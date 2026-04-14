Οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις άρχισαν τη Δευτέρα να επιβάλλουν αποκλεισμό σε κάθε πλοίο που επιχειρεί να εισέλθει ή να εξέλθει από ιρανικά λιμάνια, σε ένα «παιχνίδι γάτας-ποντικιού» με τα δεξαμενόπλοια του «σκιώδους στόλου», που μεταφέρουν ιρανικό πετρέλαιο υπό καθεστώς κυρώσεων από τερματικούς σταθμούς της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Με επαρκή αριθμό πολεμικών πλοίων, ένας αποκλεισμός θα μπορούσε να αποτρέψει πολλά δεξαμενόπλοια από το να μεταφέρουν πετρέλαιο προς και από το Ιράν, αναφέρει η Wall Street Journal. Ωστόσο, οι αμερικανικές δυνάμεις θα πρέπει επίσης να είναι έτοιμες να επιβιβάζονται και να καταλαμβάνουν εχθρικά πλοία που επιχειρούν να σπάσουν τον αποκλεισμό.

Οποιαδήποτε αναχαίτιση είναι πιθανό να πραγματοποιείται εκτός του Περσικού Κόλπου, ώστε να παραμένουν τα αμερικανικά πολεμικά πλοία μακριά από τα ιρανικά πυρά. Πρώην και νυν αξιωματούχοι εκτιμούν ότι ο αποκλεισμός μπορεί να εφαρμοστεί, αλλά πρόκειται για μια σύνθετη επιχείρηση που απαιτεί σημαντικούς στρατιωτικούς πόρους από τις ΗΠΑ.

Πώς λειτουργεί ο αποκλεισμός;

Η Ουάσινγκτον ξεκίνησε την επιχείρηση το πρωί της Δευτέρας, αναπτύσσοντας περισσότερα από 15 αμερικανικά πολεμικά πλοία, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο.

Η ανάπτυξη δυνάμεων κοντά στις ιρανικές ακτές θα μπορούσε να καταστήσει τα αμερικανικά μέσα ευάλωτα σε επιθέσεις, σημειώνουν αξιωματούχοι. Για τον λόγο αυτό, οι ΗΠΑ αναμένεται να επιχειρήσουν αναχαιτίσεις ή να θέσουν σε «καραντίνα» εμπορικά πλοία στην Αραβική Θάλασσα, προκειμένου να αποτρέψουν την είσοδο ή την έξοδό τους από ιρανικά λιμάνια.

Οποιοδήποτε πολεμικό πλοίο μπορεί να προσεγγίσει ένα δεξαμενόπλοιο που θεωρείται ότι παραβιάζει τον αποκλεισμό. Αν όμως ένα πλοίο δεν συμμορφωθεί με την εντολή επιθεώρησης, απαιτείται η επέμβαση ειδικά εκπαιδευμένων πεζοναυτών και δυνάμεων ειδικών επιχειρήσεων, όπως οι Navy SEALs, για την πραγματοποίηση επιχείρησης επιβίβασης υπό αντίσταση.

Μέχρι τη δεύτερη ημέρα του αποκλεισμού, δεν είχαν αναφερθεί περιστατικά αναχαίτισης.

Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ διαθέτει σημαντική ισχύ πυρός στην περιοχή, που θα μπορούσε να υποστηρίξει τον αποκλεισμό, συμπεριλαμβανομένου ενός αεροπλανοφόρου, πολλών αντιτορπιλικών κατευθυνόμενων πυραύλων, ενός αποβατικού πλοίου και αρκετών ακόμη πολεμικών σκαφών, σύμφωνα με αξιωματούχους του Ναυτικού και της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ.

Από τα περισσότερα πλοία μπορούν να απογειωθούν ελικόπτερα για την υποστήριξη επιχειρήσεων επιβίβασης, ενώ ορισμένα σκάφη μπορούν να κατευθύνουν εμπορικά πλοία σε συγκεκριμένες περιοχές ώστε να παραμένουν εκεί υπό έλεγχο.

Οι ΗΠΑ θα μπορούσαν επίσης να μεταφέρουν αεροπορικώς ομάδες επιβίβασης σε πλοία από χερσαίες βάσεις, συμπεριλαμβανομένων χωρών που συνορεύουν με τον Περσικό Κόλπο.

Πλοία υπό ιρανική σημαία, πιθανότατα συνοδευόμενα από δυνάμεις των Φρουρών της Ε[πανάσταση, ενδέχεται να επιχειρήσουν να διασχίσουν τη θαλάσσια οδό, δήλωσε ο απόστρατος αντιναύαρχος Τζον Μίλερ, πρώην διοικητής των ναυτικών δυνάμεων των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή.

Πώς παρακολουθούν οι ΗΠΑ τα πλοία γύρω από τα ιρανικά λιμάνια;

Οι ΗΠΑ μπορούν να παρακολουθούν τις κινήσεις των εμπορικών πλοίων μέσω συστημάτων επιτήρησης, δεδομένων ανοικτών πηγών και στρατιωτικών μέσων, καθώς αυτά εξέρχονται από τον Περσικό Κόλπο και περνούν από το Στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με τον απόστρατο αντιναύαρχο Κέβιν Ντόνεγκαν, ο οποίος είχε ηγηθεί των ναυτικών δυνάμεων των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή.

Χώρες του Κόλπου που διαθέτουν drones και μέσα επιτήρησης θα μπορούσαν επίσης να συνδράμουν στην επιχείρηση.

Εάν οι ΗΠΑ αρχίσουν να θέτουν υπό τον έλεγχό τους δεξαμενόπλοια, ενδέχεται να χρειαστούν δικό τους πλήρωμα και καπετάνιο για τη διαχείρισή τους, σε περίπτωση που το υπάρχον πλήρωμα δεν συνεργαστεί. Παράλληλα, θα απαιτηθούν και χώροι για να αγκυροβολήσουν αυτά τα πλοία, σύμφωνα με πρώην αξιωματούχους.



Γιατί οι ΗΠΑ απέκλεισαν το Στενό του Ορμούζ;

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), επιδιώκει να ασκήσει πρόσθετη οικονομική πίεση στο Ιράν, περιορίζοντας μία από τις βασικές εναπομείνασες πηγές εσόδων του, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο.

Η κίνηση ήρθε σχεδόν αμέσως μετά την κατάρρευση των συνομιλιών για κατάπαυση του πυρός. Ο Τραμπ απαιτεί από το Ιράν να ανοίξει πλήρως το Στενό χωρίς την επιβολή τελών διέλευσης, να τερματίσει κάθε εμπλουτισμό ουρανίου, να παραδώσει τα αποθέματα υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου, να αποδεχθεί ένα ευρύτερο πλαίσιο ασφάλειας που θα περιλαμβάνει περιφερειακούς συμμάχους, καθώς και να διακόψει τη στήριξη σε ένοπλες παραστρατιωτικές οργανώσεις στην περιοχή.

Οι διαπραγματεύσεις κατέρρευσαν όταν το Ιράν αρνήθηκε να εγκαταλείψει το πυρηνικό του πρόγραμμα, το οποίο τα αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα δεν έχουν καταφέρει να εξουδετερώσουν πλήρως.

«Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε μια χώρα να εκβιάζει ή να εκμεταλλεύεται τον κόσμο, γιατί αυτό ακριβώς κάνουν», δήλωσε ο Τραμπ από τον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα. «Το Ιράν δεν κάνει απολύτως καμία δουλειά και θα φροντίσουμε να παραμείνει έτσι».

Ο Λευκός Οίκος ελπίζει ότι η οικονομική ασφυξία του καθεστώτος θα το αναγκάσει να επιστρέψει σε διαπραγματεύσεις για την εξεύρεση πολιτικής λύσης.

Πώς προέκυψε η ιδέα του αποκλεισμού;

Ένα στρατιωτικό σχέδιο για τον αποκλεισμό του Στενού του Ορμούζ βρίσκεται εδώ και χρόνια στα συρτάρια της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ.

Το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό έχει εφαρμόσει με επιτυχία και άλλους αποκλεισμούς στο παρελθόν, μεταξύ άλλων διακόπτοντας αποστολές ιρανικών όπλων προς τους αντάρτες Χούθι στην Υεμένη, σύμφωνα με τον απόστρατο στρατηγό Φρανκ ΜακΚένζι, πρώην διοικητή της Centcom.

Στρατιωτικοί σχεδιαστές επεξεργάστηκαν περαιτέρω την ιδέα ως επιλογή για την επιχείρηση κατά του Ιράν, ενώ ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, σημερινός επικεφαλής της Centcom, την παρουσίασε στον υπουργό Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ πριν από μήνες, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο.

Ο Τραμπ αποφάσισε τελικά να προχωρήσει στον αποκλεισμό, ως απάντηση στην αποτυχία των συνομιλιών για κατάπαυση του πυρός το περασμένο Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Γιατί δεν το έκαναν νωρίτερα οι ΗΠΑ;

Η επιχείρηση είναι ιδιαίτερα απαιτητική σε πόρους και ενέχει σημαντικούς κινδύνους για το αμερικανικό προσωπικό. Το Στενό του Ορμούζ είναι στενό και εκτεθειμένο στις ιρανικές ακτογραμμές, ενώ κάθε επιχείρηση στην περιοχή είναι ευάλωτη σε ιρανικές νάρκες, drones και ταχύπλοα επιθετικά σκάφη.

Πριν από τον πόλεμο, Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν απορρίψει το ενδεχόμενο αποκλεισμού, εκτιμώντας ότι το Ιράν θα απαντούσε πιθανότατα καταλαμβάνοντας δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν πετρέλαιο συμμάχων των ΗΠΑ ή τοποθετώντας νάρκες στα στενά, κινήσεις που θα οδηγούσαν σε απότομη άνοδο των τιμών του πετρελαίου.

Ο κίνδυνος τέτοιων αντιποίνων παραμένει.

Τι θα συμβεί αν το Ιράν προβεί σε αντίποινα;

Οι στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν έχουν υποστεί σημαντικό πλήγμα, ωστόσο διατηρεί ακόμη αξιόλογη ισχύ, με την οποία μπορεί να απειλήσει πλοία που επιχειρούν να επιβάλουν τον αποκλεισμό.

Εκτιμάται ότι διαθέτει ακόμη χιλιάδες βαλλιστικούς πυραύλους, ενώ δεκάδες ταχύπλοα σκάφη των Φρουρών της Επανάστασης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επιθέσεις εναντίον κοντινών στόχων.

Εάν το Ιράν ανοίξει πυρ κατά των αμερικανικών πλοίων που επιβάλλουν τον αποκλεισμό ή εάν υπάρξει ανταλλαγή πυρών πάνω σε δεξαμενόπλοιο μεταξύ αμερικανικών δυνάμεων και των Φρουρών της Επανάστασης, η ένταση θα μπορούσε να κλιμακωθεί περαιτέρω.

Ο Τραμπ θα μπορούσε να αποφασίσει την επανέναρξη εκστρατείας ευρείας κλίμακας ή πιο περιορισμένων πληγμάτων κατά του Ιράν, ένα ενδεχόμενο που, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη συζητήσει με στενούς συνεργάτες του.

Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος εκτίμησε ότι η πιθανότητα το Ιράν να επιτεθεί άμεσα στα αμερικανικά πλοία που συμμετέχουν στον αποκλεισμό είναι μικρή, λόγω της αποδυνάμωσης των αμυντικών του δυνατοτήτων. Ωστόσο, η Τεχεράνη έχει απειλήσει ότι θα πλήξει λιμάνια γειτονικών χωρών στον Περσικό Κόλπο και στον Κόλπο του Ομάν ως απάντηση στον αποκλεισμό.

Πηγή: skai.gr

