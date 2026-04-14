Η Σερβία συμφώνησε να παράγει από κοινού μαχητικά drones με το Ισραήλ

Η κυβέρνηση της Σερβίας συμφώνησε να παράγει από κοινού μαχητικά drones με το Ισραήλ, όπως αποκάλυψε ο πρόεδρος, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, καθώς η βαλκανική χώρα επιδιώκει να ενισχύσει τον στρατό και την παραγωγή οπλικών συστημάτων της.

Ο Βούτσιτς δήλωσε ότι «θα έχουμε τα καλύτερα drones σε αυτό το μέρος του κόσμου», σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Tanjug. Πρόσθεσε ότι τα drones δεν θα είναι φθηνά, αλλά θα είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά στην καταστροφή τεθωρακισμένων οχημάτων.

Ο Βούτσιτς δεν διευκρίνισε λεπτομέρειες σχετικά με τη μελλοντική παραγωγή, ωστόσο δήλωσε: «Δεν γνωρίζουμε πώς να κατασκευάζουμε drones όπως το Ισραήλ. Είμαι περήφανος για αυτό το σχέδιο, θα το κάνουμε μαζί, θα είναι μισό-μισό. Η Σερβία θα αποκτήσει καινοτομία και θα εκπαιδεύσει τους ανθρώπους της ώστε να μπορούν να το κάνουν στο μέλλον».

Η κρατική αμυντική εταιρεία Yugoimport SDPR της Σερβίας θα ανοίξει ένα εργοστάσιο drones μαζί με την Elbit Systems, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό δίκτυο BIRN. Η αναφορά αναφέρει ότι η ισραηλινή εταιρεία θα κατέχει το 51% της μελλοντικής μονάδας.

Η κυβέρνηση του Βούτσιτς επιδιώκει να ενισχύσει τις στρατιωτικές δυνατότητες της χώρας. Η Σερβία παρήγγειλε 12 γαλλικά μαχητικά Rafale το 2024, σε μια προσπάθεια εκσυγχρονισμού του στόλου της. Το Βελιγράδι έχει επίσης αποκτήσει στρατιωτικό εξοπλισμό από την Κίνα και τη Ρωσία, διατηρώντας στενούς δεσμούς με το Πεκίνο και τη Μόσχα, παρά το γεγονός ότι επιδιώκει επίσημα την ένταξή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Σερβία έχει δεσμευτεί να παραμείνει εκτός ΝΑΤΟ, το οποίο βομβάρδισε τη χώρα το 1999 για να σταματήσει τον πόλεμο στο Κόσοβο, έπειτα από μια δεκαετία συγκρούσεων στην ασταθή περιοχή των Βαλκανίων.

Πηγή: skai.gr

