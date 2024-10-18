Ιράν: Ο Γιαχία Σινουάρ παραμένει «πηγή έμπνευσης» στη Μέση Ανατολή

Ο ηγέτης της Χαμάς Γιαχία Σινουάρ, ο οποίος σκοτώθηκε σε ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση, παραμένει «πηγή έμπνευσης» για όσους πολεμούν το Ισραήλ στη Μέση Ανατολή, δήλωσε σήμερα ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών.

Ο Παλαιστίνιος ηγέτης «είναι μια πηγή έμπνευσης για τους μαχητές της αντίστασης της περιοχής», δήλωσε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, αναφέροντας ότι «η υπόθεση της απελευθέρωσης της Παλαιστίνης από την (ισραηλινή) κατοχή είναι τώρα πιο ζωντανή από ποτέ».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

