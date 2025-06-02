CNBC: Πιθανή επικοινωνία Τραμπ-Τζινπίνγκ μέσα στην εβδομάδα

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ και ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, αναμένεται να συνομιλήσουν εντός της εβδομάδας, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου που επικαλείται το CNBC.
Η επικείμενη επικοινωνία έρχεται σε μια περίοδο νέας έντασης στις σχέσεις Ουάσινγκτον – Πεκίνου, η οποία απειλεί να τινάξει στον αέρα την εύθραυστη εμπορική συμφωνία που επιτεύχθηκε μόλις πριν από λίγες εβδομάδες.
Όπως ανέφερε η ίδια πηγή υπό καθεστώς ανωνυμίας, οι δύο ηγέτες ενδέχεται να συνομιλήσουν απευθείας «πολύ σύντομα», αν και όχι σήμερα.
