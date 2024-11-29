Όπως ανακοινώθηκε, μια από τις βασικές προτεραιότητες του Υπουργείου Ανάπτυξης είναι η στήριξη της υγιούς επιχειρηματικότητας, η ορθή λειτουργία της αγοράς μέσα από τον ελεύθερο ανταγωνισμό και η προστασία των καταναλωτών.



Από τη λειτουργία του ψηφιακού εργαλείου εντοπισμού παραπλανητικών εκπτώσεων που χρησιμοποιούν οι ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης έχουν εντοπιστεί 14 εταιρείες οι οποίες τις τελευταίες εβδομάδες προέβησαν σε παραπλανητικές εκπτώσεις.



Κατ' εφαρμογή του άρθρου 9ι του Ν.2251/1994 επιβάλλεται πρόστιμο συνολικού ύψους 2.220.000 ευρώ. Στο άρθρο 13α προβλέπεται η δημοσίευση των συγκεκριμένων εταιρειών, εφόσον το πρόστιμο είναι άνω των 50.000 ευρώ.



Οι 5 εταιρείες στις οποίες έχει ολοκληρωθεί η νόμιμη διαδικασία, τα πρόστιμα έχουν ως εξής:

• 500.000 ευρώ - ΚΟΣΜΟΣ ΣΠΟΡ Α.Ε.

• 400.000 ευρώ - ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ανώνυμη μονοπρόσωπη εταιρεία

• 300.000 ευρώ - LA VIE EN ROSE by Dimitra Katsafadou, εταιρεία παρασκευής και εμπορίας καλλυντικών προϊόντων

• 200.000 ευρώ - NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ανώνυμη εμπορική και βιομηχανική εταιρεία

• 55.000 ευρώ - SNEAKERS MARKET

Στις υπόλοιπες 9 εταιρείες, εκκρεμεί η διαδικασία της γνωστοποίησης στις ίδιες και αμέσως μετά θα δημοσιευτούν τα στοιχεία τους. Σε δύο περιπτώσεις τα πρόστιμα είναι κάτω των 50.000 ευρώ, οπότε και δεν θα ανακοινωθούν τα ονόματά τους όπως ο Νόμος ορίζει.

Attica Πολυκαταστήματα: «Άδικο» το πρόστιμο από το υπουργείο Ανάπτυξης - «Θα προβούμε σε όλα τα νόμιμα μέσα προστασίας»

Για «άδικο» πρόστιμο κάνει λόγο η ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ σε ανακοίνωσή της.

Η εταιρεία σημειώνει ότι «ο έλεγχος στο ηλεκτρονικό κατάστημα των attica έλαβε χώρα τον Ιούλιο του 2024» και ότι «ανακοινώθηκε με καθυστέρηση τεσσάρων μηνών και μάλιστα την ημέρα του Black Friday».

Η εταιρεία σημειώνει ακόμη ότι ο έλεγχος «αφορά σε έναν μόνον συγκεκριμένο κωδικό καλλυντικού προϊόντος και τη διάθεσή του στην τιμή των €34,93 με τιμή αναφοράς €49,90 αντί της χαμηλότερης τιμής των προηγούμενων τελευταίων 30 ημερών (δηλ. €32,97 με τιμή αναφοράς €47,10)».

Ακόμη, μεταξύ άλλων, σημειώνει ότι «με στόχο να προστατεύσουμε τη φήμη της εταιρίας μας, τους 2.200 εργαζομένους της, καθώς και τους 300 συνεργάτες μας, θα προβούμε σε όλα τα νόμιμα μέσα προστασίας που μας δίνει η Ελληνική νομοθεσία».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ:

Σε συνέχεια της σημερινής ανακοίνωσης του Υπουργείου Ανάπτυξης για την επιβολή διοικητικού προστίμου στην εταιρία μας για παράβαση των διατάξεων του Ν. 2251/94 αναφορικά θα θέλαμε να ενημερώσουμε ότι:

- Ο έλεγχος στο ηλεκτρονικό κατάστημα των attica έλαβε χώρα τον Ιούλιο του 2024

- Ανακοινώθηκε με καθυστέρηση 4ων μηνών και μάλιστα την ημέρα του Black Friday

- Αφορά σε έναν μόνον συγκεκριμένο κωδικό καλλυντικού προϊόντος και τη διάθεσή του στην τιμή των €34,93 με τιμή αναφοράς €49,90 αντί της χαμηλότερης τιμής των προηγούμενων τελευταίων 30 ημερών (δηλ. €32,97 με τιμή αναφοράς €47,10).

Αν και αναγνωρίζουμε ότι το πρόστιμο που επιβλήθηκε συνδέεται με προηγούμενη παράβαση, που αφορούσε πωλήσεις περίπου €300, τονίζουμε ότι το πρόστιμο ύψους €400.000 για μηδενικές πωλήσεις προϊόντων είναι άδικο καθώς:

- δεν έχει προκύψει βλάβη σε καταναλωτή γιατί καμία πώληση δεν πραγματοποιήθηκε στη «εσφαλμένη» τιμή επειδή στο λογιστικό σύστημα είχε καταχωρηθεί η ορθή τιμή πώλησης

- αφορά σε ένα μεμονωμένο κωδικό μεταξύ των 30.000 κωδικών που φιλοξενούνται στο ψηφιακό κατάστημα

- οφείλεται σε τεχνικό σφάλμα

- εντοπίστηκε άμεσα και διορθώθηκε την ίδια μέρα

- κινηθήκαμε άμεσα για να εξαλείψουμε την πιθανότητα αντίστοιχων περιστατικών στο μέλλον, επενδύοντας σε ένα αυτοματοποιημένο ελεγκτικό λογισμικό, συνολικής αξίας €30.000, που δεν επιτρέπει την ανατίμηση σε προϊόν που έχει μπει σε έκπτωση.

Για την Αττικά Πολυκαταστήματα, μια εταιρία με πολύχρονη παρουσία στην Ελλάδα, η πιστή τήρηση του ισχύοντος νομικού πλαισίου και ο σεβασμός στους πελάτες παραμένουν αδιαπραγμάτευτες αρχές.

Με στόχο να προστατεύσουμε τη φήμη της εταιρίας μας, τους 2.200 εργαζομένους της, καθώς και τους 300 συνεργάτες μας, θα προβούμε σε όλα τα νόμιμα μέσα προστασίας που μας δίνει η Ελληνική νομοθεσία.

Η απάντηση της Δήμητρας Κατσαφάδου

Στο πρόστιμο των 300.000 ευρώ για παραπλανητικές εκπτώσεις, που επιβλήθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης δίνει η Δήμητρα Κατσαφάδου.

Με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η La vie en Rose αναφέρει ότι πρόκειται για ένα άδικο μέτρο που βασίζεται σε μία έκπτωση που είχε κάνει το καλοκαίρι.

«300.000 ευρώ πρόστιμο γιατί το λαδάκι μαλλιών αντί να το έχω για ένα μήνα στα 37ευρώ εγώ το είχα το καλοκαίρι συγκεκριμένα, στα 22ευρώ!

Εγώ θα κάνω πάντα χαμηλές τιμές για να μπορείτε να αγοράζετε!

Λυπάμαι πολύ γιατί πληρώνω αμέτρητα χρήματα σε ΦΠΑ και φόρους εισοδήματος και δεν μπορούσαν παρά να με χτυπήσουν με αυτό τον τρόπο! Η επιτυχία πονάει!

Και κάτι για όλους εσάς που με αγαπάτε:

Η ΑΓΑΠΗ ΔΕ ΝΙΚΙΕΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑΝ ΝΟΜΟ ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΚΟΥΕΙ ΣΤΟΝ ΔΙΚΟ ΤΗΣ, ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ!!! 🙏»

