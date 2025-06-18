Το Ιράν εκτόξευσε τους «πύραυλους Fattah-1» (Φατάχ-1) προς το Ισραήλ, σύμφωνα με το ημιεπίσημο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr και το κρατικό Press TV. Τα δύο μέσα αποδίδουν την ευθύνη στο Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC).

Το IRGC περιέγραψε την τελευταία φάση της επιχείρησης ως «σημείο καμπής», λέγοντας ότι η ανάπτυξη πυραύλων Φατάχ πρώτης γενιάς σηματοδότησε «την αρχή του τέλους» για τα «μυθικά» συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας του Ισραήλ, ανέφερε το Press TV.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης του Ιράν στο Ισραήλ την 1η Οκτωβρίου 2024, το Ιράν εκτόξευσε επίσης δεκάδες πυραύλους Φατάχ-1 εναντίον του Ισραήλ. Ωστόσο, αυτή φαίνεται να είναι η πρώτη φορά που ο πύραυλος Φατάχ χρησιμοποιείται σε αυτόν τον πόλεμο.

Ο πύραυλος Φατάχ παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 2023 και ονομάστηκε από τον Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ.

Το IRGC έχει αναφερθεί στον πύραυλο ως «επιθετικό όπλο κατά του Ισραήλ» και, κατά την αποκάλυψή του, ένα μεγάλο πανό τοποθετήθηκε στην Τεχεράνη, την πρωτεύουσα του Ιράν, με ένα μήνυμα γραμμένο στα εβραϊκά: «400 δευτερόλεπτα για το Τελ Αβίβ».

Παρόλο που το IRGC ισχυρίζεται ότι ο Φατάχ είναι υπερηχητικός πύραυλος, οι στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες παραμένουν επιφυλακτικοί σχετικά με τις πραγματικές υπερηχητικές δυνατότητές του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.