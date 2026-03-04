Ιρανικός πύραυλος έπληξε την αμερικανική βάση Αλ-Ουντέιντ στο Κατάρ

Το Ιράν εξαπέλυσε δύο βαλλιστικούς πυραύλους κατά του Κατάρ, εκ των οποίων ο ένας έπληξε την αμερικανική βάση Αλ-Ουντέιντ, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της χώρας.

Η βάση Αλ-Ουντέιντ είναι η μεγαλύτερη στρατιωτική βάση των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή.

Ο δεύτερος από αυτούς τους πυραύλους αναχαιτίστηκε από τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας του Κατάρ.

Σύμφωνα με το καταριανό υπουργείο Άμυνας, δεν υπάρχουν θύματα.

