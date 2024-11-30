Με μεγάλες προσδοκίες για τόνωση της ρευστότητας από τον εμπορικό κόσμο και ενισχυμένη την αγοραστική διάθεση του καταναλωτικού κοινού ξεκίνησε η κορυφαία εμπορική γιορτή της χρονιάς. Ήδη από την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου (Black Friday) τα εμπορικά καταστήματα βρίσκονται σε θέση μάχης με μεγάλες εκπτωτικές προσφορές και οι καταναλωτές αναζητούν οικονομικά συμφέρουσες, έξυπνες και ασφαλείς αγορές.

Την Κυριακή 1η Δεκεμβρίου τα εμπορικά καταστήματα θα είναι ανοιχτά σε όλη την επικράτεια ενώ η κορύφωση των προσφορών αναμένεται την Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου (Cyber Monday), οπότε και η εμπορική κίνηση μεταφέρεται σχεδόν αποκλειστικά στα ψηφιακά καταστήματα.

Στην αιχμή των προσφορών βρίσκονται τα προϊόντα τεχνολογίας με τις αλυσίδες ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών να πρωτοστατούν στις προωθητικές δράσεις Εκπτώσεις τύπου Black Friday πραγματοποιούν, μεταξύ άλλων, όλες οι μεγάλες αλυσίδες οικιακών συσκευών, εταιρείες καλλυντικών, αθλητικών ειδών, επίπλων, ειδών σπιτιού, ένδυσης υπόδησης, εποχιακών ειδών αλλά και σούπερ μάρκετ.

Την ίδια ώρα εντείνονται οι έλεγχοι στην αγορά με κύριο στόχο την προστασία των καταναλωτών ενώ ήδη έχουν επιβληθεί πρόστιμα για παραπλανητικές εκπτώσεις σε 14 εταιρίες.

Στα περυσινά επίπεδα η αγορά

«Το μεγαλύτερο εκπτωτικό γεγονός της χρονιάς είναι η Black Friday και αποτελεί μία καλή ευκαιρία έξυπνων αγορών για πάνω από οκτώ στους δέκα Έλληνες. Παρ' όλο που εβδομάδες πριν οι καταναλωτές μπορούν να βρουν προσφορές και να κάνουν προαγορές, η κορύφωση των εκπτωτικών αγορών πραγματοποιείται την τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου, στο πλαίσιο της Black Friday και Cyber Monday» ανέφερε σε δήλωσή του, ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ και του ΠΕΣΑ, Βασίλης Κορκίδης.

Επίσης, τόνισε ότι η αγοραστική κίνηση στην ελληνική αγορά εκτιμάται ότι θα κυμανθεί στα περυσινά επίπεδα με περίπου 3 εκατ. πωλήσεις με μέση απόδειξη κοντά στα 100 ευρώ και συνολικό τζίρο στο επίπεδο των 300 εκατ. ευρώ.

Τι ψωνίζουμε

Τα είδη ρουχισμού και υπόδησης, καθώς και τα προϊόντα τεχνολογίας, βρίσκονται στην κορυφή των προτιμήσεων, με πάνω από τους μισούς καταναλωτές να είναι έτοιμοι να επωφεληθούν από τις εκπτώσεις. Ακολουθούν οι μικρές και μεγάλες οικιακές συσκευές, που επίσης προσελκύουν σημαντικό ενδιαφέρον.

Οι άνδρες δείχνουν μεγαλύτερη προτίμηση στα προϊόντα τεχνολογίας, ενώ οι γυναίκες επικεντρώνονται περισσότερο στα είδη ρουχισμού και υπόδησης.

Μεταξύ των προϊόντων τεχνολογίας, οι συσκευές smartphone κυριαρχούν στις προτιμήσεις, με τις τηλεοράσεις και τα laptops/notebooks να ακολουθούν. Επιπλέον, πολλοί καταναλωτές σκοπεύουν να εκμεταλλευτούν την εκπτωτική περίοδο για την αγορά ειδών πρώτης ανάγκης, όπως προϊόντα από τα σούπερ μάρκετ.

Συμβουλές για ασφαλείς αγορές την Cyber Monday

Έκκληση στους καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τις αγορές τους απευθύνει ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς με αφορμή την Black Friday και Cyber Monday. Επίσης, παρέχει χρήσιμες συμβουλές για ασφαλείς αγορές, σύμφωνα με τις οδηγίες του Συνήγορου του Καταναλωτή και Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή Ελλάδας.

Ειδικότερα:

1. Συνιστάται προσεκτικός έλεγχος και σύγκριση των τιμών των προϊόντων πριν και κατά την περίοδο των εκπτώσεων. Η εξέλιξη των τιμών σε βάθος χρόνου αρκετών μηνών μπορεί να γίνει εύκολα από τους καταναλωτές με τη χρήση σχετικών διαδικτυακών εργαλείων.

Καλό είναι η επιλογή καταστημάτων να γίνεται όχι μόνο με γνώμονα τις χαμηλές τιμές, αλλά επιπλέον με βάση την καλή φήμη και τη μακρόχρονη παρουσία τους στην αγορά. Οι θετικές εμπειρίες και κριτικές άλλων καταναλωτών αποτελούν επίσης μία παράμετρο που μπορεί να βοηθήσει στην τελική επιλογή.

2. Η Black Friday και η Cyber Monday αποτελούν ευκαιρία για επιτήδειους, προκειμένου να εξαπατήσουν ανυποψίαστους καταναλωτές με προτίμηση στις ηλεκτρονικές αγορές. Συνιστάται η επίσκεψη των καταναλωτών σε ασφαλείς ιστοσελίδες καταστημάτων, που ξεκινούν με "https" (με πιστοποιητικό SSL).

Επίσης, συνιστάται η αποφυγή συναλλαγών με ηλεκτρονικά καταστήματα που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά μέσω κοινωνικών δικτύων, χωρίς να διαθέτουν παράλληλα φυσική έδρα και χωρίς να γνωστοποιούν πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμό σταθερού τηλεφώνου), καθώς επίσης αριθμό καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

Καλό είναι να αποφεύγεται η αποθήκευση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, όπως αριθμών πιστωτικών καρτών, σε ιστοσελίδες καταστημάτων με τις οποίες οι καταναλωτές δεν συναλλάσσονται συχνά, αλλά και η πραγματοποίηση ηλεκτρονικών αγορών κατά τη σύνδεση σε δημόσια Wi-Fi δίκτυα.

3. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το αρχικό κόστος ενός προϊόντος μπορεί να αυξηθεί σημαντικά με την προσθήκη επιπλέον χρεώσεων στο καλάθι αγορών, όπως εξόδων αποστολής, αντικαταβολής και ασφάλισης. Προς αποφυγή δυσάρεστων εκπλήξεων ελέγχουμε πάντα πριν από την ολοκλήρωση της συναλλαγής τη συνολική αξία κάθε αγοράς.

4. Οι ηλεκτρονικές απάτες μέσω email αυξάνονται ραγδαία κατά την περίοδο των εκπτώσεων. Συνιστάται η ιδιαίτερη προσοχή των καταναλωτών σε εμπορικές προσφορές που αποστέλλονται μέσω email από αγνώστους ή με πολύ ελκυστικές τιμές, καθώς μπορεί να αποτελούν παγίδες υποκλοπής (phising) ευαίσθητων προσωπικών στοιχείων μέσω ανοίγματος κακόβουλων εξωτερικών συνδέσμων (links) ή συνημμένων αρχείων.

Κάθε εκπτωτικό γεγονός που υπόσχεται χαμηλές τιμές ενθαρρύνει την υπερβολική κατανάλωση. Αναγκαία είναι η εστίαση σε πραγματικές ανάγκες και σε αγορές που έχουν απόλυτη προτεραιότητα, κάνοντας σωστό προγραμματισμό με βάση τον προϋπολογισμό.

Πηγή: skai.gr

