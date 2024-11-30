Συρία: Έκτακτη επικοινωνία Χακάν Φιντάν - Σεργκέι Λαβρόφ

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν μίλησε τηλεφωνικά με τον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ το Σάββατο, συζητώντας τις εξελίξεις στη Συρία και την ειρηνευτική διαδικασία της Αστάνα, σύμφωνα με πηγές από το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας, στη σκιά της προέλασης των τζιχαντιστών ανταρτών στο συριακό έδαφος.

«Και οι δύο πλευρές εξέφρασαν σοβαρές ανησυχίες για την επικίνδυνη εξέλιξη της κατάστασης στην Αραβική Δημοκρατία της Συρίας σε σχέση με τη στρατιωτική κλιμάκωση στις επαρχίες Χαλέπι και Ιντλίμπ», ανέφερε το τουρκικό υπουργείο.

Οι υπουργοί Εξωτερικών Τουρκίας και Ρωσίας συμφώνησαν ότι είναι απαραίτητος ο συντονισμός κοινών ενεργειών για τη σταθεροποίηση της κατάστασης στη χώρα.

Ο Φιντάν είχε επίσης τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό του Λιβάνου Νατζίμπ Μικάτι το Σάββατο για να συζητήσουν τις πρόσφατες εξελίξεις στη Συρία και το καθεστώς της κατάπαυσης του πυρός στον Λίβανο, ανέφεραν πηγές του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών.

Ο Σεργκέι Λαβρόφ επικοινώνησε και με τον Ιρανό ομόλογό του Αμπάς Αρακτσί, με Μόσχα και Τεχεράνη να δηλώνουν ότι υποστηρίζουν τη Δαμασκό στην αντιμετώπιση των τζιχαντιστών ανταρτών. Ο Αρακτσί υποστήριξε ότι οι επιθέσεις των ανταρτών είναι μέρος αμερικανοϊσραηλινού σχεδίου αποσταθεροποίησης της περιοχής.

Πηγή: skai.gr

