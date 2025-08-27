Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την Τρίτη ότι η αρχική έρευνα για την επίθεσή του στο νοσοκομείο Νάσερ στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας τη Δευτέρα, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι στρατιώτες είχαν εντοπίσει μια κάμερα «τοποθετημένη από τη Χαμάς» στην περιοχή, για την παρακολούθηση των δυνάμεών του, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Κατά τη διάρκεια των ισραηλινών επιθέσεων τουλάχιστον 20 άτομα έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων δημοσιογράφοι που εργάζονταν για το Reuters, το Associated Press, το Al Jazeera και άλλα πρακτορεία.

Ο Ισραηλινός αξιωματούχος ασφαλείας, αντισυνταγματάρχης Nadav Shoshani, δήλωσε στο Reuters την Τρίτη, ότι κανένας από τους πέντε δημοσιογράφους που σκοτώθηκαν και ο ένας που τραυματίστηκε τη Δευτέρα δεν ήταν «στόχος της επιδρομής», προσθέτοντας ότι ο αρχηγός του στρατού διέταξε περαιτέρω έρευνα για το πώς ελήφθη η απόφαση να πλήξουν το νοσοκομείο.

«Ταυτόχρονα, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου λυπάται για οποιαδήποτε βλάβη προκλήθηκε σε αμάχους», ανέφερε ο αξιωματούχος, επαναλαμβάνοντας ότι ο ισραηλινός στρατός κατευθύνει τις δραστηριότητές του αποκλειστικά προς στρατιωτικούς στόχους.

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου ανακοίνωσε αργότερα τη Δευτέρα ότι το Ισραήλ εκφράζει τη βαθιά του λύπη για αυτό που χαρακτήρισε ως «τραγική ατυχία».

«Αβάσιμος ισχυρισμός»

Άμεση ήταν η αντίδραση της Χαμάς στις δηλώσεις του ισραηλινού στρατού για την επίθεση στο νοσοκομείο στο Χαν Γιουνίς.

Απαντώντας στην «προκαταρκτική» έρευνα του ισραηλινού στρατού, το ισλαμιστικό κίνημα δήλωσε ότι πρόκειται για «αβάσιμο ισχυρισμό, που στερείται οποιωνδήποτε αποδεικτικών στοιχείων, και αποσκοπεί μόνο στην αποφυγή της νομικής και ηθικής ευθύνης για μια σφαγή».

«Έξι τρομοκράτες μεταξύ των νεκρών»

Το βράδυ της Τρίτης, ο Ισραηλινός Στρατός Άμυνας αποκάλυψε ότι έξι από τους περίπου 20 Παλαιστίνιους που σκοτώθηκαν στον βομβαρδισμό του νοσοκομείου Νάσερ ήταν «τρομοκράτες της Χαμάς».

Ο Αρχηγός του Επιτελείου, Αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, σε μια δεύτερη δημοσιοποίηση πρόσθετων λεπτομερειών σχετικά με τις επιθέσεις, είπε ότι παρόλο που ο στόχος ήταν μια κάμερα παρακολούθησης και όχι οι έξι τρομοκράτες, υπήρξαν αναφορές ότι οι στρατιώτες των Ισραηλινών Δυνάμεων είδαν ύποπτες κινήσεις. «Η εντολή για πυροβολισμό δόθηκε χωρίς να είναι γνωστό με βεβαιότητα ότι υπήρχαν δυνάμεις της Χαμάς εκεί, πόσες ήταν ή ποιοι ήταν», είπε.

Ο αξιωματούχος επισήμανε την ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης σχετικά με τα βλήματα αρμάτων μάχης που εγκρίθηκαν κατά λάθος για την επιχείρηση και ποιος έδωσε την εντολή, σύμφωνα με την εφημερίδα The Jerusalem Post.

Συγκεκριμένα, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου στρατού του Ισραήλ έδωσε εντολή:

Να γίνει μια περαιτέρω εξέταση της διαδικασίας έγκρισης πριν από την επίθεση, συμπεριλαμβανομένων των πυρομαχικών που εγκρίθηκαν για την επίθεση και του χρονικού πλαισίου της έγκρισης.

Να γίνει μια εξέταση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στον τομέα.

Μέχρι στιγμής, οι Ισραηλινές Δυνάμεις δεν έχουν παρουσιάσει επίσημα όλες τις πληροφορίες τους σχετικά με το ποιοι ήταν τρομοκράτες, αν και πληροφορίες για ορισμένους από τους νεκρούς έχουν ήδη διαρρεύσει ανεπίσημα, σύμφωνα με την εφημερίδα.

Όπως υποστηρίζει ο Ισραηλινός Στρατός, ένας από τους έξι τρομοκράτες συμμετείχε στην εισβολή της 7ης Οκτωβρίου, αν και βίντεο τον παρουσιάζουν να κρατά μια σημαία, χωρίς να διαπράττει συγκεκριμένα καμία από τις περίπου 1.200 δολοφονίες.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις παραδέχτηκαν από νωρίς το απόγευμα της Δευτέρας ότι η επίθεση, ή ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιήθηκε και τα αποτελέσματά της, ήταν λάθος.

Νωρίτερα τη Δευτέρα, πηγές του Ισραηλινού Στρατού δήλωσαν ότι η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία δεν ήταν υπεύθυνη για καμία επιχείρηση στην περιοχή.

Είπαν ότι η «διεύθυνση» για τη διαχείριση οποιασδήποτε τέτοιας επίθεσης θα ήταν η Νότια Διοίκηση των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, με επικεφαλής τον Υποστράτηγο Yaniv Asor, αν και κανονικά, ανώτεροι αξιωματούχοι είναι αυτοί που εγκρίνουν στόχους «υψηλής ευαισθησίας».

Δύο επιθέσεις

Επιπλέον, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις δεν αρνήθηκαν ότι υπήρξαν δύο ξεχωριστοί γύροι πυρών εναντίον του νοσοκομείου. Ο δεύτερος γύρος προκάλεσε επιπλέον θανάσιμους τραυματισμούς σε ιατρικό προσωπικό και ανθρώπους των μέσων ενημέρωσης που έφτασαν στο σημείο για να βοηθήσουν μετά την πρώτη επίθεση. Το μήνυμα του στρατού την Τρίτη δεν ανέφερε την αιτιολόγηση για τον δεύτερο γύρο βομβαρδισμών.

Η πιθανότητα να υπήρξαν δύο γύροι βολής με οβίδες καταδικάστηκε έντονα στα ρεπορτάζ των μέσων ενημέρωσης παγκοσμίως και φάνηκε να είναι ένα ζήτημα που θα είναι πολύ δύσκολο να εξηγηθεί.

Η Χαμάς ισχυρίστηκε σε νέα ανακοίνωσή της ότι ένας από τους έξι Παλαιστίνιους που το Ισραήλ κατηγόρησε ως «τρομοκράτες» σκοτώθηκε στο αλ-Μαουάσι, σε κάποια απόσταση από το νοσοκομείο, και ένας άλλος σκοτώθηκε κάπου αλλού σε διαφορετική χρονική στιγμή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.