Ο πρόεδρος της BBC, Σαμίρ Σαχ, ζήτησε δημόσια συγγνώμη μετά το σκάνδαλο που ξέσπασε με το μοντάζ σε ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ, που προβλήθηκε σε ντοκιμαντέρ του δικτύου, κάνοντας λόγο για «λάθος κρίσης».

«Αποδεχόμαστε ότι ο τρόπος με τον οποίο μονταρίστηκε η ομιλία έδωσε την εντύπωση μιας άμεσης πρόσκλησης για βίαιες ενέργειες (στο Καπιτώλιο). Το BBC ζητά συγγνώμη για αυτή τη λάθος κρίση», ανέφερε χαρακτηριστικά σε επιστολή του προς την Επιτροπή Πολιτισμού, Μέσων Ενημέρωσης και Αθλητισμού.

Στην επιστολή σημειώνει πως δεν προσπάθησε να «θάψει» το θέμα και διαψεύδει πως το BBC δεν έκανε τίποτα για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που ανέδειξε ο Μάικλ Πρέσκοτ, πρώην ανεξάρτητος εξωτερικός σύμβουλος της επιτροπής δεοντολογίας του βρετανικού δικτύου, ο οποίος είχε αποχωρήσει από τη θέση του τον Ιούνιο.

Όπως τονίζει, το BBC έλαβε τα ακόλουθα μέτρα:

«Δημοσίευσε διορθώσεις στα λάθη»

«Άλλαξε τις κατευθυντήριες γραμμές σύνταξης για να καταστήσει σαφέστερη τη θέση του BBC σε διάφορα ζητήματα»

«Πραγματοποίησε αλλαγές στην ηγεσία»

«Εφάρμοσε επίσημα πειθαρχικά μέτρα»

Σημειώνεται πως στο βρετανικό δίκτυο επικρατεί αναβρασμός μετά την παραίτηση του γενικού διευθυντή, Τιμ Ντέιβι, και της διευθύνουσας συμβούλου ειδήσεων, Ντέμπορα Τέρνες. Η διπλή αποχώρηση ήρθε στον απόηχο της έντονης κριτικής που δέχθηκε το BBC, με κατηγορίες ότι ένα ντοκιμαντέρ της εκπομπής "Panorama" παραπλάνησε τους θεατές, μοντάροντας επιλεκτικά μια ομιλία του Προέδρου των ΗΠΑ

Η κρίση πυροδοτήθηκε από τη διαρροή ενός εσωτερικού υπομνήματος 19 σελίδων, το οποίο αποκάλυψε ότι η εκπομπή του "Panorama" που μεταδόθηκε τον περασμένο Οκτώβριο "παραπλάνησε πλήρως" το κοινό.

Το ντοκιμαντέρ, το οποίο διερευνούσε τον ρόλο του Ντόναλντ Τραμπ στα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου και την εισβολή στο Καπιτώλιο, κατηγορείται ότι συνέδεσε δύο διαφορετικά αποσπάσματα της ομιλίας του προέδρου

Συγκεκριμένα, η εκπομπή έδειξε τον Αμερικανό πρόεδρο να λέει στους υποστηρικτές του ότι θα πάει μαζί τους στο Καπιτώλιο για «να πολεμήσουμε κολασμένα». Ωστόσο, παρέλειψε το σημείο που ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι θα πορευόταν μαζί με τους υποστηρικτές του «για να ακουστούν οι φωνές σας ειρηνικά και πατριωτικά».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.