώ ο αναπληρωτής υπουργός Άμυνας, Στιβ Φάινμπεργκ, ηγείται τις τελευταίες ημέρες των εργασιών του Πενταγώνου για ένα συμπληρωματικό αίτημα προϋπολογισμού ύψους περίπου 50 δισ. δολαρίων, το οποίο θα μπορούσε να δημοσιοποιηθεί ακόμη και την Παρασκευή, σύμφωνα με μία από τις πηγές. Τα νέα κονδύλια θα καλύψουν την αντικατάσταση των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν σε πρόσφατες συγκρούσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στη Μέση Ανατολή. Το ποσό είναι προκαταρκτικό και ενδέχεται να αλλάξει.

Η προσπάθεια ενίσχυσης της παραγωγής έχει ενταθεί μετά τα αμερικανικά στρατιωτικά πλήγματα στο Ιράν, όπου οι ΗΠΑ ανέπτυξαν πυραύλους κρουζ Tomahawk, μαχητικά αεροσκάφη stealth F-35 και χαμηλού κόστους drones το Σάββατο.

Η Raytheon, κατασκευάστρια των πυραύλων Tomahawk, έχει συμφωνήσει με το Πεντάγωνο για τη σταδιακή αύξηση της παραγωγής σε 1.000 μονάδες ετησίως.

Η κυβέρνηση αυξάνει σταδιακά την πίεση προς τις αμυντικές εταιρείες να δώσουν προτεραιότητα στην παραγωγή έναντι των διανομών κερδών στους μετόχους. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα τον Ιανουάριο για τον εντοπισμό εργολάβων που θεωρούνται ότι υστερούν στην εκτέλεση συμβάσεων, ενώ παράλληλα διανέμουν κέρδη στους μετόχους.

Το Πεντάγωνο αναμένεται να δημοσιοποιήσει έναν κατάλογο εταιρειών με ανεπαρκείς επιδόσεις. Οι εταιρείες που θα κατονομαστούν θα έχουν 15 ημέρες για να υποβάλουν τα σχέδιά τους, εγκεκριμένα από τα διοικητικά τους συμβούλια, προκειμένου να διορθώσουν την κατάσταση. Εάν τα σχέδια κριθούν ανεπαρκή, το Πεντάγωνο μπορεί να προχωρήσει σε μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της καταγγελίας συμβάσεων.

