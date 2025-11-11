Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για την έκρηξη που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας έξω από το ιστορικό Κόκκινο Φρούριο του Δελχί που σκότωσε οκτώ ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 20, με τις αρχές να επικεντρώνονται στις τελικές κινήσεις του οχήματος που φέρεται να εμπλέκεται.

Η αστυνομία ανέφερε ότι η έκρηξη σημειώθηκε γύρω στις 7 μ.μ. έξω από τον σταθμό του μετρό Red Fort, σε ώρα αιχμής.

Ο επίτροπος της αστυνομίας του Δελχί, Σατίς Γκόλτσα, δήλωσε ότι η έκρηξη σημειώθηκε αφού ένα «αργά κινούμενο όχημα» σταμάτησε στο κόκκινο φανάρι έξω από τον σταθμό του μετρό. «Οι συνωμότες πίσω από αυτό δεν θα γλιτώσουν. Όλοι οι υπεύθυνοι θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη», δήλωσε ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι σε σημερινές του δηλώσεις.

Ο Ινδός υπουργός Άμυνας Ρατζνάθ Σινγκ δήλωσε ότι οι κορυφαίες υπηρεσίες έρευνας της χώρας ερευνούν την έκρηξη που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον οκτώ ανθρώπους στο Δελχί τη Δευτέρα. «Τα ευρήματα της έρευνας θα δημοσιοποιηθούν σύντομα», είπε, και διαβεβαίωσε ότι «οι υπεύθυνοι για αυτή την τραγωδία θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και δεν θα γλιτώσουν σε καμία περίπτωση».

Ο υπουργός Εσωτερικών Αμίτ Σαχ και άλλοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι «εξετάζουν όλες τις πιθανότητες».

Η αστυνομία βρίσκεται στη διαδικασία ταυτοποίησης όλων όσων έχασαν τη ζωή τους στη χθεσινοβραδινή έκρηξη.

«Έχουμε ταυτοποιήσει έξι πτώματα και έχει διενεργηθεί νεκροψία σε πέντε», δήλωσε ο αξιωματούχος Ράτζα Μπάνθια στους δημοσιογράφους την Τρίτη. «Οι τραυματίες λαμβάνουν θεραπεία».

Τα αίτια της έκρηξης παραμένουν άγνωστα μέχρι στιγμής, καθώς εγκληματολογικές ομάδες και ερευνητές από το ειδικό τμήμα της αστυνομίας του Δελχί και την Εθνική Υπηρεσία Ερευνών, η οποία χειρίζεται υποθέσεις τρομοκρατίας, ερεύνησαν τον χώρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τέσσερα άτομα έχουν συλληφθεί σε σχέση με το περιστατικό.

Πώς συνέβη το περιστατικό

Πριν από την έκρηξη, ένα «αργά κινούμενο» όχημα «σταμάτησε» κοντά σε ένα κόκκινο φανάρι γύρω στις 6:42 μ.μ. τοπική ώρα, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο επίτροπος της αστυνομίας του Δελχί, Σατίς Γκόλτσα. «Στο όχημα σημειώθηκε έκρηξη. Οι επιβάτες του οχήματος και οι άνθρωποι στα γύρω οχήματα τραυματίστηκαν», είπε ο Γκόλτσα.

Τουλάχιστον έξι οχήματα και τρία τρίτροχα μηχανοκίνητα οχήματα έπιασαν φωτιά, ανέφερε το Reuters, επικαλούμενο τον αναπληρωτή αρχηγό της πυροσβεστικής του Δελχί.

Στη συνέχεια, ομάδες έκτακτης ανάγκης έφτασαν στο σημείο και έσβησαν τη φωτιά

Οι κάτοικοι θυμούνται ότι άκουσαν έναν δυνατό κρότο στη γειτονιά.

Σε κατάσταση επιφυλακής

Αεροδρόμια, σιδηροδρομικοί σταθμοί, κυβερνητικά κτίρια και μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς σε όλη τη χώρα έχουν τεθεί σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής, σύμφωνα με την Κεντρική Δύναμη Βιομηχανικής Ασφάλειας. Επίσης, το Κόκκινο Φρούριο θα παραμείνει κλειστό για τρεις ημέρες καθώς συνεχίζεται η έρευνα. Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Νέο Δελχί συμβουλεύει τους Αμερικανούς να αποφεύγουν τη γύρω περιοχή καθώς και τα μεγάλα πλήθη.

Οι πολιτείες Χαριάνα και Ούταρ Πραντές, που γειτνιάζουν με το Δελχί, έχουν επίσης τεθεί σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ο επικεφαλής της αστυνομίας προέτρεψε τους κατοίκους να «παραμείνουν ψύχραιμοι» και να αναφέρουν οποιοδήποτε «ύποπτο άτομο ή αζήτητο αντικείμενο» σε μια ανάρτηση στο X.

Η βορειοδυτική πολιτεία Ρατζαστάν βρίσκεται επίσης σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής, ανέφερε η αστυνομική υπηρεσία της στο X.

Στην οικονομική πρωτεύουσα της Βομβάης, οι σιδηροδρομικοί σταθμοί έχουν τεθεί σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής, ανέφερε το Reuters, επικαλούμενο τις Αρχές.

