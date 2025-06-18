Χαμενεΐ: «Η μάχη ξεκινά»

Ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δήλωσε ότι το Ιράν «δεν θα συμβιβαστεί ποτέ με τους σιωνιστές», σε μια σειρά από αναρτήσεις στο X.

«Δεν θα δείξουμε κανένα έλεος στους σιωνιστές» ανέφερε.

Σε μια ακόμη ανάρτηση, δήλωσε «η μάχη ξεκινά».

Οι αναρτήσεις, σε διάφορους λογαριασμούς του Χαμενεΐ σε διάφορες γλώσσες, είναι μεταξύ των πρώτων δημόσιων σχολίων του από τότε που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ γνώριζαν πού βρίσκεται αλλά δεν θα τον «σκοτώσουν... τουλάχιστον προς το παρόν».

Πηγή: skai.gr

