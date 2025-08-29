«Εμμονή με την ιδέα να σκοτώσει παιδιά» είχε ο δράστης που άνοιξε πυρ την Τετάρτη εναντίον μαθητών την ώρα που προσεύχονταν σε εκκλησία στη Μινεάπολη, σύμφωνα με τους ερευνητές.

Ο 23χρονος τρανς δράστης, Ρόμπιν Γουέστμαν, ο οποίος σκότωσε δύο παιδιά και τραυμάτισε άλλα 18, δεν φαίνεται να είχε κάποιο συγκεκριμένο κίνητρο, σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας της Μινεάπολης, Μπράιαν Ο'Χάρα.

Ο δράστης «φάνηκε να μας μισεί όλους», δήλωσε ο αρχηγός την Πέμπτη, προσθέτοντας: «Περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, ο δράστης ήθελε να σκοτώσει παιδιά».

Τα παιδιά που δολοφονήθηκαν έχουν αναγνωριστεί από τις οικογένειες ως ο 8χρονος Φλέτσερ Μέρκελ, και η 10χρονη Χάρπερ Μόισκι.

«Χθες, ένας δειλός αποφάσισε να μας πάρει τον οκτάχρονο γιο μας, τον Φλέτσερ», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο πατέρας του, Τζέσι Μέρκελ. «Ο Φλέτσερ αγαπούσε την οικογένειά του, τους φίλους του, το ψάρεμα, το μαγείρεμα και κάθε άθλημα που του επιτρεπόταν να παίζει», είπε. «Δώστε στα παιδιά σας μια επιπλέον αγκαλιά και ένα φιλί σήμερα. Σε αγαπάμε, Φλέτσερ. Θα είσαι πάντα μαζί μας», συνέχισε, πνίγοντας τα δάκρυά του.

Οι γονείς της Χάρπερ Μόισκι, ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους ότι η κόρη τους «ήταν μια λαμπερή, χαρούμενη και πολύ αγαπητή 10χρονη, της οποίας το γέλιο, η καλοσύνη και το πνεύμα άγγιξαν όλους όσους τη γνώριζαν».

«Ως οικογένεια, είμαστε συντετριμμένοι και οι λέξεις δεν μπορούν να περιγράψουν το βάθος του πόνου μας», δήλωσαν, προσθέτοντας ότι ελπίζουν ότι «η μνήμη της θα τροφοδοτήσει τη δράση» για να σταματήσει η ένοπλη βία. «Καμία οικογένεια δεν θα έπρεπε ποτέ να υπομείνει τέτοιο πόνο... Η αλλαγή είναι δυνατή και απαραίτητη - ώστε η ιστορία της Χάρπερ να μην γίνει άλλη μια σε μια μακρά σειρά τραγωδιών».

Οι αξιωματούχοι έχουν δώσει στη δημοσιότητα λίγες λεπτομέρειες μέχρι στιγμής σχετικά με το ιστορικό του υπόπτου, αλλά λένε ότι ο Γουέστμαν φοιτούσε στο παρελθόν στο σχολείο της εκκλησίας και η μητέρα του εργαζόταν εκεί.

Ο 23χρονος δράστης πιστεύεται ότι πλησίασε την εκκλησία και πυροβόλησε δεκάδες φορές μέσα από τα παράθυρα χρησιμοποιώντας τρία πυροβόλα όπλα.

Μάρτυρες περιέγραψαν ότι είδαν παιδιά να αιμορραγούν καθώς έφευγαν από την εκκλησία, παρακαλώντας αγνώστους για βοήθεια.

Σε συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη, ο υπηρεσιακός γενικός εισαγγελέας των ΗΠΑ για τη Μινεσότα, Τζόζεφ Τόμσον, δήλωσε ότι «ο δράστης εξέφρασε μίσος προς πολλές ομάδες, συμπεριλαμβανομένης της εβραϊκής κοινότητας και προς τον Πρόεδρο Τραμπ».

Ο δράστης, ο οποίος πέθανε επί τόπου από αυτοπροκαλούμενο τραύμα από πυροβολισμό, άφησε ένα σημείωμα, δήλωσαν αξιωματούχοι, αλλά πρόσθεσαν ότι το οριστικό κίνητρο μπορεί να μην γίνει ποτέ γνωστό.

Ο αρχηγός της αστυνομίας της Μινεάπολης, Ο'Χάρα δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι τα ειδησεογραφικά πρακτορεία θα πρέπει να σταματήσουν να χρησιμοποιούν το όνομα του δολοφόνου, επειδή «ο σκοπός των ενεργειών του δράστη ήταν να αποκτήσει φήμη». Πρόσθεσε ότι αυτή, «όπως τόσοι άλλοι που έχουν διαπράξει μαζικές δολοφονίες σε αυτή τη χώρα και σε όλο τον κόσμο, είχε γοητευτεί από κάποια προηγούμενη μαζική δολοφονία».

Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, χαρακτήρισε την επίθεση ως «πράξη εγχώριας τρομοκρατίας που υποκινείται από μια ιδεολογία γεμάτη μίσος». Σε μια ανάρτηση στο X,ανέφερε ότι ο δράστης «άφησε πολλαπλές αντικαθολικές, αντιθρησκευτικές αναφορές» γραμμένες σε όπλα και σε σημειώματα που αποκαλύφθηκαν από τους ερευνητές.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι η αστυνομία ερευνά τρεις κατοικίες που σχετίζονται με τον δράστη, ο οποίος ήταν από τα προάστια της Μινεάπολης. Οι αξιωματούχοι πρόσθεσαν ότι τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση αγοράστηκαν όλα νόμιμα, ότι η δολοφόνος δεν εμφανιζόταν σε καμία κυβερνητική λίστα παρακολούθησης και ότι η αστυνομία δεν γνωρίζει για τυχόν διαγνώσεις ή θεραπείες ψυχικής υγείας που λάμβανε.

