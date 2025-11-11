Η επεξεργασία της ομιλίας του Ντόναλντ Τραμπ στις 6 Ιανουαρίου 2021 έχει εμπλέξει το BBC σε διαμάχη, οδήγησε στην παραίτηση των κορυφαίων στελεχών του και έδωσε τροφή σε ισχυρισμούς για μεροληψία των μέσων ενημέρωσης στον ιστορικό βρετανικό ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό, σημειώνει ο Guardian.

Ένα ντοσιέ από έναν πρώην εξωτερικό σύμβουλο της επιτροπής συντακτικών προτύπων του BBC επεσήμανε την επεξεργασία, μεταξύ άλλων περιπτώσεων υποτιθέμενης μεροληψίας στην κάλυψη του μέσου, το οποίο διέρρευσε στην Telegraph. Ως δημόσιος οργανισμός, το BBC υποχρεούται να είναι αμερόληπτο, αν και συχνά αντιμετωπίζει κατηγορίες για μεροληψία, ιδίως από τη δεξιά.

Σε μια εκπομπή του ενημερωτικού προγράμματος Panorama πριν από τις εκλογές του 2024, η ομιλία του Τραμπ επεξεργάστηκε ώστε να συνδεθούν δύο προτάσεις που στην πραγματικότητα απέχουν 54 λεπτά μεταξύ τους, δημιουργώντας την εντύπωση ότι ο Τραμπ έλεγε στους ακροατές να πάνε στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ και να «πολεμήσουν με νύχια και με δόντια».

Μετά την ομιλία του Τραμπ το 2021, χιλιάδες υποστηρικτές του κατέκλυσαν το Καπιτώλιο των Ηνωμένων Πολιτειών, μερικοί από τους οποίους μπήκαν στο κτίριο και ήρθαν σε σύγκρουση με την αστυνομία, προσπαθώντας να σταματήσουν την καταμέτρηση των ψήφων. Πέντε άτομα έχασαν τη ζωή τους μέσα σε λίγες μέρες, σηματοδοτώντας μια βίαιη αρχή για την προεδρία του Τζο Μπάιντεν.

Το σκάνδαλο έδωσε στον Τραμπ μια ακόμη ευκαιρία να επιτεθεί στα μέσα ενημέρωσης, αυτή τη φορά στο εξωτερικό, και να επαναφέρει στο προσκήνιο τις συνθήκες των εκλογών του 2020 και τις προσπάθειές του να ανατρέψει τα αποτελέσματα. Απείλησε με νομικές ενέργειες εναντίον του BBC.

«Οι κορυφαίοι του BBC, συμπεριλαμβανομένου του ΤΙΜ ΝΤΕΪΒΙ, του ΑΦΕΝΤΙΚΟΥ, παραιτούνται/ΑΠΟΛΥΟΝΤΑΙ, επειδή πιάστηκαν να «παραποιούν» την πολύ καλή (ΤΕΛΕΙΑ!) ομιλία μου της 6ης Ιανουαρίου», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

«Ευχαριστώ την εφημερίδα The Telegraph που αποκάλυψε αυτούς τους διεφθαρμένους «δημοσιογράφους». Πρόκειται για πολύ ανέντιμους ανθρώπους που προσπάθησαν να επηρεάσουν την έκβαση των προεδρικών εκλογών. Πάνω από όλα, προέρχονται από μια ξένη χώρα, την οποία πολλοί θεωρούν τον νούμερο ένα σύμμαχό μας. Τι τρομερό πράγμα για τη δημοκρατία!»

Ο πρόεδρος της BBC, Σαμίρ Σαχ, χαρακτήρισε την επεξεργασία «λάθος κρίσης».

Τι είπε ο Τραμπ στην ομιλία του στις 6 Ιανουαρίου

Πριν οι υποστηρικτές του εισβάλουν στο Καπιτώλιο των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Τραμπ έδωσε μια ομιλία για να ξεσηκώσει το πλήθος, το οποίο είχε συγκεντρωθεί στην Ουάσινγκτον με την πεποίθηση ότι είχε κερδίσει τις εκλογές του 2020 και ότι ο Μπάιντεν είχε κλέψει τη νίκη του.

Η λέξη «αγώνας» χρησιμοποιείται σε όλη την ομιλία, συμπεριλαμβανομένης της φράσης: «Αγωνιζόμαστε με όλες μας τις δυνάμεις και αν δεν αγωνιστείτε με όλες σας τις δυνάμεις, δεν θα έχετε πια χώρα».

Σε όλη τη διάρκεια της μακράς ομιλίας, ο Τραμπ περιγράφει λεπτομερώς αυτά που ισχυρίστηκε ως αποδείξεις για παρατυπίες στις εκλογές, αν και τα δικαστήρια απέρριψαν αυτούς τους ισχυρισμούς όταν η ομάδα του και οι σύμμαχοί του άσκησαν αγωγές με σκοπό να ανατρέψουν τα αποτελέσματα.

Καλεί επίσης τον Μάικ Πενς, τον τότε αντιπρόεδρό του, να «μας βοηθήσει» απορρίπτοντας τις ψήφους των εκλεκτόρων –κάτι που ο Πενς δεν έκανε– λέγοντας ότι θα ήταν «μια θλιβερή μέρα για τη χώρα μας» αν ο Πενς δεν το έκανε.

«Είναι στο χέρι του Κογκρέσου να αντιμετωπίσει αυτή την κατάφωρη επίθεση κατά της δημοκρατίας μας», δήλωσε ο Τραμπ στην ομιλία του. «Και μετά από αυτό, θα κατεβούμε κάτω και θα είμαι εκεί μαζί σας... θα κατεβούμε στο Καπιτώλιο και θα επευφημήσουμε τους γενναίους γερουσιαστές και βουλευτές μας, αν και μάλλον δεν θα επευφημήσουμε και πολύ μερικούς από αυτούς. Γιατί δεν θα ανακτήσετε ποτέ τη χώρα μας με αδυναμία. Πρέπει να δείξετε δύναμη και πρέπει να είστε δυνατοί. Έχουμε έρθει για να απαιτήσουμε από το Κογκρέσο να κάνει το σωστό και να μετρήσει μόνο τους εκλέκτορες που έχουν οριστεί νόμιμα».

Η ομιλία έχει υποστεί επεξεργασία –αλλά ο Τραμπ όντως υποκίνησε ταραχές;

Στις διάφορες έρευνες και δικαστικές υποθέσεις σχετικά με τον ρόλο του Τραμπ στην εξέγερση, η νομική ομάδα του προέδρου προσπάθησε να επισημάνει ένα μέρος της ομιλίας όπου είπε ότι οι άνθρωποι πρέπει να πορευθούν προς το Καπιτώλιο για να «κάνουν την φωνή τους να ακουστεί ειρηνικά και πατριωτικά» ως απόδειξη ότι ο πρόεδρος δεν υποκίνησε παράνομη συμπεριφορά.

Ωστόσο, η επιτροπή της 6ης Ιανουαρίου, μια επιτροπή του Κογκρέσου που διερεύνησε την εξέγερση και προσπάθησε να ανακατασκευάσει το χρονοδιάγραμμα των ενεργειών του Τραμπ εκείνη την ημέρα, διαπίστωσε ότι ήταν οι συγγραφείς των ομιλιών του Τραμπ που πρόσθεσαν τη φράση «ειρηνικά και πατριωτικά», ενώ οι εκκλήσεις για αγώνα ήταν τα ίδια τα λόγια του Τραμπ.

«Ο πρόεδρος Τραμπ χρησιμοποίησε τη φράση που του έγραψαν οι συγγραφείς των ομιλιών του Λευκού Οίκου, «ειρηνικά και πατριωτικά», μία φορά, περίπου 20 λεπτά μετά την έναρξη της ομιλίας του», έγραψε η επιτροπή στην έκθεσή της. «Στη συνέχεια, πέρασε τα επόμενα 50 περίπου λεπτά ενθουσιάζοντας το πλήθος με ψέματα για τις εκλογές, επιτιθέμενος στον ίδιο τον αντιπρόεδρο και στα μέλη του Κογκρέσου από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, προτρέποντας το πλήθος να πολεμήσει».

Πριν από τις 6 Ιανουαρίου, ο Τραμπ είχε αντισταθεί στις εκκλήσεις του προσωπικού του να διευκρινίσει στα tweets του ότι η συγκέντρωση στο Καπιτώλιο πρέπει να παραμείνει ειρηνική. Και την ημέρα της εξέγερσης, απέρριψε τις επανειλημμένες προσπάθειες του προσωπικού και των μελών της οικογένειάς του να καταστείλουν την εξέγερση που συνέβαινε στο Καπιτώλιο. Τελικά υπέκυψε, προσθέτοντας τη φράση «Μείνετε ειρηνικοί!» σε ένα από τα tweets του, κατόπιν παρακλήσεως της κόρης του Ιβάνκα.

Πώς ερμήνευσαν οι οπαδοί του τις ενέργειες του Τραμπ σε σχέση με το γεγονός

Σύμφωνα με την ομάδα παρακολούθησης Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (Crew), 210 κατηγορούμενοι σε υποθέσεις της 6ης Ιανουαρίου δήλωσαν στις καταθέσεις, τις επιστολές ή τις δημόσιες δηλώσεις τους ότι ανταποκρίθηκαν στις εκκλήσεις του Τραμπ όταν πήγαν στην εκδήλωση στην Ουάσινγκτον.

«Η εξέταση από την CREW των δικαστικών εγγράφων, των πρακτικών και των ειδήσεων σχετικά με τους κατηγορούμενους στις υποθέσεις της 6ης Ιανουαρίου δείχνει ότι οι κατηγορούμενοι –από καταδικασμένους στασιαστές, όπως μέλη των Proud Boys και των Oath Keepers, έως μεμονωμένα μέλη του κοινού– θεωρούσαν τον Τραμπ ως ηγέτη τους και πίστευαν ότι ακολουθούσαν το παράδειγμά του συμμετέχοντας στην εξέγερση», έγραψε η ομάδα.

Μετά από μια ανάρτηση του Τραμπ τον Δεκέμβριο του 2020, στην οποία ανέφερε ότι η μεγάλη διαδήλωση στην Ουάσιγκτον στις 6 Ιανουαρίου «θα είναι άγρια», ένα μέλος των Oath Keepers στη Φλόριντα έγραψε σε ένα μήνυμα: «Μας κάλεσε όλους στο Καπιτώλιο και θέλει να το κάνουμε άγριο!!! Μάλιστα κύριε!!! Κύριοι, πηγαίνουμε στην Ουάσινγκτον, μαζέψτε τα πράγματά σας!!», σύμφωνα με την Crew.

Ο Τραμπ τελικά είπε στους οπαδούς του να εγκαταλείψουν το Καπιτώλιο, 187 λεπτά μετά το τέλος της ομιλίας του και αφού είχαν ξεκινήσει ταραχές, δημοσιεύοντας στο Twitter ότι πρέπει να πάνε σπίτια τους. Αυτή η έκκληση έπεισε πολλούς, κάτι που η Crew σημείωσε ότι ήταν «ίσως το πιο ενδεικτικό του ελέγχου του Τραμπ επί του όχλου».

Πώς ταιριάζει αυτό με την αναθεώρηση των εκλογών του 2020

Ο Τραμπ δεν έχει παραδεχτεί ποτέ την ήττα του στις εκλογές του 2020. Και από τότε που ανέκτησε τον Λευκό Οίκο, έχει προσπαθήσει να επανεξετάσει την ήττα: έχει τοποθετήσει σε κυβερνητικές θέσεις άτομα που έπαιξαν ρόλο στην προσπάθεια ανατροπής των αποτελεσμάτων ή προώθησαν το αφήγημα των κλεμμένων εκλογών, και σύμφωνα με πληροφορίες, ορισμένοι από αυτούς εργάζονται σε περαιτέρω έρευνες σχετικά με τις εκλογές του 2020.

Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του για το 2024, χαρακτήρισε τα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου ως «ημέρα αγάπης». Την πρώτη μέρα της θητείας του το 2025, χορήγησε χάρη σε όλους όσους κατηγορήθηκαν για τις πράξεις τους κατά τη διάρκεια των ταραχών στο Καπιτώλιο, συμπεριλαμβανομένων όσων κατηγορήθηκαν και καταδικάστηκαν για βίαιες πράξεις.

Αυτό το Σαββατοκύριακο, εξέδωσε επίσης χάρες για μια σειρά από συμμάχους του που εμπλέκονταν στην προσπάθεια ανατροπής των εκλογικών αποτελεσμάτων. Μεταξύ αυτών που έλαβαν χάρη ήταν ο Ρούντι Τζουλιάνι, ο Mαρκ Μίντοους και όσοι υπηρέτησαν ως ψευδοεκλέκτορες σε αμφιταλαντευόμενες πολιτείες, οι οποίοι ισχυρίστηκαν ότι ο Tραμπ ήταν ο νόμιμος νικητής. Η ομοσπονδιακή χάρη δεν ισχύει για τις κατηγορίες σε επίπεδο πολιτείας -ορισμένες πολιτείες έχουν ασκήσει κατηγορίες εναντίον των ψευδοεκλεκτόρων.

Θα μηνύσει ο Tραμπ το BBC;

Είναι πιθανό ο Τραμπ να μηνύσει το BBC, δεδομένων των προηγούμενων αγωγών του εναντίον των μέσων ενημέρωσης.

Ο δικηγόρος του προέδρου, Aλεχάντρο Μπρίτο, έστειλε μια επιστολή στο BBC τη Δευτέρα, ζητώντας από το μέσο ενημέρωσης να αποσύρει πλήρως το ντοκιμαντέρ για τον ίδιο, να ζητήσει συγγνώμη και να «αποζημιώσει κατάλληλα τον πρόεδρο Τραμπ για τη ζημιά που προκάλεσε», σύμφωνα με τους New York Times.

Σε αντίθετη περίπτωση, ο Τραμπ θα μηνύσει το μέσο ενημέρωσης ζητώντας 1 δισεκατομμύριο δολάρια.

Πώς ταιριάζει αυτό με τις εκστρατείες του κατά των μέσων ενημέρωσης στις ΗΠΑ;

Η νομική απειλή δεν είναι η πρώτη που έχει εξαπολύσει ο Τραμπ για την επεξεργασία βίντεο, μια συνήθης πρακτική για τα μέσα ενημέρωσης.

Μήνυσε το CBS για ένα επεισόδιο του 60 Minutes, όπου ισχυρίστηκε ότι μια συνέντευξη με την Καμάλα Χάρις είχε επεξεργαστεί με τρόπο που έδειχνε ότι το μέσο ενημέρωσης ήταν προκατειλημμένο εναντίον του. Ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας κατέληξε σε συμφωνία με τον Τραμπ να πληρώσει 16 εκατομμύρια δολάρια στην προεδρική του βιβλιοθήκη για να διευθετήσει την αγωγή, μια συνθηκολόγηση που υπονόμευσε την ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης.

Επίσης, έφτασε σε συμβιβασμό για μια αγωγή που είχε ασκήσει κατά του ABC News σχετικά με τον τρόπο που ο Τζορτζ Στεφανόπουλος περιέγραψε τη σεξουαλική επίθεση εναντίον της συγγραφέως E Jean Carroll. Και μήνυσε την εφημερίδα Des Moines Register επειδή δεν συμφωνούσε με τις προβλέψεις μιας δημοσκόπησης που είχε δημοσιοποιηθεί.

