Οι Ηνωμένες Πολιτείες ζήτησαν μέσω του Κατάρ από τη Χαμάς να παρουσιάσει τις απαιτήσεις της για τον τερματισμό των συγκρούσεων και την απελευθέρωση όλων των ομήρων, ενώ στο Ισραήλ βρέθηκε αιγυπτιακή αντιπροσωπεία για να προετοιμάσει τον επόμενο γύρο συνομιλιών κατάπαυσης του πυρός, σύμφωνα με δημοσίευμα της ισραηλινής εφημερίδας Maariv.

Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει ότι το Ισραήλ αναζητά τρόπους για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι η τοποθεσία δεν έχει σημασία, ρίχνοντας το βάρος στο Ισραήλ.

«Αυτό που έχει σημασία τώρα δεν είναι ο τόπος διεξαγωγής», είπε ο Μαζέντ Αλ-Ανσάρι, «αλλά να υπάρξει συμφωνία τώρα. Υπάρχει ήδη μια πρόταση στο τραπέζι, στην οποία το Ισραήλ πρέπει να απαντήσει».

«Οι προσπάθειες να καθυστερήσει η διαδικασία μέσω αλλαγής τοποθεσιών ή άλλων τακτικών είναι ξεκάθαρες στη διεθνή κοινότητα, και ήρθε η ώρα το Ισραήλ να δώσει μια σοβαρή απάντηση σε όσα έχει ήδη συμφωνήσει στο παρελθόν», πρόσθεσε.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ αναμένεται να συνεδριάσει για να εξετάσει την πορεία του πολέμου, καθώς και τις διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός και συμφωνία απελευθέρωσης ομήρων.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.