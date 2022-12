Πέντε μήνες φυλακή στον ράπερ που φωτογραφήκε για τον δίσκο του, στις ταραχές του Καπιτωλίου- Δείτε εικόνες

Ο Αμερικανός ράπερ Bugzie the Don, ο οποίος φωτογραφήθηκε στο Καπιτώλιο εν μέσω των αναταραχών του Ιανουαρίου του 2021 για το εξώφυλλο άλμπουμ του καταδικάστηκε σε φυλάκιση πέντε μηνών.

Ο ράπερ, σύμφωνα με το Rolling Stone, καταδικάστηκε από ομοσπονδιακό δικαστήριο των ΗΠΑ λόγω ανάμειξης στην εισβολή διαδηλωτών στο Καπιτώλιο.

Πέρυσι, ομολόγησε την ενοχή του σε τέσσερις κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της παράνομης εισόδου και της διατάραξης της τάξης.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, όπως αναφέρει η Washington Post, ο Brodnax παραδέχτηκε ότι ήταν μέσα στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου, αλλά για φωτογραφηθεί και να βιντεοσκοπήσει για τις ανάγκες μουσικού βίντεο. Όπως υποστήριξε, βρισκόταν ήδη στην Ουάσιγκτον για τα γυρίσματα, όταν άρχισαν τα επεισόδια.

