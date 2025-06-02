Γεραπετρίτης: Ανήκουστα τα περί εκκωφαντικής σιωπής μας για τη Γάζα

Τα περί εκκωφαντικής σιωπής είναι ανήκουστα όταν αφορούν την ελληνική κυβέρνηση, σχολίασε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας, νωρίτερα σήμερα, σε επίκαιρη ερώτηση του προέδρου της Νέας Αριστεράς Αλέξη Χαρίτση με θέμα "εκκωφαντική σιωπή και απραξία της Ελλάδας ως μη μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη γενοκτονία στην Παλαιστίνη».

"Η Ελλάδα ήταν η επισπεύδουσα χώρα που συγκέντρωσε 80 κράτη μέλη του ΟΗΕ, δεν έχει συμβεί στη διάρκεια αυτής της τραγωδίας του παλαιστινιακού, 80 χώρες, με πρωτοβουλία του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών και δημόσια δήλωση του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών", σημείωσε ο κ. Γεραπετρίτης και αναφέρθηκε στη στάση και τις πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης, σημειώνοντας ότι "η λύση των δύο κρατών πρέπει να είναι αντικείμενο διεθνούς αναγνώρισης, αυτό είναι το κρίσιμο, αυτό είναι το ωφέλημο, αυτό θα υποστηρίζουμε μέχρι τέλους".

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης ανέφερε ότι από την 1η Ιανουαρίου 2025 η Ελλάδα αποτελεί μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, όμως η ελληνική κυβέρνηση, και συγκεκριμένα το Υπουργείο Εξωτερικών, πέντε μήνες μετά την ανάληψη του ρόλου του μη μόνιμου μέλους συνεχίζει να παρακολουθεί με απάθεια τις σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου στην Παλαιστίνη όπου εκτυλίσσεται μια άνευ προηγουμένου ανθρωπιστική κρίση. "Δεν γίνεται μια κυβέρνηση η οποία απέχει από κρίσιμες ψηφοφορίες στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπως αυτή της 19ης Δεκεμβρίου του 2024, αναφορικά με την καταδίκη του Ισραήλ ως κατοχικής δύναμης στα παλαιστινιακά εδάφη, την ίδια στιγμή αυτή η κυβέρνηση, να μας λέει ότι δεν σιωπά, για το έγκλημα το οποίο συντελείται. Εκατόν τριάντα επτά χώρες ψήφισαν το συγκεκριμένο ψήφισμα και η Ελλάδα απείχε. Αυτή η αποχή ισοδυναμεί με αποδοχή, ισοδυναμεί με στήρξη της παραβίασης του διεθνούς δικαίου", είπε ο κ. Χαρίτσης και κάλεσε τον υπουργό να απαντήσει ποιες είναι οι πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η ελληνική κυβέρνηση σε σχέση με το έγκλημα, το οποίο διαπράττεται στην Παλαιστίνη, σε σχέση με τα εγκλήματα πολέμου του Ισραήλ και σε σχέση με τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, επισημαίνοντας την ύπαρξη διεθνούς εντάλματος σύλληψης σε βάρος του Νετανιάχου, "τον οποίο Νετανιάχου έσπευσε ο κ. Μητσοτάκης να τον επισκεφθεί στο Ισραήλ, εν μέσω αυτής της γενοκτονίας".

"Θα σας πω πολύ συγκεκριμένα τι έχει κάνει η ελληνική κυβέρνηση και εγώ προσωπικά, και φαντάζομαι κύριε πρόεδρε ότι δεν αμφισβητείτε την προσωπική μου στάση στο ζήτημα που έχει να κάνει με το Παλαιστινιακό", είπε ο υπουργό Εξωτερικών και ανέφερε ότι:

-η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα η οποία τοποθετήθηκε για το Παλαιστινιακό, 9 Οκτωβρίου 2023, στο Ομάν. Κατέθεσε σχέδιο πέντε σημείων το οποίο ακόμη και σήμερα, "αποτελεί τη βάση της διεθνούς πολιτικής σε ό,τι αφορά το Παλαστινιακό". "Μιλήσαμε για δύο κράτη, για ανεμπόδιστη ανθρωπιστική βοήθεια, για προστασία των αμάχων", είπε ο υπουργός Εξωτερικών.

-η Ελλάδα ήταν μεταξύ των χωρών οι οποίες στο πλαίσιο της απρόσκοπτης βοήθειας στήριξε τον διεθνή οργανισμό για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στην Παλαιστίνη, την UNRRA, "όταν πολλές ευρωπαϊκές χώρες και άλλες δυτικές χώρες ήταν απέναντι".

-η Ελλάδα ανέλαβε την πρωτοβουλία, στο Συμβούλιο της ΕΕ, να καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις. "Δική μου πρόταση, στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, ήταν να δημιουργηθεί διαρκής επιτροπή,μεταξύ υπουργών εξωτερικών της ΕΕ και του αραβικού κόσμου, για το Παλαιστινιακό, για να προωθήσει τα θέματα ανθρωπιστικής βοήθειας και λύσης δύο κρατών", είπε ο κ. Γεραπετρίτης και συνέχισε: "δική μου πρωτοβουλία ήταν να κατατεθεί συγκεκριμένη πρόταση για την παροχή τεχνογνωσίας στην Παλαιστινιακή Αρχή. Η Ελλάδα ήταν μεταξύ των χωρών εκείνων-υπήρξαν και απέναντι πολλές χώρες-που στηρίξαμε την Παλαιστινιακή Αρχή, όταν δεχόταν τεράστιες επιθέσεις σε ό,τι αφορά την ακεραιότητά της, διότι θεωρούμε ότι εκφράζει τους Παλαιστινίους οι οποίοι πράγματι, υποφέρουν από αυτή την κατάσταση, επειδή ακριβώς θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει θεσμικός συνομιλητής, ο οποίος να διακρίνεται από τη Χαμάς".

-1,6 δις με πρωτοβουλία κρατών, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, δόθηκε στην Παλαιστινιακή Αρχή.

- "πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης, και δική μου προσωπικά, να αναλάβουν κράτη μέλη της ΕΕ να περιθάλψουν τραυματισμένα παιδιά από τη Γάζα. Η Ελλάδα έχει νοσηλεύσει παιδιά από τη Γάζα, στα νοσοκομεία-ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο εγχείρημα-και η Βουλή των Ελλήνων έχει αποφασίσει να υποδεχθεί ακόμη παιδιά τραυματισμένα", είπε ο κ. Γεραπετρίτης.

-Η Ελλάδα ήταν εκείνη η οποία παρείχε συγκεκριμένη βοήθεια στην UNRRA, στη Unicef, σε όλους τους παλαιστινιακούς θυλάκους έτσι ώστε να μπορέσει να υπάρξει ανθρωπιστική βοήθεια.

"Που είναι η εκκωφαντική σιωπή κύριε πρόεδρε;", απευθύνθηκε ο υπουργός Εξωτερικών στον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς και αναρωτήθηκε: "είναι εκκωφαντική σιωπή το ότι η Ελλάδα ανέλαβε την πρωτοβουλία, στο πλαίσιο του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη πλειοψηφία κρατών που έχει υπάρξει στο ζήτημα αυτό για κοινή δήλωση;".

Είχα την τιμή, είπε ο κ. Γεραπετρίτης, να έχω την πρωτοβουλία και να εκφωνήσω την κοινή δήλωση 80 κρατών, στις 13 Μαϊου στη Νέα Υόρκη, η οποία αφορούσε την προστασία των αμάχων και μάλιστα στη Γάζα. "Θέλω να μου πείτε κύριε Πρόεδρε, εαν διαφωνείτε με τη δήλωση αυτή. Πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρησης, την οποία συνυπέγραψαν 80 χώρες και την εκφώνησε ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών στη Ν. Υόρκη, στην έδρα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Και στη συνέχεια, με πρωτοβουλία της Ελληνικής Προεδρίας, στις 28 Μαϊου έγινε ειδική συζήτηση στην οποία ετέθησαν ζητήματα της απρόσκοπτης ροής ανθρωπιστικής βοήθειας", είπε ο κ. Γεραπετρίτης.

"Έχουμε μπροστά μας μια τραγωδία και σας άκουσα να λέτε ότι αυτοί οι άνθρωποι υποφέρουν από αυτή την κατάσταση. Τι είναι αυτή η κατάσταση; Πείτε μας τι είναι αυτή η κατάσταση; Γιατί δεν λέτε τα πράγματα με το όνομά τους; Γιατί δεν λέτε ότι αυτή η κατάσταση είναι μια γενοκτονία η οποία συντελείται και έχει κάποιον ο οποίος είναι ο θύτης αυτής της ιστορίας και είναι η κυβέρνηση του Ισραήλ. Γιατί δεν μπορείτε να το πείτε αυτό;", σχολίασε ο Πρόεδρος της Νέας Αριστεράς και συνέχισε: "είστε ο υπουργός Εξωτερικών μιας χώρας, της Ελλάδας, η οποία πάντα στεκόταν στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Στεκόταν πάντα με το δίκαιο, στεκόταν με τον ανθρωπισμό, στεκόταν με το διεθνές δίκαιο, υπερασπιζόταν τους λαούς, απέναντι σε τέτοιες καταστάσεις, σε τέτοιες απειλές. Πρέπει να πείτε τα πράγματα με το όνομά τους".

Ο κ. Χαρίτσης κάλεσε τον υπουργό Εξωτερικών να απαντήσει γιατί ο πρωθυπουργός, ενώ είχε ξεκινήσει ο πλήρης αποκλεισμός της Γάζας από το Ισραήλ, εκείνος επέλεξε να συναντήσει Μπένζαμιν Νετανιάχου, γιατί η Ελλάδα δεν ήταν ανάμεσα στις 24 χώρες που κάλεσαν το Ισραήλ να επιτρέψει την πλήρη και άμεση επανέναξη της ανθρωπιστικής βοήθεας, γιατί δεν ήταν στις χώρες της ΕΕ που διατύπωσαν την πρόθεση να επανεξετασθεί η Συμφωνία Σύνδεσης ΕΕ -Ισραήλ, γιατί δεν ήταν στις επτά χώρες που ζήτησαν τον τερματισμό των στρατιωτικών συγκρούσεων και άρσης του αποκλεισμού της Γάζας και το πιο σημαντικό, γιατί η κυβέρνηση δεν παίρνει την πρωτοβουλία για την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους. "Δεν είναι απλώς και μόνο συμβολικό ζήτημα, είναι ένα ζήτημα ουσίας, είναι ζήτημα που ανοίγει το δρόμο για να υπάρξει επιτέλους λύση στο παλαιστινιακό. Σε αυτό το ζήτημα θα αναλάβετε πρωτοβουλία; Υπάρχει ομόφωνη της Βουλής των Ελλήνων από το Δεκέμβριο του 2015. Τότε το κόμμα σας, η ΝΔ, είχε ψηφίσει αυτή την απόφαση. Θα την υλοποιήσετε αυτή την απόφαση;", είπε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς και κάλεσε την κυβέρνηση να σταματήσει να τηρεί στάση σιωπής και συνενοχής.

"Η Ελλάδα ήταν η επισπεύδουσα χώρα που συγκέντρωσε 80 κράτη μέλη του ΟΗΕ, δεν έχει συμβεί στη διάρκεια αυτής της τραγωδίας του παλαιστινιακού, 80 χώρες, με πρωτοβουλία του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών και δημόσια δήλωση του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών. Δεν μας είπατε μια κουβέντα.Την επικροτείτε ή όχι κύριε Πρόεδρε;", είπε ο υπουργός Εξωτερικών και σημείωσε ότι "τη δήλωση αυτή, την οποία είχε την τιμή να επισπεύσει και να εκφωνήσει ο ίδιος, την υπέγραψε η Παλαιστινιακή Αρχή. "Μαζί ήμασταν συνεπισπεύδοντες, όπως ήταν και 25 κράτη μέλη της ΕΕ και η ίδια η ΕΕ. Αλλά ο πολιτικός μηδενισμός είναι αυτό που μας οδηγεί σήμερα σε αυτή την κατάσταση", είπε κ. Γεραπετρίτης και συνέχισε: "σας είπα για την Ελλάδα η οποία είναι στην πρωτοπορία για τη βοήθεια στην UNRRA, για τη βοήθεια στην Παλαιστινιακή Αρχή, εγώ επισκέφθηκα δύο φορές τη Ραμάλα, έγινα δεκτός και από τον πρόεδρο και από τον πρωθυπουργό. Ήρθε εδώ ο Παλαιστίνιος υπουργός Εξωτερικών, βοηθάμε έμπρακτα την UNRRA, έμπρακτα τη Unicef, έμπρακτα τα παιδιά από την Παλαιστίνη. Προκαλέσμε δύο συζητήσεις στο πλαίσιο της Προεδρίας. Για πρώτη φορά σε προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, προκλήθηκαν δύο συζητήσεις, για το θέμα της προστασίας των αμάχων, και το θέμα της Γάζας και της ανθρωπιστικής βοήθειας και της λύσης των δύο κρατών. Ποιος τις επέσπευσε; Η Ελληνική Προεδρία".

Όταν από τα έδρανα της Νέας Αριστεράς ακούστηκαν φωνές για έλλειψη σαφήνειας εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης (ς.ς. ήταν εκτός μικροφώνου), ο υπουργός Εξωτερικών δήλωσε: "Όταν στις 15 Φεβρουαρίου 2024, είχα την τιμή να με επισκεφθεί ο υπουργός Εξωτερικών της Παλαιστινιακής Αρχής, δημόσια σε κάμερες, γιατί εμείς δεν φοβόμαστε την αλήθεια, και ακόμα και στους Ισραηλινούς τολμούμε να πούμε την αλήθεια και λέμε ότι αυτού του τύπου η δυσανάλογη επίθεση, η οποία γίνεται, είναι απαράδεκτη. Διαβάζω λοιπόν και πείτε αν διαφωνείτε: "Καλούμε για την άμεση και διαρκή διακοπή των εχθροπραξιών, την απελεύθερωση των ομήρων, τη διάνοιξη ανθρωπιστικών διαδρόμων και την αποκατάσταση ζωτικής σημασίας υποδομών στη Γάζα. Σενάρια δε εκτοπισμού πληθυσμών καθώς και συλλογικών ευθύνης, είναι κατηγορηματικά μη αποδεκτά. Οι Παλαιστίνιοι, θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να παραμείνουν στις εστίες τους. Υποστηρίζουμε σθεναρά τη λύση των δύο κρατών και τη δημιουργία ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους, το οποίο θα συνυπάρχει ειρηνικά με το Ισραήλ, εντός των διεθνών αναργνωρισμένων συνόρων, με βάση τη γραμμή προ του 1967, και πρωτεύουσα τα ανατολικά Ιεροσόλυμα". Σας φαίνεται για εκκωφαντική σιωπή κύριε Χαρίτση;".

Ο κ. Γεραπετρίτης είπε επίσης ότι ποτέ δεν υπήρξε ψηφοφορία για το ζήτημα της σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ.

"Η Ελλάδα θα συνεχίσει να υποστηρίζει τη λύση των δύο κρατών με τήρηση των όρων ασφαλείας για το Ισραήλ, για μια ειρηνική και ευημερούσα Μέση Ανατολή", είπε ο υπουργός Εξωτερικών και ενημέρωσε την εθνική αντιπροσωπεία ότι η Ελλάδα θα επροσωπηθεί στις 19 Ιουνίου σημειώνοντας ότι "θεωρούμε ότι η λύση των δύο κρατών πρέπει να είναι αντικείμενο διεθνούς αναγνώρισης, αυτό είναι το κρίσιμο, αυτό είναι το ωφέλημο, αυτό θα υποστηρίζουμε μέχρι τέλους".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

