Η διευθύντρια των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) των ΗΠΑ παραμένει σε έντονη αντιπαράθεση με την κυβέρνηση Τραμπ μετά την ανακοίνωση της απόλυσής της από τον Λευκό Οίκο.

Η Σούζαν Μονάρεζ -η οποία βρίσκεται στη θέση αυτή μόνο για ένα μήνα- αρνήθηκε «να εγκρίνει αντιεπιστημονικές, απερίσκεπτες οδηγίες» και κατηγόρησε σύμφωνα με τους δικηγόρους της τον υπουργό Υγείας Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ ότι «οπλοποιεί τη δημόσια υγεία».

Ο δικηγόρος της επέμεινε ότι η απόλυση της Δρ. Μονάρεζ δεν ήταν νόμιμη και μόνο ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ - όχι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου - μπορεί να την απολύσει.

Ο λόγος για την απομάκρυνσή της ήταν ότι «δεν ήταν ευθυγραμμισμένη με την ατζέντα του προέδρου», ανέφερε ο Λευκός Οίκος σε ανακοίνωσή του.

Η Δρ. Μονάρεζ θα αντικατασταθεί από τον Τζιμ Ο'Νιλ, σύμφωνα με το CBS, οποίος θα αναλάβει καθήκοντα διευθυντή του οργανισμού υγείας.

Ο Τζιμ Ο'Νιλ, πρώην επενδυτής στον τομέα της τεχνολογίας, είναι επί του παρόντος αναπληρωτής γραμματέας Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών υπό τον Κένεντι.

Τουλάχιστον τρία ανώτερα στελέχη του CDC παραιτήθηκαν από τον οργανισμό, ορισμένοι από τους οποίους δήλωσαν απογοητευμένοι για την πολιτική εμβολιασμού και την ηγεσία του Κένεντι.

Μεταξύ αυτών ήταν η επικεφαλής ιατρική σύμβουλος Ντέμπρα Χούρι, η οποία προειδοποίησε για την «αύξηση της παραπληροφόρησης» σχετικά με τα εμβόλια σε επιστολή που είδε το CBS News. Υποστήριξε επίσης ότι δεν συμφωνεί με τις προγραμματισμένες περικοπές στον προϋπολογισμό του οργανισμού.

Η Δρ. Μονάρεζ, επιστήμονας με μακρά εμπειρία στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση, ορίστηκε από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για να ηγηθεί του CDC και επικυρώθηκε σε ψηφοφορία της Γερουσίας. Η υποψηφιότητά της ακολούθησε την απόσυρση της πρώτης επιλογής του Τραμπ, του πρώην Ρεπουμπλικάνου βουλευτή Ντέιβ Γουέλντον, ο οποίος είχε δεχτεί πυρά για τις απόψεις του σχετικά με τα εμβόλια και τον αυτισμό.

Η απόλυση από την κορυφή ενός από τους σημαντικότερους φορείς δημόσιας υγείας στον κόσμο έρχεται καθώς οι ειδικοί στον τομέα της υγείας εκφράζουν ανησυχία για την προσέγγιση του οργανισμού στους εμβολιασμούς από τότε που ανέλαβε ο Κένεντι.

Νωρίτερα την Τετάρτη, η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) ενέκρινε νέα εμβόλια κατά της Covid, περιορίζοντας παράλληλα ποιος θα μπορούσε να τα κάνει. Τα εμβόλια θα είναι διαθέσιμα για όλους τους ηλικιωμένους, αλλά θα εξαιρούνται οι νεότεροι ενήλικες και τα παιδιά χωρίς υποκείμενα νοσήματα.

Πηγή: skai.gr

