Μια αμερικανική επιτροπή που διερευνά τα εγκλήματα του Τζέφρι Έπσταϊν ζήτησε από τους εκτελεστές της περιουσίας του να προσκομίσουν μια σειρά από έγγραφα, συμπεριλαμβανομένου ενός βιβλίου που λέγεται ότι περιείχε προσωπικά μηνύματα για τα 50ά γενέθλιά του.

Η κλήτευση από τον Τζέιμς Κόμερ, επικεφαλής της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων, «δείχνει» μια επέκταση της έρευνάς του για τον Έπσταϊν, όπως μεταδίδει το BBC.

Τον περασμένο μήνα, η Wall Street Journal ανέφερε ότι το βιβλίο γενεθλίων που δημιούργησε η συνεργάτιδά του, Γκίσλεϊν Μάξγουελ, το 2003 περιείχε επιστολές - σημειώματα από διάφορους γνωστούς του Έπσταϊν, συμπεριλαμβανομένου ενός «άσεμνου» σημειώματος που φέρεται να φέρει το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ήταν τότε φίλος του.

Ο Τραμπ αρνήθηκε ότι έγραψε οποιαδήποτε τέτοια επιστολή.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι το φερόμενο σημείωμα ήταν «ψεύτικο» και ξεκίνησε διαδικασίες για δυσφήμιση κατά της μητρικής εταιρείας της Journal και του ιδιοκτήτη της, Ρούπερτ Μέρντοχ. Η εταιρεία, Dow Jones, επέμεινε στην αναφορά της και δεσμεύτηκε να αντιταχθεί στη νομική υπόθεση.

Η κλήτευση του Κόμερ ζητά από τους εκτελεστές της διαθήκης του Έπσταϊν να παράσχουν «όλες τις καταχωρίσεις που περιέχονται στο φερόμενο δερματόδετο βιβλίο που συνέταξε η κα Γκίσλεϊν Μάξγουελ». Δίνεται προθεσμία έως τις 8 Σεπτεμβρίου για την παράδοση του αντικειμένου.

Ένας δικηγόρος που σχετίζεται με τη διαθήκη του Έπσταϊν επιβεβαίωσε την παραλαβή του αιτήματος και δήλωσε ότι οι εκτελεστές θα «συμμορφωθούν με κάθε νόμιμη διαδικασία σε αυτό το θέμα, και αυτό περιλαμβάνει την κλήτευση της Επιτροπής».

Μεταξύ άλλων εγγράφων, ζητούνται επίσης τυχόν συμφωνίες εμπιστευτικότητας που υπέγραψε ο Έπσταϊν για μια περίοδο τριών δεκαετιών, καθώς και η διαθήκη του πριν από τον θάνατό του στη φυλακή το 2019.

H κλήτευση απαιτεί περαιτέρω «οποιοδήποτε έγγραφο ή αρχείο που θα μπορούσε εύλογα να ερμηνευτεί ως πιθανή λίστα πελατών που εμπλέκονται σε σεξουαλικές πράξεις ή εμπορία ανθρώπων» που σχετίζονται με τον Έπσταϊν.

Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι τα αδημοσίευτα αρχεία του Έπσταϊν θα μπορούσαν να περιέχουν μια λεγόμενη λίστα πελατών που θα μπορούσε να εμπλέκει συνεργάτες υψηλού προφίλ εκτός από τη Μάξγουελ στην εγκληματική του επιχείρηση. Ωστόσο, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και το FBI δήλωσαν ότι δεν υπάρχει τέτοια λίστα.

Και από την πλευρά της, η Μάξγουελ - η οποία εκτίει ποινή φυλάκισης για τη συμμετοχή της στα αδικήματα του Έπσταϊν - αρνήθηκε επίσης ότι υπήρχε λίστα, όταν πρόσφατα ερωτήθηκε από αξιωματούχο του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. Ωστόσο, οι θεωρίες συνωμοσίας επιμένουν.

Σύμφωνα με το BBC, για εβδομάδες, ο Τραμπ «στοιχειώνεται» από τις λέξεις «αρχεία Έπσταϊν», καθώς αυξάνεται η πίεση από τους υποστηρικτές του και εξέχουσες προσωπικότητες στο δικό του Ρεπουμπλικανικό Κόμμα για μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με όσα αποκάλυψαν προηγούμενες έρευνες για τον Έπσταϊν.

Στο πλαίσιο της δικής του έρευνας, ο Κόμερ νωρίτερα εξέδωσε κλητεύσεις και σε προσωπικότητες υψηλού προφίλ, συμπεριλαμβανομένου του πρώην προέδρου Μπιλ Κλίντον και της πρώην υπουργού Εξωτερικών Χίλαρι Κλίντον.

Υπήρξαν αναφορές ότι ο ίδιος ο Τραμπ ενημερώθηκε τον Μάιο από τη Γενική Εισαγγελέα Παμ Μπόντι ότι το όνομά του εμφανιζόταν σε αρχεία που σχετίζονται με τις έρευνες.

Ο Επστάιν είναι γνωστό πως διατηρούσε φιλικές σχέσεις με άνδρες της υψηλής κοινωνίας μεταξύ των οποίων και με τον Ντόναλντ Τραμπ. Οι δρόμοι τους σύμφωνα με τον Τραμπ χώρισαν το 2004. Όπως αναφέρει το BBC η κατονομασία του στα αρχεία δεν θα αποτελούσε απόδειξη οποιασδήποτε εγκληματικής δραστηριότητας, ούτε ο Τραμπ κατηγορήθηκε ποτέ για κάποιο αδίκημα σε σχέση με την υπόθεση του Έπσταϊν.

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας για την προεδρία, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα ήταν ανοιχτός στο να δημοσιοποιήσει περισσότερες πληροφορίες. Ωστόσο, πρόσφατα άλλαξε τη στάση του, λέγοντας ότι η υπόθεση έκλεισε και επικρίνοντας τους δικούς του υποστηρικτές που συνέχισαν να τον πιέζουν γι' αυτό.

