Η Ρωσία προσκάλεσε τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς να συμμετάσχει στη σύνοδο της ομάδας BRICS στο Καζάν την επόμενη εβδομάδα, ανακοίνωσε σήμερα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.
Ο Πούτιν επανέλαβε ότι η Μόσχα στηρίζει τη λύση των δύο κρατών για το Μεσανατολικό και ότι το ζήτημα αυτό θα συζητηθεί στη σύνοδο κορυφή της BRICS. Πρόσθεσε ότι ο ίδιος είναι σε επαφή τόσο με το Ισραήλ όσο και με την Παλαιστινιακή Αρχή.
Αυτή η ομάδα των αναδυόμενων χωρών, στην οποία μετέχουν η Βραζιλία, η Ρωσία, η Ινδία, η Κίνα και η Νότια Αφρική, διευρύνθηκε πρόσφατα για να συμπεριλάβει την Αίγυπτο, την Αιθιοπία, το Ιράν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
Ο Πούτιν είπε ότι η BRICS είναι ανοιχτή στην είσοδο και άλλων χωρών και ότι καμία χώρα που επιθυμεί την ένταξή της δεν θα αποκλειστεί.
Μιλώντας στους δημοσιογράφους, σχολίασε επίσης ότι η συνεργασία μεταξύ Ρωσίας και Κίνας ήταν ένας από τους κύριος παράγοντες για την προώθηση της παγκόσμιας σταθερότητας.
