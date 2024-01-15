Η Χαμάς εξέδωσε ανακοίνωση χαιρετίζοντας την τρομοκρατική επίθεση στην πόλη Ραανάνα κοντά στο Τελ Αβίβ, με μια ηλικιωμένη νεκρή και 17 τραυματίες νωρίτερα τη Δευτέρα.

Η σουνιτική οργάνωση είπε ότι οι επιθέσεις ήταν «μια φυσιολογική απάντηση στις σφαγές της (σ.σ ισραηλινής) κατοχής και στη συνεχιζόμενη επιθετικότητά της εναντίον του παλαιστινιακού λαού μας», αλλά δεν ανέλαβε επίσημα την ευθύνη.

Η αστυνομία του Ισραήλ ανέφερε ότι δύο Παλαιστίνιοι από τη Χεβρώνα συνελήφθησαν λίγο μετά τις επιθέσεις.

Πηγή: skai.gr

