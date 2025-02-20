Η νεαρή Πολωνή Τζούλια Βέντελ που ισχυρίζεται πως είναι η μικρή Μαντλίν ΜακΚαν, το 3χρονο κοριτσάκι που εξαφανίστηκε το 2007 από το θέρετρο Αλγκάβε στην Πορτογαλία, συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Μπρίστολ, στη Βρετανία.

Σύμφωνα με την Daily Mail, η αστυνομία του αεροδρομίου την συνέλαβε ως ύποπτη για παρενόχληση του γονέων της Μαντλίν, Κέιτ και Γκέρι.

Η 23χρονη, όπως περιγράφει το βρετανικό μέσο, προσγειώθηκε στη Βρετανία καθώς επρόκειτο να συναντήσει μια φίλη της και την περικύκλωσαν αστυνομικοί μπροστά στους επιβάτες. Η φίλη της, περίπου 60 ετών - συνελήφθη επίσης.

Η Βέντελ με τους ισχυρισμούς της έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στην οικογένεια της μικρής Μαντλίν, που μετά από τόσα χρόνια ακόμα αναζητούν απαντήσεις για το τι απέγινε το κοριτσάκι τους, που χάθηκε μυστηριωδώς από το κρεβάτι της ένα βράδυ, στο θέρετρο που έκαναν διακοπές.

Είχε γίνει τεστ DNA που βγήκε αρνητικό αλλά η 23χρονη επιμένει να γίνουν και άλλες εξετάσεις γιατί ακόμα πιστεύει πως είναι το εξαφανισμένο κορίτσι. Ωστόσο, η οικογένεια αρνείται κατηγορηματικά να δώσει άλλη έκταση στην υπόθεση αυτή.

