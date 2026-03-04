Για πέμπτη μέρα μαίνεται ακατάπαυστα η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις εξαπέλυσαν «ευρύ κύμα επιθέσεων» σε όλο το Ιράν κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ ιρανικοί πύραυλοι και drones εκτοξεύτηκαν εναντίον του Ισραήλ και χωρών του Κόλπου, με την Τεχεράνη να προσπαθεί να δείξει αντίδραση.

Δείτε ζωντανή εικόνα από την εμπόλεμη ζώνη

Το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσε ότι έχει «απόλυτο έλεγχο» στο Στενό του Ορμούζ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η πολεμική αεροπορία και το ναυτικό του Ιράν έχουν «εξουδετερωθεί» και ότι οι επιθέσεις στόχευαν την ιρανική ηγεσία. Το Ισραήλ έπληξε ένα κτιριακό συγκρότημα που ανήκει σε μια ομάδα υπεύθυνη για την εκλογή του επόμενου ανώτατου ηγέτη του Ιράν.

Ιρανικό drone επιτέθηκε σε αμερικανικό προξενείο στο Ντουμπάι. Οι ΗΠΑ έκλεισαν πρεσβείες σε τρεις χώρες, και προειδοποίησαν τους Αμερικανούς να εγκαταλείψουν άμεσα την περιοχή.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δήλωσαν ότι άνοιξαν ασφαλείς εναέριους διαδρόμους με τους γείτονές τους, καθώς οι χώρες σπεύδουν να εκκενώσουν τους εγκλωβισμένους υπηκόους τους, με τα περιφερειακά ταξίδια να έχουν παραλύσει.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό θα συνοδεύσει τα δεξαμενόπλοια μέσω του Στενού του Ορμούζ «εάν χρειαστεί». Η τιμή της βενζίνης στις ΗΠΑ σημείωσε τη μεγαλύτερη ημερήσια αύξησή της από το 2005, καθώς ο πόλεμος απειλεί την παγκόσμια οικονομία.

