CBS: Ο Τραμπ «εξετάζει» το ενδεχόμενο να συμμετάσχει σε επιδρομές στο Ιράν - Δεν υπάρχει πλήρης συμφωνία με την ομάδα του

Ο Τραμπ πραγματοποίησε συνάντηση την Τρίτη το απόγευμα στην Αίθουσα Διαχειρίσεως Κρίσεων του Λευκού Οίκου με την ομάδα εθνικής ασφαλείας του σχετικά με τη σύγκρουση Ισραήλ-Ιράν.

Εξετάστηκε το αν οι Ηνωμένες Πολιτείες να συμμετάσχουν στις επιδρομές του Ισραήλ σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης στο Φόρντο, όπως δήλωσαν πέντε πηγές που γνωρίζουν το θέμα στο CBS News.

Όπως μεταδίδει το δίκτυο, το ενδεχόμενο εμπλοκής των ΗΠΑ στη σύρραξη, ενδεχόμενο το οποίο ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει προσεκτικά και στο οποίο φέρεται να είναι θετικός, δεν έτυχε πλήρους αποδοχής από την ομάδα του.

«Δεν υπάρχει πλήρης συμφωνία μεταξύ των στενότερων συμβούλων του Τραμπ, οι σύμβουλοι του προέδρου εξακολουθούν να είναι διχασμένοι σχετικά με το πώς να προχωρήσουν» ανέφερε το CBS News.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.