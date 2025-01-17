Ο Γερμανός εισαγγελέας που ερευνά την εξαφάνιση της μικρής Βρετανίδας Μάντλιν Μακάν δήλωσε ότι επί του παρόντος δεν υπάρχει η προοπτική να απαγγελθούν κατηγορίες εις βάρος του βασικού υπόπτου για την υπόθεση, όπως μετέδωσε σήμερα το Sky News.

Ο Κρίστιαν Μπρίκνερ χαρακτηρίστηκε επισήμως ύποπτος το 2020 στην υπόθεση της Μάντλιν Μακάν, η οποία εξαφανίστηκε από το δωμάτιο του ξενοδοχείου όπου διέμενε με την οικογένειά της στην Πορτογαλία το 2007. Ο ίδιος αρνείται κάθε ανάμειξη.

Ο Μπρίκνερ, ο οποίος είναι καταδικασμένος για εμπόριο ναρκωτικών και σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου, εκτίει επταετή ποινή κάθειρξης στη Γερμανία για τον βιασμό μιας γυναίκας στην περιοχή Αλγκάρβε απ' όπου εξαφανίστηκε το κορίτσι. Η ποινή του ολοκληρώνεται τον Σεπτέμβριο του 2025.

Τον Οκτώβριο ο Μπρίκνερ αθωώθηκε από γερμανικό δικαστήριο για μη σχετιζόμενες κατηγορίες για βιασμό και σεξουαλική κακοποίηση παιδιών αυξάνοντας την πιθανότητα να απελευθερωθεί από τη φυλακή αυτό τον χρόνο.

"Προς το παρόν δεν υπάρχει προοπτική να απαγγελθεί κατηγορία για την υπόθεση της Μάντι", δήλωσε ο Γερμανός εισαγγελέας Χαν Κρίστιαν Βόλτερς σε συνέντευξή του που μεταδόθηκε σήμερα από το Sky News. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι όπως έχουν τώρα τα πράγματα ο Μπρίκνερ θα απελευθερωθεί νωρίς τον Σεπτέμβριο.

Η Μακάν, τότε τριών ετών, εξαφανίστηκε απο το δωμάτιο του ξενοδοχείου στο θέρετρο Πράια ντα Λουζ της Πορτογαλίας όπου έκανε διακοπές με τους γονείς της την ώρα που εκείνοι δειπνούσαν με παρέα κάπου κοντά.

Η τύχη της έκτοτε παραμένει άγνωστη και δεν έχει βρεθεί πτώμα.

Η γερμανική αστυνομία ανακοίνωσε τον Ιούνιο του 2020 ότι η Μακάν θεωρείται νεκρή και ότι ο Μπρίκνερ, στα 40 του σήμερα, είναι πιθανόν ο ένοχος.

Ο εισαγγελέας δήλωσε ότι θα ζητήσει νέο ένταλμα σύλληψης για τον Μπρίκνερ ώστε να παραμείνει στη φυλακή και μετά τον Σεπτέμβριο. Ένας από τους συνηγόρους του Μπρίκνερ, τον οποίο επικαλείται το Sky News, δήλωσε ότι η υπερασπιστική του ομάδα θα εναντιωθεί σε μια τέτοια κίνηση.

Πηγή: skai.gr

