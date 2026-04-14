Ισραήλ: Προϋπόθεση για το τέλος του πολέμου η απομάκρυνση του ουρανίου από το Ιράν

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατς, δήλωσε ότι η απομάκρυνση του εμπλουτισμένου ουρανίου αποτελεί προϋπόθεση για τον τερματισμό του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Ο Κατς ανέφερε ότι ο 12ήμερος πόλεμος με το Ιράν πέρυσι, καθώς και η πρόσφατη επιχείρηση, «κατέστρεψαν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και την ικανότητά του να παράγει πυρηνικά όπλα».

«Αυτό που απομένει είναι το ζήτημα του εμπλουτισμένου υλικού, το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει βάση για μια προσπάθεια επανεκκίνησης του προγράμματος», δήλωσε σε βιντεοσκοπημένη τοποθέτηση.

«Γι’ αυτό, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ έχουν θέσει ως προϋπόθεση για τον τερματισμό της εκστρατείας την απομάκρυνση αυτού του υλικού από το Ιράν».



Πηγή: skai.gr

