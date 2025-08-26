Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, θα συγκαλέσει το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας στις 4 μ.μ. για να συζητήσει την κατάσταση στη Γάζα και τα πιθανά σχέδια επίτευξης συμφωνίας για την απελευθέρωση των ομήρων.

Το γραφείο του Νετανιάχου ενημέρωσε την εφημερίδα The Times of Israel ότι η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί, αλλά δεν διευκρίνισε αν θα τεθεί το θέμα της κατάπαυσης του πυρός και της πρότασης για σταδιακή απελευθέρωση των ομήρων, την οποία η Χαμάς δήλωσε ότι αποδέχεται την περασμένη εβδομάδα. Ωστόσο, τα τοπικά εβραϊκά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι το θέμα αυτό δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη.

Εν τω μεταξύ, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ, έχει δεσμευτεί να συνεχίσει την επίθεση κατά της πόλης της Γάζας, σύμφωνα με την εφημερίδα The Independent. Δήλωσε ότι η πόλη θα καταστραφεί, εκτός αν η Χαμάς συμφωνήσει να τερματίσει τον πόλεμο με τους όρους του Ισραήλ και να απελευθερώσει όλους τους ομήρους.

Η Χαμάς δήλωσε την Κυριακή ότι τα σχέδια του Ισραήλ να καταλάβει την πόλη της Γάζας δεν συνάδουν με την κατάπαυση του πυρός. Σημείωσε ότι η κατάπαυση του πυρός είναι ο «μόνος τρόπος» για την απελευθέρωση των ομήρων.

Πηγή: skai.gr

