Τη Δευτέρα οι δυνάμεις του ισραηλινού στρατού πραγματοποίησαν διαδοχικές επιθέσεις στο μεγαλύτερο νοσοκομείο στη νότια Γάζα, κατά τη διάρκεια των οποίων σκοτώθηκαν τουλάχιστον 22 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων διασώστες, προσωπικό πολιτικής άμυνας και πέντε δημοσιογράφοι, προκαλώντας παγκόσμια κατακραυγή.

Η επίθεση του Ισραήλ στο νοσοκομείο σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 π.μ. τοπική ώρα. Ένα μπαλκόνι στο νοσοκομείο Νάσερ στη Χαν Γιουνίς χτυπήθηκε όπως φαίνεται από οβίδα άρματος μάχης, σκοτώνοντας έναν εικονολήπτη του Reuters και άλλους. Εννέα λεπτά αργότερα, καθώς διασώστες έφτασαν στο σημείο για να συνδράμουν τα θύματα, συνοδευόμενοι από δημοσιογράφους, ο ισραηλινός στρατός έπληξε ξανά το νοσοκομείο - μια τακτική γνωστή ως «διπλό χτύπημα».

Νέο βίντεο που έλαβε το CNN αποκαλύπτει ότι αυτό το δεύτερο «χτύπημα» ήταν στην πραγματικότητα δύο σχεδόν ταυτόχρονα πλήγματα, τα οποία φαίνεται να προκάλεσαν και τους περισσότερους θανάτους.

Η είδηση προκάλεσε παγκόσμια κατακραυγή και καταδίκη του Ισραήλ, καθώς η σκόπιμη επίθεση σε διασώστες, δημοσιογράφους και άλλους πολίτες αποτελεί παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και έγκλημα πολέμου.

Τη Δευτέρα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου χαρακτήρισε το περιστατικό ένα «τραγικό ατύχημα». Αλλά την Τρίτη, ο ισραηλινός στρατός υπερασπίστηκε την επίθεσή του στο νοσοκομείο, ισχυριζόμενος ότι κατά τη διάρκειά της σκοτώθηκαν έξι «τρομοκράτες» και ότι στόχος ήταν μια «κάμερα που είχε τοποθετηθεί από τη Χαμάς».

Οι Αμυντικές Δυνάμεις του Ισράηλ (IDF) δήλωσαν ωστόσο ότι συνεχίζουν να διερευνούν «αρκετά κενά» στην επίθεση, ισχυριζόμενοι ότι «δεν στοχεύουν σκόπιμα πολίτες». Σύμφωνα με τον στρατό θα διερευνηθεί η «διαδικασία εξουσιοδότησης πριν από την επίθεση» και η «διαδικασίας λήψης αποφάσεων στο πεδίο».

Τι γνωρίζουμε για την επίθεση

Η πρώτη επίθεση έπληξε περίπου στις 10:08 π.μ. τοπική ώρα την εξωτερική σκάλα του νοσοκομείου Νάσερ, την ώρα που βρισκόταν εκεί ο φωτορεπόρτερ του Reuters Χουσάμ Αλ-Μάσρι, ο οποίος σκοτώθηκε.

Περίπου εννέα λεπτά αργότερα, στις 10:17 π.μ. τοπική ώρα, και ενώ οι πρώτοι διασώστες και δημοσιογράφοι έσπευσαν στον χώρο του τέταρτου ορόφου για να φροντίσουν τα θύματα και να καταγράψουν την επίθεση, οι ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν εκ νέου το ίδιο σημείο. Την προσπάθειά τους βιντεοσκοπούσε μεταξύ άλλων ο Χατέμ Ομαρ, συνεργάτης του Reuters από ένα υψηλότερο σημείο, ο οποίος τραυματίστηκε από το δεύτερο πλήγμα.

Τη δεύτερη επίθεση κατάγραψε επίσης το τηλεοπτικό δίκτυο Al Ghad που μετέδιδε ζωντανά την προσπάθεια των διασωστών.

Breaking: So far, the bodies of three journalists killed in the Israeli strike on Nasser Hospital have been identified: Reuters cameraman Hossam Al-Masri, Al Jazeera cameraman Mohammed Salama, and journalist Mariam Abu Daqa. pic.twitter.com/JMPSGy4oIt — Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) August 25, 2025

Η ανάλυση καρέ-καρέ ενός άλλου βίντεο της επίθεσης που έλαβε το CNN καθιστά σαφές ότι δύο ακόμη βλήματα έπληξαν το νοσοκομείο. Το πρώτο βλήμα χτυπά τη σκάλα όπου βρίσκονταν οι διασώστες. Ένα κλάσμα του δευτερολέπτου αργότερα, ένα δεύτερο χτυπά σχεδόν στο ίδιο σημείο.

Τα δύο σχεδόν ταυτόχρονα βλήματα που φαίνονται στο νέο βίντεο, σύμφωνα με το CNN, είναι πιθανό να προέρχονται από «πολλαπλών χρήσεων» όπλα αρμάτων μάχης, όπως το ισραηλινό μοντέλο M339, σύμφωνα με ανάλυση του ειδικού όπλων N.R. Jenzen-Jones, διευθυντή των Υπηρεσιών Έρευνας Οπλισμού.

Όπως δήλωσε, η ζημιά που καταγράφηκε μετά τις επιθέσεις συνάδει με αυτό το είδος πυρομαχικών.

«Η ρίψη δύο βλημάτων σχεδόν την ίδια ακριβώς στιγμή υποδηλώνει ότι δύο άρματα μάχης μπορεί να έπληξαν τον στόχο ταυτόχρονα», δήλωσε ο Jenzen-Jones στο CNN. «Είναι δύσκολο να το κατανοήσουμε, αλλά υποδηλώνει μια πιο προσεκτικά συντονισμένη επίθεση, αντί για ένα μόνο όχημα που πλήττει έναν "στόχο ευκαιρίας". Τα σύγχρονα όπλα των αρμάτων μάχης, που υποστηρίζονται από τους αισθητήρες, και τα συστήματα των σύγχρονων αρμάτων μάχης, είναι πολύ ακριβή», πρόσθεσε.

Σε ερώτημα του CNN σχετικά με το τρίτο βλήμα, οι IDF περιορίστηκαν να δηλώσουν ότι δεν έχουν να κάνουν κάποιο περαιτέρω σχόλιο.

Όπως σημειώνει το CNN, το μπαλκόνι και η σκάλα του τέταρτου ορόφου του νοσοκομείου Νάσερ χρησιμοποιούνταν συχνά από φωτορεπόρτερ και εικονολήπτες του Reuters, του Associated Press και άλλων παγκόσμιων μέσων ενημέρωσης. Ήταν επίσης γνωστό ότι δημοσιογράφοι χρησιμοποιούσαν το συγκεκριμένο σημείο προκειμένου να έχουν σήμερα κινητής τηλεφωνίας για να ανεβάσουν το υλικό τους.

Το βίντεο δείχνει ότι τα βλήματα που έπληξαν τη σκάλα του νοσοκομείου προήλθαν από τα βορειοανατολικά, σύμφωνα με ανάλυση του Τρέβορ Μπολ, πρώην ανώτερου μέλους της ομάδας εξουδετέρωσης εκρηκτικών του Στρατού των ΗΠΑ. Το αποτέλεσμα των επιθέσεων συνάδει επίσης με τις ζημιές από θραύσματα από βλήματα αρμάτων μάχης όπως το μοντέλο M339, δήλωσε ο Μπολ στο CNN.

Εν τω μεταξύ, δορυφορική εικόνα που τραβήχτηκε από την Planet Labs στις 22 Αυγούστου δείχνει περισσότερα από δώδεκα οχήματα μάχης, συμπεριλαμβανομένων αρμάτων μάχης, σε βάση των Αμυντικών Δυνάμεων του Ισραήλ ενάμιση μίλι βορειοανατολικά του νοσοκομείου Νάσερ. Πολλές ακόμη βάσεις του ισραηλινού βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Όπως σημειώνει το CNN, δεν είναι σαφές εάν τα βλήματα προήλθαν από αυτά τα κοντινά άρματα μάχης ή από άλλη θέση των Αμυντικών Δυνάμεων του Ισραήλ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.