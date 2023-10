Ουγγαρία: Δύο νεκροί και έξι τραυματίες σε τροχαίο δυστύχημα με μετανάστες Κόσμος 10:24, 12.10.2023 linkedin

Οι μετανάστες, που προέρχονται κυρίως από χώρες της Μέσης Ανατολής και το Αφγανιστάν, εισέρχονται στην Ουγγαρία μέσω της Σερβίας παρά τον σιδερένιο φράκτη