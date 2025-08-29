Συνολικά τέσσερα ήταν τελικά τα πλήγματα που κατάφερε το Ισραήλ στο νοσοκομείο Νάσερ τη Δευτέρα, κατά τη διάρκεια της επίθεσής του στη νότια Γάζα, σύμφωνα με ανάλυση νέου βίντεο από την ομάδα BBC Verify.

Η επίθεση στο νοσοκομείο, που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 20 άτομα μεταξύ των οποίων και πέντε δημοσιογράφων, έχει προκαλέσει παγκόσμιο σοκ και οργή, με πολλές χώρες να καταδικάζουν τις τακτικές του ισραηλινού στρατού.

Οι αρχικές αναφορές από τη Γάζα ανέφεραν ότι το Ισραήλ έπληξε το νοσοκομείο δύο φορές, με την πρώτη έκρηξη να ακολουθείται από μία δεύτερη εννέα λεπτά αργότερα, η οποία στοίχισε τη ζωή στους πρώτους διασώστες που έφτασαν στο σημείο και τους δημοσιογράφους που πήγαν για να καλύψουν το γεγονός.

Ωστόσο, νέα ανάλυση υποδηλώνει ότι το νοσοκομείο δέχθηκε συνολικά τέσσερα πλήγματα. Το BBC Verify και ειδικοί που ανέλυσαν το βίντεο διαπίστωσαν ότι κατά τη διάρκεια του πρώτου πλήγματος χτυπήθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα δύο κλιμακοστάσια του νοσοκομείου, ενώ κατά τη δεύτερη επίθεση πραγματοποιήθηκαν δύο ξεχωριστά πλήγματα στο ίδιο σημείο, μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου.

Το BBC Verify κατάφερε να διαπιστώσει τα τέσσερα πλήγματα αναλύοντας δεκάδες βίντεο που παρείχε ένας ανεξάρτητος δημοσιογράφος που βρίσκεται επί του πεδίου καθώς και βιντεοσκοπημένο υλικό από αυτόπτες μάρτυρες που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο.

Στην πρώτη επίθεση, το Ισραήλ έπληξε το εξωτερικό κλιμακοστάσιο στην ανατολική πλευρά του νοσοκομείου στις 10:08 τοπική ώρα (07:08 GMT), σκοτώνοντας τον δημοσιογράφο Χουσάμ Αλ-Μάσρι, ο οποίος πραγματοποιούσε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση για το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters.

Το BBC Verify εντόπισε τώρα μια ακόμα έκρηξη στο κλιμακοστάσιο της βόρειας πτέρυγας του νοσοκομείου σχεδόν την ίδια ώρα, για την οποία δεν υπήρξαν αναφορές προηγουμένως καθώς επισκιάστηκε από το «διπλό» πλήγμα στο κλιμακοστάσιο της ανατολικής πτέρυγας.

Νέα πλάνα δείχνουν καπνό να βγαίνει και από τα δύο κλιμακοστάσια, τα οποία φαίνεται να έχουν υποστεί ζημιές, ενώ διασώστες δήλωσαν ότι επλήγη το λειτουργικό τμήμα του νοσοκομείου.

Άλλα βίντεο δείχνουν έναν τραυματία να μεταφέρεται από το κλιμακοστάσιο της βόρειας πτέρυγας και τον διευθυντή νοσηλευτικής του νοσοκομείου να κρατά σκισμένα και ματωμένα ρούχα, τα οποία, όπως είπε, φορούσε μια νοσοκόμα που εργαζόταν στο λειτουργικό τμήμα όταν αυτό χτυπήθηκε.

Ο Ν.Ρ. Τζένζεν-Τζόουνς -διευθυντής των Υπηρεσιών Έρευνας Όπλων εταιρείας πληροφοριών για όπλα και πυρομαχικά- δήλωσε ότι το πλάνο «φαίνεται να δείχνει εσωτερικές ζημιές που συνάδουν με ένα σχετικά μικρό πυρομαχικό, συμπεριλαμβανομένης μιας οπής εισόδου που υποδηλώνει πυρομαχικό με σχετικά επίπεδη τροχιά».

Περίπου εννέα λεπτά αργότερα, ενώ δεκάδες διασώστες και δημοσιογράφοι βρίσκονταν στο ανατολικό κλιμακοστάσιο, οι ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν εκ νέου το νοσοκομείο.

Παρότι η έκρηξη είχε καταγραφεί ζωντανά από μέσα ενημέρωσης, η ανάλυση καρέ-καρέ βίντεο που ήρθαν πρόσφατα στη δημοσιότητα δείχνει ξεκάθαρα ότι δύο ξεχωριστά βλήματα που εκτοξεύτηκαν από ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν με διαφορά χιλιοστών του δευτερολέπτου το κλιμακοστάσιο όπου βρίσκονταν οι δημοσιογράφοι και οι διασώστες.

Οι ειδικοί διαφωνούν ωστόσο σχετικά με τον τύπο των πυρομαχικών που χρησιμοποιήθηκαν στην τρίτη και την τέταρτη επίθεση.

Ορισμένοι αναλυτές πυρομαχικών με τους οποίους μοιράστηκε πλάνα το BBC Verify αναγνώρισαν τα βλήματα ως πυραύλους Lahat, ένα κατευθυνόμενο πυρομαχικό που μπορεί να εκτοξευθεί από άρματα μάχης, drones και ελικόπτερα. Αρκετά μέσα ενημέρωσης στο Ισραήλ άφησαν να εννοηθεί ότι τα πυρομαχικά που χρησιμοποιήθηκαν εναντίον του νοσοκομείου ερρίφθησαν από ισραηλινά άρματα μάχης που βρίσκονταν κοντά.

Οι ειδικοί που μίλησαν στο BBC Verify σημειώνουν ότι οι εκρήξεις δεν θα μπορούσαν να προκληθούν από ένα μόνο άρμα μάχης, λόγω το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε μεταξύ των πληγμάτων είναι ελάχιστο.

«Εάν αυτοί οι Lahats εκτοξεύτηκαν από το έδαφος, τότε έχουν εμπλακεί τουλάχιστον δύο άρματα μάχης, καθώς το χρονικό διάστημα μεταξύ των δύο πληγμάτων είναι πολύ μικρό», σημειώνει ο Αμάελ Κοτλάρσκι, αναλυτής της εταιρείας αμυντικών πληροφοριών Janes. «Κανένα σύστημα οπλισμού άρματος μάχης δεν θα μπορούσε να ξαναγεμίσει τόσο γρήγορα».

Επίσης, ο κ. Τζένζεν-Τζόουνς τονίζει ότι η «πρόσκρουση δύο βλημάτων σχεδόν την ίδια ακριβώς στιγμή υποδηλώνει ότι δύο άρματα μάχης ενδεχομένως έπληξαν τον στόχο ταυτόχρονα».

Παρότι δήλωσε ότι δεν ήταν δυνατό να προσδιοριστούν με σαφήνεια τα πυρομαχικά που χρησιμοποιήθηκαν, τα φαινομενικά φυσικά χαρακτηριστικά και το μοτίβο πτήσης «υποδηλώνουν βλήμα "πολλαπλών χρήσεων" όπλου άρματος μάχης, όπως το ισραηλινό μοντέλο M339».

Δορυφορικές εικόνες που εξετάστηκαν από το BBC Verify δείχνουν δυνάμεις των Αμυντικών Δυνάμεων του Ισράηλ να βρίσκονται 2,5 χλμ. βορειοανατολικά του νοσοκομείου Νάσερε και εντός εμβέλειας βολής την ημέρα της επίθεσης. Έιχαν εντοπιστεί επίσης και άλλα τεθωρακισμένα οχήματα κοντά.

Οι Αμυντικές Δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) δήλωσαν ότι δεν έχουν να κάνουν κανένα πρόσθετο σχόλιο σχετικά με τις πρόσφατες αποκαλύψεις του BBC Verify.

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι το αφήγημα του Ισραήλ σχετικά με την επίθεση έχει αλλάξει στο διάστημα που έχει μεσολαβήσει. Αρχικά, το Ισραήλ δήλωσε ότι πραγματοποίησε πλήγμα στην περιοχή του νοσοκομείου, λέγοντας ότι «λυπάται για οποιαδήποτε βλάβη σε μη εμπλεκόμενα άτομα» και ότι θα ξεκινήσει αρχική έρευνα το συντομότερο δυνατό, ωστόσο δεν έδωσε καμία δικαιολογία για την επίθεση.

Τις επόμενες ώρες, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου παραδέχθηκε ότι το Ισραήλ ευθύνεται για την επίθεση και δήλωσε ότι «λυπάται βαθιά για το τραγικό ατύχημα».

Στη συνέχεια, την Τρίτη, οι IDF δήλωσαν ότι η αρχική έρευνα διαπίστωσε πως τα ισραηλινά στρατεύματα είχαν εντοπίσει μια κάμερα που είχε τοποθετήσει η Χαμάς στην περιοχή του νοσοκομείου και η οποία «χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της δραστηριότητας των στρατευμάτων των IDF», χωρίς να παράσχουν όμως αποδεικτικά στοιχεία.

Εν τω μεταξύ, οι IDF δεν έχουν ακόμη παραδεχτεί ότι πραγματοποίησαν περισσότερα του ενός πλήγματα στο νοσοκομείο, εν μέσω των ισχυρισμών από ορισμένους διεθνείς νομικούς εμπειρογνώμονες ότι ενδέχεται να έχουν παραβιάσει το διεθνές δίκαιο.

Η εκ προθέσεως επιθέσεις σε πολίτες που είναι «υπερβολικές σε σχέση με το συγκεκριμένο και άμεσο στρατιωτικό πλεονέκτημα που αναμένεται» απαγορεύεται βάσει της Τέταρτης Σύμβασης της Γενεύης.

«Ένας επιτιθέμενος εύλογα πρέπει να αναμένει δεκάδες θύματα μεταξύ των αμάχων, καθώς ένα νοσοκομείο είναι γεμάτο προστατευόμενα άτομα», σημειώνει η καθηγήτρια Τζανίνα Ντιλ του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης.

Η καθηγήτρια Ντιλ προσθέτει ότι «η απλή παρουσία εξοπλισμού που ανήκει σε έναν αντίπαλο» δεν σημαίνει ότι ένα νοσοκομείο ή ιατρική εγκατάσταση χάνει το καθεστώς προστασία του βάσει των νόμων του πολέμου.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι τουλάχιστον 247 δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου του 2023, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, που είναι ο υψηλότερος φόρος αίματος που έχει πληρώσει ποτέ η δημοσιογραφική κοινότητα σε έναν πόλεμο.



Πηγή: skai.gr

