Μια γυναίκα που ισχυρίστηκε ότι ήταν η Madeleine McCann δήλωσε αθώα σχετικά με την κατηγορία ότι έκανε stalking στους γονείς του εξαφανισμένου κοριτσιού.

Η 23χρονη Julia Wandel, κατηγορείται ότι έκανε κλήσεις, άφησε φωνητικά μηνύματα και έστειλε επιστολή και μηνύματα μέσω του WhatsApp στην Kate και τον Gerry McCann όπως μεταδίδει το Sky News.

Η Wandel, από τη νοτιοδυτική Πολωνία, κατηγορείται επίσης ότι βρέθηκε στο σπίτι της οικογένειας δύο φορές πέρυσι και έστειλε μηνύματα στο Instagram στον Sean και την Amelie McCann, τον αδερφό και την αδερφή της Madeleine.

Υποστηρίζεται ότι προκάλεσε ταραχή στην οικογένεια το χρονικό διάστημα μεταξύ του Ιουνίου του 2022 και του Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους, όταν συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Μπρίστολ.

Η ίδια ισχυρίστηκε ότι ήταν η Madeleine στο Instagram το 2023, αλλά τεστ DNA έδειξε ότι ήταν από την Πολωνία.

Παράλληλα, η Karen Spragg, 60 ετών, η οποία φέρεται επίσης να είχε κάνει τηλεφωνήματα, να έστειλε επιστολές και να παρευρέθηκε στη διεύθυνση κατοικίας του κυρίου και της κυρίας McCann, αρνήθηκε επίσης την κατηγορία του stalking στο Ειρηνοδικείο του Λέστερ.

Η Wandel προφυλακίστηκε, ενώ στην Spragg επιβλήθηκε καταβολή εγγύησης υπό όρους. Η δίκη και των δύο αναμένεται να γίνει στις 2 Οκτωβρίου.

Η Madeleine McCann εξακολουθεί να είναι αγνοούμενη αφού εξαφανίστηκε από το σημείο όπου έκανε διακοπές με την οικογένειά της στην Praia da Luz, στην Πορτογαλία, σε ηλικία μόλις τριών ετών το 2007.

Ένας άνδρας που είναι ύποπτος για την απαγωγή της Madeleine δεν αναμένεται αντιμετωπίσει κάποια κατηγορία στο άμεσο μέλλον, δήλωσε εισαγγελέας στο Sky News νωρίτερα αυτό το έτος.

Πηγή: skai.gr

