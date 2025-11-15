Όποιος πίστευε ότι η συγγνώμη του BBC προς τον Ντόναλντ Τραμπ θα σταματούσε την απειλή του για αγωγή, ειλικρινά κορόιδευε τον εαυτό του αναφέρει σε άρθρο της δημοσιογράφος του βρετανικού δικτύου σχολιάζοντας την πολύκροτη υπόθεση με τη μήνυσή του πρόεδρου των ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος του BBC, Σαμίρ Σαχ, ίσως το συνόψισε την επόμενη μέρα από την παραίτηση του γενικού διευθυντή και του διευθύνοντος συμβούλου του BBC News. Αποκάλεσε τον πρόεδρο των ΗΠΑ «έναν άνθρωπο που ασχολείται με τη δικαιοσύνη».

Και λίγα είπε, κάτι που φαίνεται από τον αριθμό των νομικών υποθέσεων που έχει κινήσει ο Τραμπ εναντίον διαφόρων αμερικανικών εταιρειών μέσων ενημέρωσης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, με βάση τη συνέντευξή του στο GB News, είναι σαφώς πληγωμένος από αυτό που θεωρεί «μοντάζ» και τώρα προφανώς έχει αυξήσει το ποσό για το οποίο λέει ότι θα μηνύσει την εταιρεία.

Ενώ βρισκόταν στο Air Force One την Παρασκευή, ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι το ποσό θα ήταν «κάπου μεταξύ 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων [759 εκατομμύρια λίρες] και 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων».

Για να το θέσουμε σε ένα πλαίσιο, τα ετήσια περσινά έσοδα του BBC από τα τέλη αδειοδότησης ήταν 3,8 δισεκατομμύρια λίρες.

Την Παρασκευή, ο Τραμπ είπε: «Άλλαξαν τα λόγια που έβγαιναν από το στόμα μου». Θέλει να μάθει γιατί η εκπομπή Panorama μόνταρε μαζί δύο αποσπάσματα της ομιλίας του για να δώσει ένα «εντελώς διαφορετικό νόημα».

Δεν αποδέχεται την απάντηση του BBC ότι αυτό που συνέβη ήταν ακούσιο.

Αυτή είναι μια πολύ σοβαρή στιγμή στην ιστορία του BBC. Επιτυγχάνει ή αποτυγχάνει στο να θεωρείται αμερόληπτο - μια πηγή εμπιστοσύνης σε έναν κόσμο όπου η εμπιστοσύνη στους θεσμούς μειώνεται.

Το βρετανικό δίκτυο κατηγορείται για το αντίθετο, και αντιμετωπίζει μια πολύ δαπανηρή και δημόσια σύγκρουση με τον πιο ισχυρό άνδρα στον κόσμο.

Πώς έχει λοιπόν η κατάσταση από εδώ και πέρα;

Από τότε που ο πρόεδρος των ΗΠΑ απείλησε για πρώτη φορά με νομικές ενέργειες, ήταν σαφές ότι το βρετανικό δίκτυο δεν σκόπευε να του προσφέρει αποζημίωση. Πιστεύει ότι όποιο λάθος κι αν έγινε, δεν προκλήθηκε καμία ζημιά στον Τραμπ από την εκπομπή Panorama.

Εξελέγη πρόεδρος λίγο μετά την προβολή του και ούτως ή άλλως, λέει το BBC, το πρόγραμμα δεν μεταδόθηκε σε κανένα αμερικανικό κανάλι, οπότε πώς θα μπορούσε να τον έχει βλάψει;

Τώρα φαίνεται ότι το BBC θα εμπλακεί σε μια παρατεταμένη, δαπανηρή δικαστική διαμάχη σε μια εποχή που θα έπρεπε να είναι 100% επικεντρωμένο στις συζητήσεις για την ανανέωση του καταστατικού του, οι οποίες εντείνονται.

Όλα αυτά θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί αν το BBC είχε μιλήσει ανοιχτά για το λάθος πολύ νωρίτερα και το είχε διορθώσει. Αντίθετα, έχει μπροστά του έναν μακρύ δρόμο.

Αλλά υπάρχουν τρόποι διαφυγής;

Μήπως το BBC ζητήσει από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου να παρέμβει παρασκηνιακά; Θα έπειθε ένα τηλεφώνημα από τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ τον Τραμπ να αλλάξει γνώμη; Θα ήθελε πρώτα - πρώτα ο Στάρμερ να εμπλακεί και να ξοδέψει το δικό του πολιτικό κεφάλαιο με τον πρόεδρο των ΗΠΑ;

Ένα θετικό στοιχείο για το BBC αυτή την εβδομάδα ήταν ο σθεναρός τρόπος με τον οποίο η υπουργός Πολιτισμού Λίζα Νάντι υπερασπίστηκε τη βρετανική εταιρεία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, από την άλλη πλευρά, αποκάλεσε το BBC «χειρότερο από ψεύτικες ειδήσεις». Ισχυρίζεται ότι η εταιρεία και οι δημοσιογράφοι της είναι διεφθαρμένοι.

«Η μάχη έχει ξεκινήσει για τα καλά» καταλήγει η δημοσιογράφος το BBC.

