CNN: Η αστυνομία της Πορτογαλίας θα ξεκινήσει νέα έρευνα για τη Μαντλίν ΜακΚάν

Η πορτογαλική αστυνομία πρόκειται να ερευνήσει ξανά μια περιοχή γύρω από την Πράια ντα Λουζ, στη νότια περιοχή του Αλγκάρβε όπου εξαφανίστηκε η τρίχρονη Βρετανίδα Μαντλίν ΜακΚάν το 2007, ανέφερε το CNN Portugal τη Δευτέρα.

Το δίκτυο ανέφερε ότι η έρευνα που ξεκινά την Τρίτη ζητήθηκε από τις γερμανικές Αρχές, οι οποίες το 2022 αναγνώρισαν επίσημα τον Γερμανό υπήκοο Κρίστιαν Μπρίκνερ ως ύποπτο για την εξαφάνιση της Μαντλίν, όπως μεταδίδει το Reuters.

Η γερμανική αστυνομία δήλωσε τον Ιούνιο του 2020 ότι η Μαντλίν εκτιμάται πως είναι νεκρή και ότι ο Μπρίκνερ ήταν πιθανότατα υπεύθυνος. Ο Μπρίκνερ αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή και δεν έχει κατηγορηθεί για κανένα έγκλημα που σχετίζεται με την υπόθεση.

Η αναζήτηση ιχνών της σορού του παιδιού θα επικεντρωθεί σε μια περιοχή μεταξύ της Πράια ντα Λουζ και ενός από τα σπίτια όπου ζούσε ο Μπρίκνερ όταν εξαφανίστηκε το κορίτσι πριν από 18 χρόνια.

Η τελευταία έρευνα για την Μαντλίν πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2023, όταν η αστυνομία έψαξε μια τεχνητή λίμνη στην περιοχή Αλγκάρβε, αλλά δεν εντοπίστηκε τίποτα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.