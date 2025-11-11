Μια μικρή ομάδα Δημοκρατικών γερουσιαστών ψήφισε μαζί με τους Ρεπουμπλικανούς τη Δευτέρα το βράδυ υπέρ της έγκρισης ενός σχεδίου χρηματοδότησης για την επανέναρξη της λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης -χωρίς να εξασφαλίσει το αίτημα του κόμματός τους για εγγύηση της παράτασης των ενισχυμένων επιδοτήσεων του Affordable Care Act, που βοηθούν εκατομμύρια Αμερικανούς να αντέξουν οικονομικά την ασφάλιση.

Ο συμβιβασμός για τη χρηματοδότηση θα σταλεί τώρα στη Βουλή των Αντιπροσώπων, όπου οι ηγέτες του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος ελπίζουν ότι θα εγκριθεί ήδη από την Τετάρτη και θα τερματίσει το μακροβιότερο κλείσιμο της κυβέρνησης στην ιστορία των ΗΠΑ, σημειώνει το CNN.

Η συμφωνία που επιτεύχθηκε πρόσφατα, την οποία αναμένεται να υπογράψει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, θα αποκαταστήσει κρίσιμες υπηρεσίες όπως η ομοσπονδιακή επισιτιστική βοήθεια, καθώς και την πληρωμή εκατοντάδων χιλιάδων ομοσπονδιακών υπαλλήλων.

Με τη βοήθεια 8 Δημοκρατικών

Οκτώ μέλη των Δημοκρατικών της Γερουσίας πέρασαν στην άλλη πλευρά για να ενωθούν με τους Ρεπουμπλικανούς στην ψηφοφορία, με 60 ψήφους έναντι 40. Οι οκτώ αυτοί νομοθέτες ήταν: οι Δημοκρατικοί γερουσιαστές Ντικ Ντάρμπιν, Μάγκι Χασάν, Τιμ Κέιν, Τζιν Σέιν, Κάθριν Κορτέζ Μαστό, Τζον Φέτερμαν, Τζάκι Ρόζεν και Άνγκους Κινγκ, ένας ανεξάρτητος που συνεργάζεται με τους Δημοκρατικούς. Ένας Ρεπουμπλικανός ψήφισε κατά: ο γερουσιαστής Ραντ Πολ από το Κεντάκι.

Η διακοπή λειτουργίας ήταν πολιτικά επώδυνη για το Καπιτώλιο. Η συμφωνία, που επιτεύχθηκε από τους κεντρώους Δημοκρατικούς στη Γερουσία, έχει πυροδοτήσει μια διαμάχη εντός του κόμματος σχετικά με τη στρατηγική του στην ήδη 41ήμερη διαμάχη για τη χρηματοδότηση -και για το πώς θα προχωρήσουν στη συνέχεια.

Οι περισσότεροι Δημοκρατικοί ήταν πρόθυμοι να συνεχίσουν τον αγώνα, ακόμη και όταν οι κεντρώοι δήλωσαν ότι, με τον Τραμπ να παραμένει αμετακίνητος, δεν υπήρχε πραγματική πιθανότητα να επιτύχουν πολιτικές νίκες στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.

Αντ' αυτού, οι κεντρώοι εξασφάλισαν την υπόσχεση για μελλοντική ψηφοφορία επί ενός νομοσχεδίου για την υγειονομική περίθαλψη της επιλογής τους, για το οποίο οι Δημοκρατικοί είναι αποφασισμένοι να κερδίσουν την υποστήριξη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Ωστόσο, δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι το νομοσχέδιο θα περάσει από τη Γερουσία, πόσο μάλλον από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Η ψηφοφορία αργά το βράδυ της Δευτέρας ολοκληρώνει μερικές ημέρες έντονων διαπραγματεύσεων στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ, με ήσυχες διαπραγματεύσεις μεταξύ των κεντρώων της Γερουσίας, των ηγετών του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και του Λευκού Οίκου καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, πριν από την επίσημη ανακοίνωση της συμφωνίας τους την Κυριακή.

Οργή από την αριστερή πτέρυγα των Δημοκρατικών

Αν και δεν ψήφισε υπέρ της τελικής συμφωνίας, ο ηγέτης της μειοψηφίας στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, προκάλεσε την οργή της αριστερής πτέρυγας του κόμματος, επειδή επέτρεψε στους κεντρώους να συνάψουν τη συμφωνία χωρίς να επιτύχουν ουσιαστικά οφέλη όσον αφορά τις επιδοτήσεις του Affordable Care Act, οι οποίες θα λήξουν σύντομα και θα αυξήσουν τα ασφάλιστρα για εκατομμύρια Αμερικανούς.

Πολλοί Δημοκρατικοί και στις δύο Βουλές πιστεύουν ότι το κόμμα θα αναγκαστεί να ξαναζήσει τα ίδια στις 30 Ιανουαρίου, όταν θα εξαντληθεί η επόμενη δόση χρηματοδότησης. Ωστόσο, το ευρύτερο νομοθετικό πακέτο θα χρηματοδοτήσει αρκετούς βασικούς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που διαχειρίζονται την ομοσπονδιακή επισιτιστική βοήθεια, καθώς και το πρόγραμμα διατροφής για γυναίκες, βρέφη και παιδιά και τα προγράμματα για βετεράνους, μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους 2026.

Τώρα, η προσοχή θα στραφεί στον πρόεδρο της Βουλής Mάικ Τζόνσον και στα μέλη, τα οποία κατευθύνονται προς την Ουάσινγκτον μετά από παραμονή στις περιφέρειές τους από τα μέσα Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του επικεφαλής της πλειοψηφίας Toμ Έμερ, η Βουλή των Αντιπροσώπων σχεδιάζει να ψηφίσει το νομοσχέδιο που πέρασε η Γερουσία για την επαναλειτουργία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης στις 4 μ.μ. της Τετάρτης (ώρα Αμερικής).

«Με βάση όλα όσα ακούω, νομίζω ότι δεν έχουν αλλάξει τίποτα, έχουμε την υποστήριξη αρκετών Δημοκρατικών και θα ανοίξουμε τη χώρα μας», δήλωσε ο Τραμπ. «Είναι κρίμα που έκλεισε, αλλά θα ανοίξουμε τη χώρα μας πολύ γρήγορα», τόνισε.

Από την πλευρά τους, ο ηγέτης των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων Χακίμ Τζέφρις και άλλοι βουλευτές έχουν δηλώσει ότι θα αντιταχθούν στο προσωρινό νομοσχέδιο χρηματοδότησης όταν αυτό θα κατατεθεί στη Βουλή.

