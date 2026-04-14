Οι υπουργοί Εξωτερικών από 17 χώρες καλούν το Ισραήλ και τον Λίβανο να «αξιοποιήσουν αυτή την ευκαιρία», ενόψει των συνομιλιών που θα πραγματοποιηθούν σήμερα στην Ουάσινγκτον.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Βρετανίας δημοσιοποίησε την κοινή δήλωση των υπουργών, στην οποία τονίζεται ότι «οι απευθείας διαπραγματεύσεις μπορούν να ανοίξουν τον δρόμο για διαρκή ασφάλεια στον Λίβανο και το Ισραήλ, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή».

«Εμείς, οι Υπουργοί Εξωτερικών της Αυστραλίας, του Βελγίου, της Κροατίας, της Κύπρου, της Δανίας, της Φινλανδίας, της Γαλλίας, της Ελλάδας, της Ισλανδίας, του Λουξεμβούργου, της Μάλτας, της Ολλανδίας, της Νορβηγίας, της Πορτογαλίας, της Σλοβενίας, της Ισπανίας, της Σουηδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, ζητούμε την ένταξη του Λιβάνου στις περιφερειακές προσπάθειες αποκλιμάκωσης και καλούμε όλα τα μέρη να εργαστούν για μια διαρκή πολιτική λύση» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.