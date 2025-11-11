Telegraph: Ο Λευκός Οίκος εξετάζει τον αποκλεισμό του BBC

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Ο Λευκός Οίκος φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο να θέσει σε «μαύρη λίστα» τους δημοσιογράφους του BBC, περιορίζοντας την πρόσβασή τους σε ενημερώσεις και επίσημες εκδηλώσεις, μετά την παραδοχή του βρετανικού δικτύου για «σφάλμα κρίσης» στον τρόπο που επεξεργάστηκε μια ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ.

Η ένταση κλιμακώνεται μετά την απειλή των δικηγόρων του Αμερικανού προέδρου να καταθέσουν αγωγή ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, απαιτώντας από το BBC να ανακαλέσει τις «ψευδείς δηλώσεις» και να καταβάλει αποζημίωση.

Ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε στην εφημερίδα Telegraph ότι ενδέχεται να υπάρξουν περαιτέρω συνέπειες για το δίκτυο. «Ο Λευκός Οίκος μπορεί να εξετάσει τον περιορισμό της πρόσβασης του BBC σε ανοιχτές εκδηλώσεις τύπου, λόγω της παραδοχής του ότι παραποίησε τα λόγια του Προέδρου Τραμπ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ένας τέτοιος αποκλεισμός θα σήμαινε ότι το BBC δεν θα μπορεί πλέον να καλύπτει τις τακτικές ενημερώσεις της εκπροσώπου του προέδρου, τις αφίξεις και αναχωρήσεις διεθνών ηγετών, καθώς και σημαντικές ομιλίες και ανακοινώσεις πολιτικής στον χώρο του Λευκού Οίκου.

Πηγή: skai.gr

