Νέες κατηγορίες που επισύρουν τη θανατική ποινή άσκησε η εισαγγελία της Νότιας Κορέας εναντίον του καθαιρεμένου προέδρου, Γιουν Σουκ Γέολ, μετά από συνεχιζόμενες δικαστικές έρευνες που σχετίζονται με την απόπειρα πραξικοπήματος τον Δεκέμβριο του 2024.

Ο ειδικός εισαγγελέας της Νότιας Κορέας απήγγειλε κατηγορίες που σχετίζονται με τη ολιγόωρη επιβολή στρατιωτικού νόμου, συμπεριλαμβανομένης της «παροχής βοήθειας σε εχθρικό κράτος».

Οι εισαγγελείς ξεκίνησαν ειδική έρευνα νωρίτερα φέτος για να εξετάσουν εάν ο Γιουν διέταξε πτήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών πάνω από τη Βόρεια Κορέα για να προκαλέσει την Πιονγιάνγκ και να ενισχύσει την προσπάθειά του να κηρύξει στρατιωτικό νόμο.

Ο εισαγγελέας Παρκ Τζι-γιάνγκ δήλωσε ότι η ομάδα ειδικών ανακριτών απήγγειλε κατηγορίες στον Γιουν για «ωφέλεια του εχθρού γενικά» καθώς και για κατάχρηση εξουσίας.

Ο Γιουν και άλλοι αξιωματούχοι «συνωμότησαν για να δημιουργήσουν συνθήκες που θα επέτρεπαν την κήρυξη στρατιωτικού νόμου έκτακτης ανάγκης, αυξάνοντας έτσι τον κίνδυνο ένοπλης αντιπαράθεσης μεταξύ των Κορεατών και βλάπτοντας τα δημόσια στρατιωτικά συμφέροντα», δήλωσε ο Παρκ.

Ο Νοτιοκορεάτης εισαγγελέας πρόσθεσε ότι βρέθηκε υπόμνημα που συνέταξε ο πρώην διοικητής της αντικατασκοπείας του Γιουν τον Οκτώβριο του περασμένου έτους, το οποίο πίεζε για «δημιουργία ασταθούς κατάστασης ή αξιοποίηση μιας αναδυόμενης ευκαιρίας».

Το υπόμνημα ανέφερε ότι ο στρατός θα πρέπει να στοχεύει μέρη «που πρέπει να τους κάνουν [τη Βόρεια Κορέα] να χάσουν το κύρος τους, ώστε η απάντηση να είναι αναπόφευκτη» δήλωσε ο Παρκ.

Ο Γιουν απομακρύνθηκε από το αξίωμά του από το Συνταγματικό Δικαστήριο τον Απρίλιο και δικάζεται για εξέγερση και άλλες κατηγορίες που απορρέουν από την αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος.

Εάν κριθεί ένοχος, θα μπορούσε να καταδικαστεί σε θάνατο.

Ο Γιουν έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι ποτέ δεν σκόπευε να επιβάλει στρατιωτική διακυβέρνηση, αλλά κήρυξε στρατιωτικό νόμο για να σημάνει συναγερμό για «παραβάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης και για να προστατεύσει τη δημοκρατία» από «αντικαθεστωτικά» στοιχεία.

Με πληροφορίες από Reuters, CNN, Al Jazeera



Πηγή: skai.gr

