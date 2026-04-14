CENTCOM: Κανένα πλοίο δεν έσπασε τον αποκλεισμό - Εφαρμόζεται σε πλοία όλων των χωρών

«10.000 Αμερικανοί ναύτες, πεζοναύτες και αεροπόροι, περίπου δέκα πολεμικά πλοία και δεκάδες αεροσκάφη συμμετέχουν στην επιχείρηση αποκλεισμού πλοίων» αναφέρει η CENTCOM 

Στενό του Ορμούζ

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι περισσότεροι από 10.000 Αμερικανοί ναύτες, πεζοναύτες και αεροπόροι, περίπου δέκα πολεμικά πλοία και δεκάδες αεροσκάφη συμμετέχουν στην επιχείρηση αποκλεισμού πλοίων που εισέρχονται ή εξέρχονται από ιρανικά λιμάνια.

Σύμφωνα με τη CENTCOM, κατά το πρώτο 24ωρο καμία κίνηση δεν κατάφερε να διασπάσει τον αμερικανικό αποκλεισμό, ενώ έξι εμπορικά πλοία συμμορφώθηκαν με τις οδηγίες των αμερικανικών δυνάμεων.

Η CENTCOM διευκρίνισε ότι ο αποκλεισμός εφαρμόζεται σε πλοία όλων των χωρών που κατευθύνονται προς ή από ιρανικά λιμάνια και παράκτιες περιοχές.

Παράλληλα, οι αμερικανικές δυνάμεις υποστηρίζουν την ελευθερία ναυσιπλοΐας για πλοία που διέρχονται από τo Στενό του Ορμούζ προς και από μη ιρανικά λιμάνια.
 

Πηγή: skai.gr

Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
