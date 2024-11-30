Οι Αμερικανοί καταναλωτές χρησιμοποίησαν τα κινητά τηλέφωνά τους, τους φορητούς και επιτραπέζιους υπολογιστές τους και άλλες συσκευές για να ξοδέψουν σχεδόν 10,8 δισεκατομμύρια δολάρια σε διαδικτυακές αγορές στη Black Friday, σύμφωνα με έναν απολογισμό από την εταιρεία Adobe Analytics.

Η Black Friday, που ακολουθεί την ημέρα των αμερικανικών Ευχαριστιών, σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη της εορταστικής αγοραστικής σεζόν για το λιανικό εμπόριο και ο ανταγωνισμός κορυφώνεται μεταξύ των καταστημάτων προκειμένου να κερδίσουν κάθε πιθανό αγοραστή που αναζητά τις καλύτερες προσφορές.

Οι αυξημένες διαδικτυακές αγορές πιθανόν ευνοούν τους κολοσσούς του ηλεκτρονικού εμπορίου όπως την Amazon.com και τη Walmart. Η τελευταία μάλιστα αλυσίδα, που λειτουργεί 4.700 καταστήματα στις ΗΠΑ, επένδυσε πολύ στην κατ’ οίκον παράδοση για την εορταστική περίοδο προκειμένου να δώσει ώθηση στο ηλεκτρονικό της εμπόριο.

Οι διαδικτυακές δαπάνες στη Black Friday κατέγραψαν αύξηση 10,2%, ανέφερε η Adobe.

Ο Κόρει Κοσκιόνι, ηλικίας 58 ετών, είπε πως αναζήτησε προσφορές στο διαδίκτυο όπως και στα καταστήματα τη Black Friday, ψάχνοντας «δώρα για όλους: τη σύζυγό μου, την κόρη μου και για εμένα τον ίδιο».

Τα εμπορεύματα με τις περισσότερες πωλήσεις στο διαδίκτυο περιελάμβαναν προϊόντα μακιγιάζ, περιποίησης προσώπου και μαλλιών, αλλά και bluetooth ηχεία και μηχανές εσπρέσο, επισήμανε η Adobe σήμερα.

Οι διαδικτυακές πωλήσεις παιχνιδιών εκτοξεύτηκαν κατά 622% σε σύγκριση με τον μέσο όρο των καθημερινών πωλήσεων τον Οκτώβριο, ενώ οι πωλήσεις κοσμημάτων αυξήθηκαν κατά 561% και των οικιακών συσκευών κατέγραψαν αύξηση 476% σε σύγκριση με τον Οκτώβριο, πρόσθεσε.

Το 2023, οι Αμερικανοί καταναλωτές ξόδεψαν 9,8 δισεκατομμύρια δολάρια διαδικτυακά τη Black Friday και το 2022 9,1 δισεκατομμύρια δολάρια, είπε η Adobe.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

