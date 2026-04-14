Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι περισσότεροι από 10.000 Αμερικανοί ναύτες, πεζοναύτες και αεροπόροι, περίπου δέκα πολεμικά πλοία και δεκάδες αεροσκάφη συμμετέχουν στην επιχείρηση αποκλεισμού πλοίων που εισέρχονται ή εξέρχονται από ιρανικά λιμάνια.

Σύμφωνα με τη CENTCOM, κατά το πρώτο 24ωρο καμία κίνηση δεν κατάφερε να διασπάσει τον αμερικανικό αποκλεισμό, ενώ έξι εμπορικά πλοία συμμορφώθηκαν με τις οδηγίες των αμερικανικών δυνάμεων.

More than 10,000 U.S. Sailors, Marines, and Airmen along with over a dozen warships and dozens of aircraft are executing the mission to blockade ships entering and departing Iranian ports. During the first 24 hours, no ships made it past the U.S. blockade and 6 merchant vessels… pic.twitter.com/dpWAAknzQp — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 14, 2026

Η CENTCOM διευκρίνισε ότι ο αποκλεισμός εφαρμόζεται σε πλοία όλων των χωρών που κατευθύνονται προς ή από ιρανικά λιμάνια και παράκτιες περιοχές.

Παράλληλα, οι αμερικανικές δυνάμεις υποστηρίζουν την ελευθερία ναυσιπλοΐας για πλοία που διέρχονται από τo Στενό του Ορμούζ προς και από μη ιρανικά λιμάνια.



Πηγή: skai.gr

