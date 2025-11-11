Ο «πόλεμος» του Τραμπ κατά των μέσων ενημέρωσης αποκτά διεθνή διάσταση

Ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε άλλη μια νίκη στον πόλεμό του με τα ΜΜΕ, όταν το βρετανικό BBC ζήτησε συγγνώμη για μια παραπλανητική επεξεργασία των δηλώσεων του προέδρου των ΗΠΑ και δύο στελέχη παραιτήθηκαν, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Χρησιμοποιώντας ή απειλώντας να χρησιμοποιήσει τα δικαστήρια και την εξουσία της κυβέρνησής του, ο Τραμπ έχει ήδη εξασφαλίσει μια σειρά σημαντικών παραχωρήσεων σε μερικά από τα μεγαλύτερα μέσα ενημέρωσης των ΗΠΑ. Η απόφαση BBC δείχνει ότι η εκστρατεία του λαμβάνει διεθνείς επιπτώσεις.

Ο πρόεδρος του BBC, Samir Shah, αναγνώρισε τη Δευτέρα ότι το μονταρισμένο βίντεο της ομιλίας του Τραμπ κοντά στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ στις 6 Ιανουαρίου 2021, το οποίο προβλήθηκε στο ντοκιμαντέρ Panorama λίγο πριν τις προεδρικές εκλογές του περασμένου έτους, έδωσε λανθασμένα «την εντύπωση μιας άμεσης πρόσκλησης για βίαιες ενέργειες». Η Telegraph ήταν η πρώτη που μετέδωσε το θέμα την περασμένη εβδομάδα.

Σε επιστολή με ημερομηνία την Κυριακή, ο Τραμπ απείλησε με νομική δράση ζητώντας αποζημίωση ύψους τουλάχιστον 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, εάν το BBC δεν εκδώσει συγγνώμη, δεν αποσύρει το ντοκιμαντέρ και δεν αποζημιώσει τον πρόεδρο κατάλληλα για τη «ζημία που προκάλεσε».

Είναι μια τακτική που έχει αποδειχθεί επιτυχημένη για τον πρόεδρο στο εσωτερικό της χώρας. Δύο από τα τέσσερα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα των ΗΠΑ — το ABC και το CBS — έχουν πληρώσει εκατομμύρια δολάρια σε νομικούς διακανονισμούς, αφού ο Τραμπ διαφώνησε με την κάλυψή τους. Το ABC, που ανήκει στη Walt Disney, απέσυρε επίσης προσωρινά τον παρουσιαστή της βραδινής εκπομπής Jimmy Kimmel από τον αέρα, υπό την πίεση της κυβέρνησης Τραμπ. Δεκάδες δημοσιογράφοι παρέδωσαν τις ταυτότητές τους στο Πεντάγωνο τον περασμένο μήνα, αντί να συμφωνήσουν με τους περιορισμούς που επέβαλε η κυβέρνηση με σκοπό να περιορίσει τον «πολύ ενοχλητικό» Τύπο.

Ο πρόεδρος δεν δίστασε να αναμειχθεί και σε θέματα εξωτερικής πολιτικής. Τον Σεπτέμβριο, ο Τραμπ είπε σε έναν δημοσιογράφο της Australian Broadcasting Corp., ο οποίος τον ρώτησε για τις προσωπικές του επιχειρηματικές συναλλαγές, ότι οι ερωτήσεις του «βλάπτουν την Αυστραλία».

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει επίσης προτείνει κανονισμούς που θα υποχρεώνουν τα ξένα μέσα ενημέρωσης που απασχολούνται με συγκεκριμένες βίζες να ανανεώνουν τη νόμιμη ιδιότητά τους κάθε 240 ημέρες, δίνοντας στην κυβέρνηση έναν πιο ενεργό ρόλο στην αξιολόγηση της εργασίας των δημοσιογράφων στις ΗΠΑ και ενδεχομένως οδηγώντας σε αντίποινα με την απόρριψη αιτήσεων παράτασης.

«Αυτό είναι μέρος ενός μοτίβου που αρχίσαμε να παρατηρούμε ακόμη και πριν ο πρόεδρος ορκιστεί για τη θητεία του», δήλωσε η Kathy Kiely του University of Missouri School of Journalism. «Είναι ο απόλυτος κακός νικητής». Η τελευταία κίνηση του Τραμπ είναι «σαφώς το είδος της ενοχλητικής αστικής αγωγής που αποσκοπεί στο να καταστείλει κάθε είδους επιθετική δημοσιογραφική κάλυψη σχετικά με τον ίδιο».

Η παραπλανητική επεξεργασία των δηλώσεων του Τραμπ θα δώσει τροφή στους αντιπάλους του καθεστώτος του BBC, το οποίο του επιτρέπει να λαμβάνει χρηματοδότηση μέσω ενός ειδικού τηλεοπτικού τέλους που καταβάλλεται ετησίως από τα νοικοκυριά του Ηνωμένου Βασιλείου. Το σκάνδαλο ενδέχεται να περιπλέξει τις προσπάθειες για τη διατήρηση του τέλους και, σύμφωνα με τον αναλυτή της Bloomberg Tom Ward, μπορεί να απομακρύνει τους διαφημιστές στο εξωτερικό.

Στις 7 Νοεμβρίου, ο Τραμπ μίλησε με τον Νάιτζελ Φάρατζ, του οποίου το κόμμα Reform UK προηγείται στις εθνικές δημοσκοπήσεις στη Βρετανία. «Το να πούμε ότι ήταν θυμωμένος θα ήταν υποτιμητικό», δήλωσε ο Φάρατζ στο ραδιοφωνικό σταθμό LBC το πρωί της Δευτέρας. Ο Φάρατζ επανέλαβε τον ισχυρισμό του Reform ότι μεγάλο μέρος του βρετανικού κοινού θα σταματήσει να πληρώνει το υποχρεωτικό τέλος άδειας που χρηματοδοτεί το BBC.

Ο Τραμπ δεν δείχνει κανένα σημάδι υποχώρησης, ειδικά όταν έχει καταφέρει επανειλημμένα να εξασφαλίσει αποτελέσματα που σταματούν την αρνητική κάλυψη, στερούν πόρους από τις αντίπαλες ειδησεογραφικές αίθουσες και ωθούν τα μέσα ενημέρωσης να παραδεχτούν ότι έκαναν λάθος. Στο πλαίσιο μιας πολυμέτωπης επίθεσης, η κυβέρνηση Τραμπ έχει στοχεύσει τους δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς, διερευνώντας τις χορηγίες.

Ο Τραμπ πιέζει επίσης για την κατάργηση του Voice of America, το οποίο άρχισε να εκπέμπει κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και παρείχε ειδήσεις σε περισσότερες από 40 γλώσσες σε ακροατές και αναγνώστες σε όλο τον κόσμο. Τον περασμένο μήνα σταμάτησε όλες τις εκπομπές του εξαιτίας του shutdown, εν μέσω μιας ευρύτερης νομικής προσπάθειας για τη διάλυση του μέσου ενημέρωσης.

Ο Τραμπ βρήκε υποστήριξη από τον Μπρένταν Καρ, τον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών, ο οποίος έχει ταχθεί ανοιχτά υπέρ της εκστρατείας του προέδρου κατά των mainstream μέσων ενημέρωσης. Τον Σεπτέμβριο βρέθηκε στο επίκεντρο μιας εθνικής συζήτησης για την ελευθερία του λόγου, αφού απείλησε να ανακαλέσει τις άδειες εκπομπής των θυγατρικών σταθμών της Disney που δεν έβγαλαν από τον αέρα το Jimmy Kimmel Live! μετά από σχόλια που έκανε ο παρουσιαστής για τη δολοφονία του δεξιού πολιτικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ.

Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά την επαναφορά του Τζίμι Κίμελ από τη Disney, ο Τραμπ έθεσε το ενδεχόμενο νομικών ενεργειών κατά της εταιρείας και υπονόησε ότι η κριτική του Κίμελ στον αέρα θα μπορούσε να θεωρηθεί ως πληρωμένη πολιτική ομιλία που η Disney δωρίζει στους Δημοκρατικούς.

Πέρυσι, λίγες εβδομάδες πριν από την έναρξη της δεύτερης θητείας του προέδρου, η Disney ήταν από τις πρώτες εταιρείες που συμβιβάστηκαν σε μια αγωγή που είχε ασκήσει ο Τραμπ λόγω σχολίων του παρουσιαστή του ABC News, Τζορτζ Στεφανόπουλος, τα οποία ο Τραμπ χαρακτήρισε δυσφημιστικά. Η Disney κατέβαλε 15 εκατομμύρια δολάρια σε ένα ίδρυμα του Τραμπ και 1 εκατομμύριο δολάρια για δικαστικά έξοδα.

Μέχρι τότε, ο Τραμπ είχε ήδη μηνύσει το CBS για τον τρόπο με τον οποίο η εκπομπή του δικτύου 60 Minutes επεξεργάστηκε μια δήλωση από μια συνέντευξη με την υποψήφια για την προεδρία Κάμαλα Χάρις, η οποία, όπως ισχυρίστηκε, την έκανε να ακούγεται πιο συνεκτική, κατηγορώντας το δίκτυο για παρέμβαση στις εκλογές.

Το CBS υποστήριξε ότι δεν άλλαξε ποτέ τα λόγια της και ότι η περικοπή των αποσπασμάτων για λόγους συντομίας και σαφήνειας αποτελεί δημοσιογραφικό πρότυπο. Ωστόσο, η μητρική εταιρεία του δικτύου, Paramount Global, η οποία χρειαζόταν την έγκριση του Καρ για τη συγχώνευσή της με την Skydance Media, συμφώνησε να πληρώσει 16 εκατομμύρια δολάρια για να διευθετήσει το ζήτημα και υποσχέθηκε να δημοσιεύσει στο μέλλον τα κείμενα των συνεντεύξεων των προεδρικών υποψηφίων.

Έκτοτε, το δίκτυο έχει πραγματοποιήσει σημαντικές αλλαγές, μεταξύ των οποίων και ο διορισμός ενός διαμεσολαβητή για την επίβλεψη των καταγγελιών σχετικά με την κάλυψή του. Αφού ο David Ellison ανέλαβε την εταιρεία τον Αύγουστο, η μετονομασμένη Paramount Skydance Corp. εξαγόρασε το εναλλακτικό ειδησεογραφικό μέσο Free Press και διόρισε την ιδρύτρια Bari Weiss ως αρχισυντάκτρια του CBS News. Έχει πραγματοποιήσει αλλαγές στο δίκτυο και νωρίτερα αυτό το μήνα το 60 Minutes πήρε συνέντευξη από τον Τραμπ.

Ο Τραμπ «δεν μπορεί να χαλαρώσει στον αγώνα του ενάντια στις ψευδείς ειδήσεις των μέσων ενημέρωσης», δήλωσε ο Ντάνιελ Σουρ, πρόεδρος του Center for American Rights, ενός συντηρητικού οργανισμού παρακολούθησης των μέσων ενημέρωσης. «Η λογοδοσία στο BBC είναι καλή, αλλά ο πραγματικός στόχος είναι να βλέπουμε δίκαια, βασισμένα σε γεγονότα νέα, χωρίς αυτού του είδους τη μεροληπτική παραπληροφόρηση».

Ο πρόεδρος δεν έχει δείξει επιείκεια ακόμη και σε μέσα ενημέρωσης που του είναι πιο ευνοϊκά. Κατέθεσε αγωγή για δυσφήμιση ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων εναντίον της εφημερίδας Wall Street Journal, ιδιοκτησίας του Rupert Murdoch, για την αναφορά της σε ένα ακατάλληλο σημείωμα που ο Τραμπ φέρεται να έγραψε για τα γενέθλια του Τζέφρι Έπστιν. «Έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη στην αυστηρότητα και την ακρίβεια των ειδήσεων μας και θα υπερασπιστούμε σθεναρά κάθε αγωγή», δήλωσε σε ανακοίνωσή του εκπρόσωπος της μητρικής εταιρείας της WSJ.

Σε άλλη αγωγή για δυσφήμιση, ο Τραμπ ζητά 15 δισεκατομμύρια δολάρια από την εφημερίδα New York Times για την κάλυψη των εκλογών του 2025, ισχυριζόμενος ότι η εφημερίδα λειτουργεί ως «εκφραστής» των Δημοκρατικών. Επίσης, άσκησε αγωγή για δυσφήμιση κατά της εφημερίδας Des Moines Register για μια δημοσκόπηση που, όπως ισχυρίστηκε, υπερέβαλε το προβάδισμα της Χάρις έναντι του ίδιου. Ο Τραμπ κέρδισε πρόσφατα μια νομική νίκη για να συνεχίσει την υπόθεση στο πολιτειακό δικαστήριο αντί στο ομοσπονδιακό.

«Αξιολογούμε την απόφαση του δικαστηρίου», δήλωσε η Lark-Marie Antón, εκπρόσωπος του Des Moines Register. «Σε περίπτωση που η αγωγή εκδικαστεί από τα κρατικά δικαστήρια της Αϊόβα, είμαστε βέβαιοι ότι η υπόθεση θα κριθεί δίκαια».

Τα μέσα ενημέρωσης προσπαθούν να συμμορφωθούν με τις εντολές της κυβέρνησης Τραμπ, δήλωσε η Κριστίνα Μπελαντόνι, καθηγήτρια στο Annenberg School for Communication and Journalism του Πανεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνιας. Οι συμβιβασμοί των αγωγών δείχνουν ότι «τα μέσα ενημέρωσης συνειδητοποιούν πραγματικά ότι δεν αξίζει τον κόπο να ξοδεύουν πολύ χρόνο και χρήμα για να αντιμετωπίζουν τον Τραμπ στα δικαστήρια». Ωστόσο, προειδοποίησε ότι αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα προηγούμενο, όπου τα μέσα ενημέρωσης και οι εταιρείες θα είναι πιο πρόθυμα να επηρεάζονται από την Ουάσινγκτον. «Ανησυχώ ότι σε πέντε χρόνια, το τοπίο των μέσων ενημέρωσης θα έχει αλλάξει εντελώς και ορισμένες από αυτές τις αγωγές συμβάλλουν σε αυτό», πρόσθεσε.

Η πολυμέτωπη επίθεση στα μέσα ενημέρωσης και η τάση του Τραμπ να ευνοεί τα μέσα που τον επαινούν δείχνουν την προθυμία του να χρησιμοποιεί επιθετικές τακτικές για να εξασφαλίσει σημαντικές αλλαγές στην κάλυψη και την ηγεσία των ειδησεογραφικών γραφείων. Ωστόσο, αυτό μπορεί επίσης να θολώσει τα όρια μεταξύ των μέσων που ασκούν συντακτική κρίση και των καταχρήσεων αυτής της διακριτικής ευχέρειας.

Ορισμένα μέσα ενημέρωσης, όπως τα ABC και CBS, επέλεξαν να συμβιβαστούν με τον Τραμπ, παρόλο που πολλοί νομικοί θεωρούσαν ότι είχαν ισχυρά επιχειρήματα για να κερδίσουν τη δίκη, βάσει των αμερικανικών νόμων περί ελευθερίας του λόγου. Στην περίπτωση του BBC, τα πράγματα ήταν διαφορετικά.

«Οι συντάκτες άλλαξαν το νόημα των πραγματικών δηλώσεων του Τραμπ», σύμφωνα με τον Άνταμ Πενενμπεργκ, αναπληρωτή καθηγητή στη Σχολή Δημοσιογραφίας του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης. «Όταν το BBC χειραγωγεί το νόημα, βλάπτει όχι μόνο τη δική του αξιοπιστία, αλλά και την αξιοπιστία ολόκληρου του επαγγέλματος. Αυτό αποτελεί προδοσία της βασικής εμπιστοσύνης στην οποία στηρίζεται η δημοσιογραφία», τόνισε.

Πηγή: skai.gr

